Savur... Nobel ödüllü bilim adamının doğduğu ilçe... Hemşerileri onunla gurur duyuyor.

Adı... Mardin Havalimanı'na verildi... Mardinliler, onunla gurur duyuyor.

Sadece Savur mu? Mardin mi? Türkiye, onunla gurur duyuyor.

Vali Tuncay Akkoyun, "Hocamızın... Profesör Aziz Sancar'ın doğduğu evi müzeye dönüştüreceğiz" dedi.

Tebrikler Vali Bey. Prof. Aziz Sancar için ne yapılsa yeridir.

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Kayyum... Ve hizmet

Büyükşehir Belediyesi kayyumda. Vali Tuncay Akkoyun, aynı zamanda, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili.

İlkesi... Önceliği... Bütün personelden istediği: "Hızlı ve kaliteli kamu hizmeti."

Şu andaki durum... Gördük ki... Personel mutlu, huzurlu, gayretli... Maaşlar zamanında ödeniyor... Sıkıntı yok.

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Yerinden yönetim

Vali Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası dışında, değişik yerlerde, belediye hizmet noktaları planlamış.

Doğru proje. Amaç... "Kolay ulaşılabilir belediye." Belediyede, "Beyaz Masa" var... Alo 153. Telefon et, sorununu söyle, belediye yetişsin.

Kayyum... Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tuncay Akkoyun, Beyaz Masa'yı güçlendirmiş... Personel takviyesiyle.

Mardinli memnun.

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Ahmet Türk

Eski milletvekili... 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi... Yüksek oyla... Yüzde 57.4 Kobani davası... Mahkûmiyet kararı... Görevden alındı.

Bölgede karşılığı var. Mardinli... Kayyum ile gelen hizmetten memnun... Fakat... Oy verdiği ismin görevden alınmasına da tepkili.

Devlet Bahçeli'den DEM Parti'ye uzatılan zeytin dalı... Yeni paradigma... İmralı ziyareti... Ve... Partileri ziyaret eden DEM Parti heyetinde Ahmet Türk'ün yer alması... Türk'e oy veren seçmenin gururunu okşamış.

Ahmet Türk'e, "bu coğrafyada sözünün ağırlığı olan bir kanaat önderi" gözüyle bakmak yanıltıcı olmaz.

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Binlerce yıllık hazine

Akadlar... Babiller... Huriler... Roma İmparatorluğu... Bizans... Selçuklu... Artuklular... Moğollar... Safariler... Osmanlı... Eski Mardin, binlerce yıllık tarihi bir hazine.

Ama... Yıllar içinde... Çarpık yapılaşma... Yüksek binalar... Tarihi şehrin silueti bozulmuş. Bu binalar yıkılıyor... Kimse mağdur edilmeden...

Vatandaşın parası ödeniyor.

Vali Tuncay Akkoyun dedi ki:

- Kötü görüntüler ortadan kalkacak... Sağlıklı yapılaşma... Restorasyon... Tarihi dokuyu ayağa kaldıracağız.

Dünya şehri... Tarihin mirası Mardin'in buna ihtiyacı var.

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Antik kent... Dara

Mardin'in 30 kilometre güneyinde... Mezopotamya bölgesinin tarihi antik kenti... Roma İmparatorluğu döneminden. Yıllardır kazı yapılıyor.

Tuncay Akkoyun, "Dara antik kazılarına, belediye olarak destek veriyoruz" dedi.

Dara... Bölge turizmi için çok önemli. Destek, yerinde bir karar.

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Beğendik

Taziye evi... Bölgede çok önemli. Mardin'de... Taziye evleri elden geçirilmiş... Sedirler, oturma grupları yenilenmiş... Beğendik. Park, bahçe mobilyaları da öyle... Yepyeni... Tertemiz.

Vali Tuncay Akkoyun, "Meslek lisesi öğrencilerimizin becerileri" dedi.

Hem öğrencileri teşvik... Hem de tasarruf... Kaynak çarçur edilmemiş.

"Para yönetimi... Kaynağın yerinde kullanılması" tam puan.

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Mardin modeli

Örnek bir uygulama... Yaygınlaşmalı... Bütün şehirlerde, bütün belediyelerde.

Belediyenin çeşitli birimlerine... Beyaz Masa'ya... Her gün değişik talepler geliyor.

Hafta sonunda... Araştırılıyor: "Kimlerden, kaç talep gelmiş? Ve bu talepler karşılanmış mı?"

Talep sahipleri aranıyor: "Sorununuz giderildi mi?" Ve soruluyor: "Başka bir talebiniz var mı?"

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Sıcak gündem

Gündem... Çarşıda, pazarda... Kırsalda... Beklenti, "ekonominin düzelmesi". Erken seçim... Konuşan yok... Gündem dışı. Siyaset... 2 partili... AK Parti ile DEM Parti.

Bahçeli'nin zeytin dalı uzatması... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımı... DEM Parti heyetinin İmralı'ya gidişi... Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in, siyasi partileri ziyaretleri bölgede en çok konuşulan konu... "Sıcak gündem" desek yeridir.

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'Nefes' projeleri

Tarihi şehrin trafik sorunu var... Park yeri sorunu var. Yeşil alan sorunu var. Bunlar... Siyasetin gölgesinde kalan... Gündeme getirilmeyen sorunlar.

Vali Tuncay Akkoyun ile bir araya gelince bu konuları/sorunları da konuştuk... Dedi ki:

Trafiği rahatlatmak için yeni yollar açıyoruz... Açmaya devam edeceğiz.

Yeşil alan büyük ihtiyaç... Hemen yeni projelere eğildik.

Spor Vadisi... Belediyenin arazisi... 27 dönüm... Mardinli, ailesi ile gelsin... Vakit geçirsin.

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Hayır işleri

Büyükşehir Belediyesi ile Kızılay işbirliği... Aşevi. İhtiyaç sahibi binlerce insana ücretsiz sıcak yemek.

Yeni bir fırın... Glütensiz ekmek... Bütün ilçelere... Ücretsiz... Çölyak hastaları için.

Vali Tuncay Akkoyun'u kutladık.

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Belediye yönetmek

Belediyecilik... Gönül işidir... Hizmet işidir. Particilik... Adam kayırmacılık değildir... Etnik ya da mezhep siyasetinin yapılacağı kurum hiç değildir.

"Paranın iyi yönetilmesini... Çarçur edilmemesini" gerektirir. "Vatandaşın parası, vatandaş için harcanmalıdır."

Tuncay Akkoyun, seçilmiş belediye başkanı değil... Mardin'in Valisi... Mülki idare amiri. Şartlar, onun omuzlarına Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yükledi.

Akkoyun'u, Karaman Valiliği'nden... Ve daha öncesinden tanıyoruz. Hizmet adamı. Hizmete susamış şehir için çırpınıyor... Allah yardımcısı olsun.

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Ulusal hassasiyet

Bölgeden... Kuzey Mezopotamya'dan notlara devam edeceğiz. Yarın... Midyat destanı.

Yolumuzun üzerindeki Ömerli ilçesinin Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'ın bir cümlesiyle bugüne nokta:

"Milli konularda... Ulusal hassasiyet gerektiren konularda devletimiz ne karar verirse uymak boynumuzun borcu."