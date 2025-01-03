Türkiye'de... Teröre en çok şehit veren illerden biri.

Şehrin girişinde...

Bayraktepe'de... 14 bin parke taşıyla yapılmış, 600 metrekarelik... "Kız kardeşimin gelinliği... Şehidimin son örtüsü... Işık ışıl, dalga dalga bayrağım."

Şehir merkezinde bir anıt:

"Şehitler Anıtı."

Balışeyh... Kırıkkale'nin ilçesi... Tepede... Yüksek bir tepede... Bayrak... Atatürk resmi... Ve "Ne mutlu Türk'üm diyene."

Delice... Kırıkkale'nin bir başka ilçesi... Çerikli kasabası... Yozgat yolu üzerinde... Girişinde koskoca bir tabela:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır."

Son gelişmeler... Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı zeytin dalıyla başlayan süreç... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in desteği konusunda;

Şehitler diyarı Kırıkkale bir laboratuvar.

Sordum:

- Ey Kırıkkaleli! Ey terör gazisi! Ne diyorsun?

***



'Kılcal damarlara' dokunmadan



Rıfat Öcal... Şırnak... Beytüşşebap ilçesi... PKK ile mücadele... Ayağından yaralandı... Altıncı derecede gazi.

Sağ ayağı protez. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı. Kökeni... Horasan Türkmenlerinden.

Yeni yıl kutlaması... Sohbet... Dedi ki:

Terörün sona ermesi uğruna çok şehit verdik... Terörün bitmesini en başta biz isteriz.

Ama... Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan bir isteğimiz var: Süreç işlerken şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyeti gözetilsin... Kılcal damarlarımıza dokunulmasın.

Terörün sonlanması, annelerin gözyaşlarının dinmesi için her türlü desteği vermeye hazırız.

***



Darbe gecesi

Güniz Sokak... Numara 31... Başbakan Süleyman Demirel'in evi... Alt kat... Çalışma salonu.

11 Eylül 1980... Akşam... Eve 3 parlamenter geldi... Kahramanmaraşlı:

Halit Evliya... Mehmet Şerefoğlu... Adnan Karaküçük.

14 Eylül Pazar günü programı konuşulmaya başlandı.

Kahramanmaraş- Menzelet Barajı'nın temeli atılacaktı. Başbakan Demirel... Barajı... Temel atmayı konuşuyordu... Fakat... Kafası karışıktı... Aklı başka yerdeydi.

***



Güle güle Nahit Menteşe

Ölüm, Allah'ın emri... Dün, bir başka âleme uğurladık... Allah, rahmet eylesin.

1960 darbesinden sonraki ilk seçimde... 15 Ekim 1961'de milletvekili seçildi...

Aydın'dan. 1980 darbesine kadar... Aralıksız 19 yıl Meclis'teydi. Sonra... Siyaset yasağı... Ve 1991 seçimleri... O yine milletvekili.

Süleyman Demirel'e en yakın isimlerden biriydi. Dostumdu... Anılarımız o kadar çok ki.

***



'Evlad-ı manevi'



Nazmiye- Süleyman Demirel çiftinin çocuğu yoktu.

Demirel'in sevgisi/ilgisi nedeniyle... Nahit Menteşe'nin de kıskananı çoktu. Zira... Demirel'in kurduğu hükümetlerde... Mutlaka Nahit Bey'in de koltuğu olurdu:

Gümrük ve Tekel Bakanı... Ulaştırma Bakanı... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı... Turizm ve Tanıtma Bakanı. Bu nedenle... Adalet Partisi kulislerinde... Nahit Menteşe'den, "Demirel'in evlad-ı manevisi" diye söz edilirdi... "Manevi evlat." Bunu... Demirel de bilirdi... Menteşe de.

***



Telefon trafiği

Zaman geçiyor... Saat çalışıyor... Tik... Tak. Demirel... Cumhurbaşkanı Vekili İhsan Sabri Çağlayangil'i aradı:

- Burnuma iyi kokular gelmiyor... Neler oluyor?

Çağlayangil... "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e telefon edeceğini" söyledi. Ve Çağlayangil, Genelkurmay'ı aradı. Ama... Evren Paşa, "yuvarlak konuşmuş, hiç renk vermemişti."

***



Neler oluyor?

Isparta'dan... Demirel'in kardeşi geldi... Şevket Demirel. İlk sözü... "Ağa... Neler oluyor?"

Saat 23.00... İçişleri Bakanı Orhan Eren, salona girdi... Sessizdi.

Saat 24.00... Kapı açıldı... Milli Savunma Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu, "Beyefendi... Sayın Başbakanım" diyerek salona ilk adımını attı:

"Efendim... Bir hususu arz edeceğim... Askerler, kapınızın önündeki koruma polislerini götürdüler."

Sessizlik... Derin sessizlik. Biraz sonra... Başbakan Demirel, telefon edecek oldu... Fakat:

"12 Eylül 1980... Saat 01.00... Başbakan'ın ev telefonunun hattı kesilmişti."

***



Beklenmedik misafir

Böyle bir gecede uyumak mümkün mü? Demirel... Lacivert elbise... Kravatlı... Beklemede. Yukarı katta Nazmiye Demirel... Merak içinde... O da uykusuz. Saatler geçti... Sabah olmak üzereydi. Saat 05.20... Demirel'in evinin önünde siyah bir otomobil durdu... Bir amiral aracı.

Araçtan... Adalet Partisi Genel Sekreteri Nahit Menteşe indi... Elinde bir zarfla. Amiral inmedi... Araçta bekledi. Ve... Nahit Menteşe... Kül rengi gibi bir yüzle... Demirel'in çalışma odasına girdi.

***



Hamzakoy zarfı

Nahit Menteşe... Üzerinde, "Bay Süleyman Demirel" yazılı zarfı... Başbakan'a uzattı. Darbeciler... "Sayın" demiyorlardı... "Bay" demekle yetiniyorlardı.

Demirel, zarfı açarken... Nahit Menteşe... Titrek bir sesle konuştu:

- Beyefendi... Hamzakoy'a gidecekmişsiniz... Hanımefendiyi de götürebileceğiniz bildirildi...

- Kim bildirdi? Nahit, bu zarfı sana kim verdi?

- Orgeneral Haydar Saltık... Beni size o gönderdi.

***



Gözyaşlarıyla uğurlama

Gerisi... Uzun hikâye... Derin tarih notları. Saat 16.45... Nazmiye ve Süleyman Demirel, Hamzakoy'a... Askeri tesislere götürülmek üzere evden ayrıldılar. Demirel... Cebinden not defteriyle kalemini çıkardı:

"12/9/1980... Otomobile bindik... Evin önünden ayrılıyoruz... Su testisi su yolunda kırılır."

Nahit Menteşe... Darbe sabahı... Hüngür hüngür ağlıyordu. Dün... Nahit Bey'i öteki dünyaya uğurlarken... Aklımızdan film şeridi gibi... Neler geçti neler... Anılar... Anılar.