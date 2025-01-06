Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı zeytin dalı... Siyasetteki yankıları... Yeni paradigma... Ziyaretler... Son gelişmeler.... Diyalog... Sokaktaki insan ne diyor?

Kulak vermeden önce... Diyalog üzerine bir çift söz.

Mihail Gorbaçov... Sovyetler Birliği'nin son lideri.

Glasnost (açıklık) ve Perestroyka (yeniden yapılanma) politikasıyla "duvarları yıkan" ünlü siyaset ve devlet adamı.

Perestroyka kitabının önsözünde diyor ki:

"Buluşup, konuşmalıyız.

Sorunları, düşmanlıktan çok, bir işbirliği ruhu içinde ele almalıyız.

Herkesin benimle hemfikir olmayacağının farkındayım.

Aslında ben de, değişik konular hakkında başkalarının her söylediğini kabullenecek değilim.

Bu da diyaloğu daha önemli yapıyor.''

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OSMANİYE



Devlet Bahçeli'nin memleketi... Türkiye'de terör şehidinin en çok olduğu il... Sokaktaki çocuğa, "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" diye sorun... Çoğundan, "Subay... Astsubay... Polis" yanıtını alırsınız.

14 Mayıs 2023... Milletvekili seçimleri.

AK Parti... Yüzde 33.19.

MHP... Yüzde 28.45.

CHP... Yüzde 17.33.

DEM Parti (Yeni Sol)... Yüzde 2.27.







Ve... Son gelişmeler... Osmaniye'de rüzgâr nasıl esiyor?

İsrafil Avcı... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Dedi ki:

Osmaniye... Milliyetçi damarın çok güçlü olduğu bir şehir.

Çok şehit verdik. Annelerin gözyaşları sel oldu, aktı.

Diyalog, barış, uzlaşma, huzur istiyoruz... Ay yıldızlı bayrağın altında kardeşçe yaşamak.

Devlet Bahçeli, "Önce ülkem" diyen bir lider... Herkes, "Onun bir bildiği var" diye düşünüyor... Halk, teröre çözüm için başlayan yeni dönemi destekliyor.

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KUZEY MEZOPOTAMYA



Mardin... Farklı bir siyaset iklimi.

31 Mart 2024... Yerel seçimler... Kanco aşiretinden, Kürt siyasetçi... Ahmet Türk, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Aldığı oy... Yüzde 57.40... DEM Parti.

Sonra... Görevden alındı.

Milletvekili seçiminde de (14 Mayıs 2023) durum farklı değildi.

Yeşil Sol (DEM)... Yüzde 54.63.

AK Parti... 25.20

CHP... 7.15.

MHP... 3.49.

Ve bugün... Mardin... Yeni siyaset dönemine desteğin en yüksek olduğu şehirlerden.

Dargeçit'te... Nusaybin, Kızıltepe, Derik'te... DEM Partili çok kişi, Devlet Bahçeli'den, "Bahçeli Abi" diye söz ediyor.

Halk, silah sesi duymak istemiyor... Barışa özlem yükselen değer.

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TEK DEVLET... TEK BAYRAK



Çarşıda, pazarda... İlçelerde... TSO Başkanı Hatip Çelik ile aynı düşüncede/özlemde olan çok.

Hatip Başkan, uzun konuştu... Satır başları:

En ufak gerilimde ticaret de, turizm de çok etkileniyor.

Kardeşçe, dostça yaşamanın altyapısı hazır... Tarih boyunca, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyadayız.

Hangi partiden... Hangi etnik kökenden... Hangi mezhepten olursak olalım... Uzlaşmamız lazım.

Uzatılan ele sıkı sıkı sarılma zamanı.

Devletimiz, bölge insanının da düşüncesini alarak, herkesi kucaklasın.

Türkler ve Kürtler birlikte askerlik yapmadılar mı? Bu ülke için birlikte savaşmadılar mı?

Ortadoğu ateş çemberi... Birlik, beraberlik içinde olmamız şart.

Tek devletimiz, tek bayrağımız var... Huzurun kıymetini bilelim.

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ÖZLENEN GELİŞME



Hatip Çelik... Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"İş dünyası için... Ve elbette herkes için olumlu bir tablo... İstenen, özlenen, beklenen bir gelişme" diyerek, söze başladı.







Sonra... "Endişesini" söyledi:

-Geçmiş dönemde de bir süreç başlatıldı... Ama sonra sıkıntıya girildi... Bu defa böyle olmasın... Büyük bir fırsat doğdu, aman heba edilmesin.

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NUSAYBİN



Suriye sınırında... Nüfus 120 bin... Canlı bir ekonomi.

Necdet Aktaş... Ticaret Borsası Başkanı.

"Yeni yıla çok mutlu girdik" dedi:







Siyasetteki gelişmeler... Zeytin dalı... El sıkışmalar... Ziyaretler... Sevinç gözyaşı döküyoruz.

Çok olumlu, çok güzel gelişmeler oluyor.

Milletçe bunun hasretini çekiyorduk... Birlik, beraberlik, barış, kalıcı huzur için yanıp tutuşuyorduk.

Son günlerde siyasi tansiyon birden düştü... Herkesin morali yükseldi... Mutluluktan uçuyoruz.

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ÖMERLİ



Mardin'in ilçesi... 15 bin nüfuslu, tarihi bir yerleşim yeri.

Hüsamettin Altındağ... Belediye Başkanı... AK Partili... Bekıro aşiretinden.

31 Mart 2023... Yerel seçim... Yüzde 41.96 oy alarak seçildi.

Sohbet... "Bölge insanı ne diyor? Önerileri... Beklentileri..."

Hüsamettin Altındağ, "Hepimiz, bu sürecin bir parçası olmalıyız" dedi.

Sordum:

"Hepimiz" derken, kimleri, hangi kesimleri kastediyor?

Aldığımız yanıttan bir demet:







Kürtler, sadece DEM Parti'den... PKK'dan ibaret değil.

Yerel Kürt aşiretleri var... Teröre karşı bedel ödemişler... Devletin yanında yer almış kanaat önderleri, din adamları, korucular var... Bunların da görüşleri alınmalı.

Bölgede, devletin doğal müttefikleri çok... Yıllarca PKK ile mücadele edenler... Bu kesimlerin de işin içine sokulması gerekiyor.

Kalıcı çözüm... Barış... Kardeşlik içinde yaşamak... Buna kim karşı çıkabilir?

Unutmadan, Ömerli'nin terör şehidi çok... Asker, polis, korucu, sivil.

Pınarcık... Ömerli'nin köyü... Tarihe geçen katliam... 20 Haziran 1987... 30 can kaybı... Kanayan yara. (Mardin, Büyükşehir olunca, Pınarcık'ın statüsü, şimdi mahalle.)

Bugün, Pınarcıklı, diyalog, uzlaşı, barış yanlısı.

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MECLİS'TE ÇÖZÜM



Sivil toplum lideri... Kanaat önderi... İş insanı... Sendikacı... Toplum çözümden yana.

"Meclis'te çözüm... Demokrasi içinde çözüm."

Yine ağırlıklı söylem:

Konuya, soruna, çözüme parti siyasetleri üzerinde yaklaşım.

Fakat;

"Şahinler" de var... Kimler mi?

Her siyasi görüşten, değişik kesimlerden öfkeliler... Günlük siyasi çekişmelerden çıkamayanlar... İmralı karşıtları.

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ARKASI YARIN



Kuzey Mezopotamya notları... Bitmedi.

Yatırımlar... Eğitim... Turizm... Sokağın sesi... Anlatılacak çok şey var.

Yarın devam edeceğiz.