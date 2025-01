Erzurum, Bayburt, Van, Hatay, Mardin... Ve dinlenme molası... Hafta sonu sahaflar çarşısı... Kültür, sanat... Tiyatro, konser.

Sefiller... Ünlü Fransız yazar Victor Hugo'nun ölümsüz eseri.

Devlet Tiyatroları... Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde.







Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek... Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel... Ailece izledik.

Salon kalabalıktı... Tıklım tıklım... Sevindik.

İzleyici... Kadın ağırlıklı... Kıyafetler özenli... Törene, düğüne gider gibi.

Oyun bitti... Sanatseverler, ayağa kalktı... Alkış, alkış, alkış... Sanatçıya saygı.

***

"ADALET VE VİCDAN"



Victor Hugo... Roman yazarı... Şair... Senarist... Senatör.

Yazı sözlerinden bir demet... Her zaman güncel:

Bir ermiş olmak istisnadır, dürüst bir insan olmak esastır... Yanılın, gücünüzü kaybedin, günah işleyin, ama dürüst olun.

İlk adalet, insanın kendi vicdanıdır.

Küçük düşünceleri olan insanlar, her zaman büyük insanlarla uğraşırlar.

İnsanlar alçalınca, vahşi hayvanlardan daha tehlikeli olabiliyor.

Bir insanın görevinin yarısı vatana, diğer yarısı halka hizmettir.

Her köye bir meşale olur, o öğretmendir.

***

VE KONSER



Ankara... Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF)... Atatürk'ün isteği ile kurulan dev kurum... Amaç, genç Cumhuriyet'e öğretmen yetiştirmek.

İlk ders... Bayan Afet'ten. (Afet İnan).

Fakültenin Farabi Salonu... Konser.







Yine Cemil Çiçek ve Necdet Özel ile birlikte... Ailece... Türk müziği ziyafetindeydik.

Ankara Üniversitesi'nin "Klasik Türk Müziği Korosu" var... Profesör... Öğrenci... Mühendis... Hemşire... Topluluğun sanatçıları.

Yılda iki etkinlik... Birincisi Yeni Yıl Konseri. Mayıs'ta ikincisini dinleyeceğiz.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, desteğini esirgemiyor... Tebrikler... Teşekkürler.

***

KADIN BESTEKARLAR



Özgen Gürbüz... İnşaat mühendisi... Bestekar... Üniversite hocası... Konserin şefi.

Açılışı o yaptı:

- Ankara Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu Kadın Bestekarlar ve Besteleriyle Yeni Yıl Konseri'ne hoş geldiniz.







Hoş bulduk Özgen hocam.

İlk eser... Melahat Pars'ın bestesi:

"Gümüş tellerle örsem saçının her telini."

Seslendiren:

Evşen Tamam... Prof. Dr.... Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi.

***

SAHNEDE BİR ÖĞRENCİ



Hicaz Şarkı... Leyla Saz'ın bestesi... "Haberin yok mu senin ey dil-i zar?"

Solistimiz... Yiğit Kırıkkaya.







18 yaşında... Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi... Birinci sınıf öğrencisi.

Üniversite korosu, işte böyle bir topluluk.

Her yaşta, toplumun her kesiminden... Türk müziğini sevenler.

***

YILIN DOKTORU



Berrin Kadıoğlu... Altın rozet alan, yılın başhekimi seçilen doktor... Öğretim üyesi.







Müzehher Güyer'in Hicaz bestesi ile sahnede:

"Baharım ilk aşkım son ümidim benim."

Berrin Hoca, şarkı söylerken... Salonu dolduran yüzlerce kişi de eşlik etti.

***

"BEN GAMLI HAZAN"



Melahat Pars'ın hicaz bestesi:

"Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç,







Sen kendine kendin gibi taze bahar seç."

Solistimiz... Kardiyolog... Prof. Dr. Celal Kervancıoğlu.

Şarkı bitti... Salonda alkış tufanı.

***

BİR BUKET ÇİÇEK



Serdar Öztürk... Prof. Dr... Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yaptı.







Semahat Özdenses'in Uşşak makamındaki şarkısı ile sahnede: "Her mevsim içimden gelip geçersin."

Serhat Hoca, üniversitenin müzik topluluğuna yıllardır destek veren isimlerden biri.

Konserde... Sadece alkışla değil, çiçekle de ödüllendirildi.

***

"BAYAN AFET"



Atatürk'ün manevi kızı... Akademisyen... Tarihçi... Sosyolog (1908-1985).

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde ilk dersi veren Bayan Afet.

Tarih 14 Ekim 1935... Kültür Bakanı Saffet Arıkan'ın mektubu... Tarihi bir belge... Paylaşmamız lazım:







"Bayan Afet, Ankara Kız Lisesi Tarih ve Yurtbilgisi Öğretmeni" diye başlıyor:

Mektup uzun... İlk iki cümlesini paylaşalım.

Bakanlık size Ankara'da açılmakta olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tarih bölümünde bir öğretme görevi veriyor.

Bu ödevi gereği gibi yapmaya hazırlanmanız için Cenevre Üniversitesi'nde ödevinizle ilgili ders kurslarını yakından takibe Bakanlıkça memursunuz.

***

DOĞRU SÖZE NE DENİR?



Türk Tarih Kurumu yayını... Afet İnan'ın kitabı... "Atatürk'ten Mektuplar."

Bayan Afet... Öğrenci. Cenevre'ye gönderiliyor.

Okuması ve sonra Türkiye'ye dönüp eğitim ordusuna katılması için.

Afet, Cenevre'den "Atatürk" diye başlayan ve "Saygı ile ellerinizden öperken" diye noktalanan mektuplar yazıyor.

Atatürk... Afet'ten gelen mektupları Başbakan'a, Kültür Bakanı'na, Milli Eğitim Bakanı'na... Ve diğer bakanlara okuyor.







Büyük Atatürk... Tarih eğitimine... Dil eğitimine büyük önem veriyor.

Ankara'daki fakültenin adına "Dil" kelimesinin eklenmesi... Bizzat Atatürk'ün isteği.

Atatürk'ün gayesi "iki cepheli."

Kitaptan (Atatürk'ten Mektuplar)... Gazi'nin düşüncelerinden... Birkaç satır başı:

Türk ve Türkiye tarihine kaynaklık edecek bütün eski dillerin öğrenimi için fakülteler, kürsüler ve araştırma enstitüleri kurulmalı.

Bu amaçla uzmanlar yetiştirilmeli.

Bu amaçla Orta Asya Türk tarihi ile ilgili Sinoloji, Hindoloji... Önasya için Sümeroloji, Hititoloji'den gayrı klasik dillerden Latince, Yunanca, Arapça ve Farsça kürsüleri kurulmalı.

***

ÇİLELİ YOLCULUK



Konserden çıkıp... Dostlarla vedalaşırken... Cemil Çiçek'e dedim ki:

Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, bu fakültede doktor asistandı... Eski Yunanca okutuyordu.

27 Mayıs 1960... Askeri darbe... Nilüfer Hanım, fakülteden atıldı.

Babası Cumhurbaşkanı Bayar, eşi Milletvekili Ahmet İhsan Gürsoy... Yassıada'ya... Sonra Kayseri Cezaevi'ne...

Türkiye... Demokrasi yolculuğunda neler yaşadı, neler.