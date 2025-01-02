Salı... 31 Aralık 2024... Yılın son günü... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tek tek telefon etmeye başladı... İlk telefon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a:







- Sayın Cumhurbaşkanım... Zor bir yılı geride bıraktık... Yeni yılda size en iyi dileklerimi sunuyorum.

Budur... Siyaset, sürekli yumruk sıkarak yapılmaz.

Siyasetçi, el sıkmayı, bayramlaşmayı, yeni yılı kutlamayı da başarmalıdır.

Dileğimiz... "Bayramlaşma... Karşılıklı yeni yıl kutlaması" siyasette kurumsallaşmalıdır.

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VE... 'ÖTEKİ KONU'



Özgür Özel, "herkesi" aradı... Siyasi parti liderlerini. Şu parti büyük, bu parti küçük demedi... Mustafa Destici'ye de telefon etti, Muharrem İnce'ye de.

CHP Genel Başkanı'nı kutladım.

Hem "yeni yıl" için. Hem de siyasetin aşırı sıcak ortamını serinleten "liderlerle telefonlaşma" olayı için.

Özgür Özel ile konuşurken, başka konular üzerinde de durduk elbette.

Kürt sorunu... Terörün sona ermesi... Erdoğan... Bahçeli... DEM Parti... İmralı ziyareti... Öcalan'ın mesajı... Yeni paradigma gibi.

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ANNELER AĞLAMASIN



CHP Genel Başkanı, "Atatürk'ün iki koltuğundan birinde oturuyorum" diyerek söze başladı:

- Atatürk, 'Yurtta barış, dünyada barış' demişti... Yeni yılda bütün çatışmaların sona ermesini diliyorum... Türkiye'de terör sona ersin... Artık anneler ağlamasın... Türkiye, yeni şehitlerin acısı ile yanmasın.

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KIRMIZI ÇİZGİ



Sordum... CHP'nin tavrı ne olacak? Özgür Özel, "İyi niyetli olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi:

Samimi ve şeffaf olarak yürütülecek yeni sürece 'Evet' diyorum.

Tek şartım var... Türkiye Büyük Millet Meclisi dışlanmasın. Hiçbir parti dışlanmasın.

Ne yapacaksam... Ne söyleyeceksem... Her aşamada, şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım.

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DEVLET POLİTİKASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ekim 2024 Çarşamba günü söylediği sözlere... Devletin kalın çizgileri... Devlet politikasının önsözü gözüyle bakmak lazım:

Cumhuriyet belli bir zümrenin, kitlenin, mezhebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir.

Zenginin, fakirin... Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Rum, Roman... Vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir.

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SİYASETİN VİZYON SORUNU



Sorun... Yılların sorunu... Kan ve gözyaşı... Şehitler... Ağlayan anneler.

Böylesine büyük bir sorunu, dışarıdan birileri gelip de çözecek değil.

Sorun... Bizim sorunumuz... Biz çözeceğiz... Siyaset kurumu çözecek.

Ama... Fakat... Lakin... Vizyonsuz bir kafayla... Günlük ve kısır parti kavgalarıyla bu sorunun üstesinden gelmek mümkün değil.

Dileriz... Yeni yıl, dar kafalı siyaset yılı olmasın.

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ALTIN SÖZLER



Birinci Meclis'te... Gazi Meclis'te... 72 Kürt milletvekili vardı.

Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey'in 3 Kasım 1922'de söylediği sözleri herkes bilmeli... Büyük harflerle yazılacak sözler:

- Ben Kürt oğlu Kürt'üm... Cephede Türklerle birlikte kan döktük.

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BİRKAÇ İSİM... BİRKAÇ RESİM







Anavatan Partisi Kurucu Genel Başkanı... Başbakan... Cumhurbaşkanı...







Turgut Özal'ın annesi öğretmen Hafize Hanım, Tuncelili... Çemişgezekli... Kürt kökenli.







Başbakan İsmet İnönü'nün Maliye Bakanı olan... Daha sonra Başbakanlık yapan Ferit Melen... Kürt... Adı şimdi Van Havalimanı'nda.

Bir başka Vanlı... Kinyas Kartal... Bir dönemin Kinyas Ağa'sı... Yıllarca Van milletvekilliği yaptı... Kürt... Burukan Aşireti'nden.







Necmettin Cevheri... Süleyman Demirel'in yakınıydı... Kozmik odasındaydı... Kürt... Şanlıurfa'nın Şeyhanlı Aşireti'nden.







Kamran İnan... Ağabeyi Abidin İnan Gaydalı... Onun oğlu Edip Safder Gaydalı... Kürt olduklarını bilmeyen var mı?

Adı Şırnak Havalimanı'na verilen siyaset ve devlet adamı... Şerafettin Elçi... Kürt.







Bedrettin Dalan... İstanbul'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı... Kürt.

Ve daha yüzlerce isim... Sanatçı... Siyasetçi... Yazar... İş insanı... Kürt... Ayrımız gayrımız yok.

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HAKKÂRİLİ... DİYOR Kİ...



Servet Taş... Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Kürt.

Gelişmelere... Devlet Bahçeli'nin zeytin dalı uzatmasıyla başlayan sürece... DEM'in İmralı ziyaretine bölge insanı nasıl bakıyor?

Sordum... Servet Taş dedi ki:

Gelişmeler çok iyi... Bölgenin ortak talebi... Kardeşiz... Dostuz... Biriz... Beraberiz.

Vatanın birliği... Bütünlüğü... Bölünmezliği... Temel çizgimiz.







Aynı mahallede, aynı sokakta, aynı apartmanda oturuyoruz... Komşuyuz... Birlikte iş yapıyoruz... Ortağız.

Senelerce kız aldık, kız verdik... Türk- Kürt evliliğinin 10 milyon olduğunu biliyor muydunuz?

Servet Taş'ın sözünü kestim... "Hayır bilmiyordum" diyerek.

Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, "Gelişmelerden... Ve 2025'ten çok umutlu olduğunu" söyledi:

- Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez... Bütün dünya bunu böyle bilsin.

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'TEMKİNLİ İYİMSERLİK'



Diyarbakır'da... Siyaset iklimi nasıl? Bölge insanı, son gelişmelere nasıl bakıyor?

Mehmet Kaya... Güneydoğu'nun nabzını çok iyi bilen bir isim... Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.







Noktayı... Onun sözleriyle koyalım:

"Gelişmeler ve açıklamalar şunu gösteriyor... Herkes bunca yıl yaşananlardan iyi bir ders çıkarmış... Bölgede temkinli bir iyimserlik hâkim."

Aman nazar değmesin.