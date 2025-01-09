Turizmin yükselen, parlayan yıldızı... Açık hava müzesi gibi... Sanırsınız film platosu... Camiler... Kiliseler... Ezan sesi ile çan sesinin birbirine karıştığı coğrafya... Türk, Kürt, Arap, Süryani... Bir arada.

Müslüman, Süryani, Ezidi... 3 dinin mensupları, Gürgöze Köyü'nde aynı mezarlıkta... Koyun koyuna yatıyorlar.

Belediye Başkanı Veysi Şahin ile gündüz dolaştık, akşam dolaştık... Halkın arasına girdik... Kim ne söylüyor/istiyor, dinledik.

Kimi... "İşsizlikten" yakındı.

Kimi... "Emekli maaşları" diyerek söze başladı.

Kimi... "Enflasyon... Hayat pahalılığından" dert yandı.

Ama... Ortak söylem... Herkesin dilindeki konu:

"Devlet Bahçeli... Recep Tayyip Erdoğan... Özgür Özel... DEM Parti... Zeytin dalı... Yeni paradigma... Silahlara veda... Barış... Tarihi uzlaşma."

***



Türkeş'in manevi evladı

Çarşıda gezerken Ramazan Çetin ile karşılaştık. Milliyetçi Hareket Partisi Mardin İl Başkanı. Kürt kökenli... Dargeçit ilçesinin Ilısu Köyü'nden. Terör gazisi... Ailesinde şehit de var.

Ramazan... "29 mermi yedim... 4'ü hâlâ vücudumda" dedi. "Başbuğ Alparslan Türkeş'in manevi evladı" olmakla övünüyor.

Sordum:

- Ramazan, ne diyorsun?

"Hangi konuda?" demedi... Başladı konuşmaya... Çevremiz kalabalık... Herkes dinledi:

Vatanımı, bayrağımı çok seviyorum... Vatan için canım feda.

Devlet Bahçeli nerede, biz oradayız.

Barış istiyoruz... Ama temelleri sağlam atılsın... Birlik, beraberlik, kardeşlik, karşılıklı sevgi, saygı, dürüstlük, herkesin ortak talebi.

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Tahir Mardinli

Aslen Midyatlı... Sonra Suriye'ye gitmişler... Yerleşmişler... Ev bark... İşyeri... Hepsi Suriye'de. Ama... Savaş çıkınca... Sığınmacı olmuş... "Ver elini Türkiye."



- Tahir... Beşar Esad kaçtı... Suriye'de artık savaş yok... Dönecek misin?

Tahir, cevap vermedi... Soruyu tekrarladım.

"Abi" dedi:

- Türkiye gibi cennet bir ülke var mı?

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'Veysi Baba'

Veysi Şahin... Belediye Başkanı... Yüksek mühendis... Maaşı öğrencilere burs.

Kendi aracına biniyor... Makam otomobili ise gelin ile damada düğün aracı.



"Midyat'a üniversite... Fakülte, yüksekokul gelsin" diye çok uğraştı. Fakat... Öğrenciler için barınma sorunu vardı... Özellikle de kız öğrenciler için.

Sonunda... Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi açıldı.

Hacı Ali-Naime Şahin Kız Öğrenci Yurdu... Veysi Şahin'in babası ile annesi adına... Aile bütçesinden devlete armağan. Midyatlının ona "Veysi Baba" demesi boşuna değil.

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Ekonomi

Kırsalda geçim... Tarım... Hayvancılık... Ürün para ediyor ama ah şu pahalılık... İlaç... Yem... Gübre... Mazot...

Merkezde geçim... 16 bin kişi tekstilde çalışıyor... Apartmanların altı, tekstil atölyesi.

Fason üretim... Dünya markaları Midyat'ın önemli bir gelir kaynağı.

Telkâri... 3 bin yıllık sanat... Telkârinin anavatanı... Telkâri Müzesi bile var... Dünyada ilk. Ve... Süryani şarabı. Bölgede... 14 çeşit üzüm yetişiyor... 3 şarap fabrikası var... Sahipleri Süryani.

Midyat taşından da söz etmeliyiz... 100'e yakın taş atölyesi mevcut. Yurtiçine... Yurtdışına satılıyor... Alıcısı çok. Özel bir taş... Yerin altından çıkarıldığında yumuşak... Hava ve suyla temas edince sertleşiyor.

Turizm... Anlatmaya gerek yok... Altın yumurtlayan tavuk... Yerli, yabancı turist, Midyat ekonomisinin önemli geliri.

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Hayırsever yarışı

Cevat Paşa Camii... Ulu Cami... Hacı Abdurrahman Camii... 15 Temmuz Şehitler Camisi... Hatipler Camii... Barıştepe Mahallesi Camii... Cami çok.

Kilise... Manastır... Hangi birini sayalım? Mor Şarbel Kilisesi... Mor Şmuni Kilisesi... Meryem Ana Kilisesi... Mor Yakup Kilisesi... Mor Gabriel Manastırı.

Cami, mescit, kilise, manastır dolaşırken... "Hacı Sabira Sungur Kuran Kursu" binasını gördük... Güzel bir yapı. Hacı Sabira Hanım... Midyatlı hayırsever... İlçenin annesi.

Midyat... Hayırseveri çok... Altunkaya ailesinin hediyesi... Kütüphane.

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Narin Güran

Millet Bahçesi içinde... Pırıl pırıl... Modern bir salon. Gezdik... Beğenmek ne kelime, hayran kaldık.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'e... Tebrikler... Ve teşekkürler.

Veysi Şahin dedi ki:

- Narin yavrumuzu unutmadık... Unutmayacağız... Narin Güran Çocuk Parkı yapacağız.

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'Farkındalık'

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir... Belediye Başkanı Veysi Şahin... Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz... Jandarma Komutanı Volkan Şenocak... Kuyumcular Meydanı'nda broşür dağıttılar.

Yanlarında sanatçılar da var. Midyat'ta çekilen TV dizisinin oyuncuları.

Broşür... Bağımlılıkla mücadeleye dair. Farkındalık yaratan bir etkinlik.

Etkinliğe ilçe halkının ve turistlerin ilgisi... Olağanüstü.

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'Gezsen Anadolu'yu'

İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmit'ten gezmeye gelen çok kişiden benzer sözler dinledik:

- Biz Mardin'i, Midyat'ı, Nusaybin'i hiç böyle bilmiyorduk... Çok güzel yerlermiş.

Acı ama gerçek... Pek çok insanımız kendi ülkesine yabancı.

Şairin dediği gibi:

"Sen ne güzel bulursun,

Gezsen Anadolu'yu."

Mardin'in ilçeleri... Hepsi birbirinden güzel... Tarihin mirası.

Ömerli... Sadece burada yetişen üzüm var... Şenliği bile yapılır... "Mazruna."

Yeşilli... Kirazı meşhur... Kiraz Festivali olur her yıl.

Artuklu... Bölgenin kuruyemiş deposu... Mavi badem şekeri.

Savur... Harire Şenliği. Harire, bir pestil çeşidi.

Kızıltepe... Türkiye'nin en güzel bulguru burada.

Nusaybin... Sınır ticareti... Aklınıza ne gelirse.

Derik... Mazıdağı... Dargeçit... Hepsi de birbirinden güzel, renkli bir coğrafya.