Dinler ve diller diyarı... Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice'nin konuşulduğu hoşgörü coğrafyası.

- Ey Midyatlı! Ey Kuyumcular Çarşısı, Giyimcilerin Çarşısı, Estel Caddesi esnafı! Son gelişmelere ne diyorsunuz?

Son gelişmeler... Devlet Bahçeli... Zeytin dalı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği... DEM Parti heyetinin, İmralı görüşmesi... Siyasi parti ziyaretleri...







Kuzey Mezopotamya'nın tarihi yerleşim yeri Midyat'ta... Sokaktaki insan ne düşünüyor?

Önce... Eski milletvekili... Ve iki dönemdir Belediye Başkanlığı yapan Veysi Şahin konuştu:

Midyat halkı yıllardır bu barışa hasret.

Şükürler olsun ki... 'Önce millet ve devlet' diyen siyasi parti liderlerine sahibiz.

Çözerse bu liderler çözer... Çözerse bu gazi Meclis çözer.

Kalabalıktan yükselen ses:

- Veysi Baba, doğru söylüyor.

***

BERBER



Sokak anketi yapacaksanız... Kamuoyunun nabzını tutacaksanız... Berberle mutlaka konuşacaksınız. Berber... Mesleğini yaparken, dinliyor... Konuşuyor... Gündeme hâkim.







Ali Nacir... Arap kökenli... Bağdat doğumlu... Midyat'ta 35 yıllık berber... Herkes tanır. Tıraş oldum... Saç, sakal 250 lira... Ve Berber Ali'yi dinledim:

Esad'a el uzattık, kıymetini bilmedi.

Devlet Bahçeli, tam bir siyaset profesörü... Yeni bir sürecin ışığını yaktı... Halk memnun.

Bu sorun çözülsün, Türkiye'nin yükü azalır... Bizi kimse tutamaz.

***

ÖZGÜR ÖZEL... VE 'YORUM'



Radyo açık... Haberler... Son gelişmeler... DEM Parti... CHP... Özgür Özel... Berber Ali Nacir, hemen yoruma başladı:

- Özgür Özel, yeni bir lider... Saygı duyuyorum... Bir şeyler yapmak istiyor... Fakat CHP'de herkes başka telden çalıyor... Yahu biraz susun... Lidere saygı duyun.

***

'BU VATAN HEPİMİZİN'



Mehmet Zeyni Müftüoğlu... Kuyumcu... Seyfettin Güneştan Caddesi'nde.

- Mehmet Bey, nasılsınız? Midyatlının hâli nicedir? Neler oluyor, ne diyorsunuz?







- Rabbim devlete, millete zeval vermesin... Çok şükür idare ediyoruz... Huzur olsun... Devlet Bahçeli, çok güzel şeyler söyledi... Allah, ondan razı olsun... Son gelişmeleri destekliyoruz.... Bu vatan hepimizin.

***

BİR BALKON HİKÂYESİ



Midyat'ın girişinde kocaman "Hoş geldiniz" tabelası: "Midyat ilimize hoşgeldiniz." Midyat... 65 yıldır il olmayı bekliyor.

Hikâyesi uzun... Özetleyelim.

Büyük bir Süryani konağı... Dizi filmlerin çekildiği mekân... Ve bu mekânda bir balkon var... Adnan Menderes için yapılmış.

Konağın sahibi İshak Şabo (Kaya)... Dönemin Demokrat Parti Midyat İlçe Başkanı.







Unutmadan... İshak Şabo, bölgenin sevilen sanatçısı Bedri Ayseli'nin eşinin dedesi.

1960... Menderes, İshak Şabo'yu çağırmış: "Mayıs sonunda Midyat'a geleceğim... Midyat'ın il olduğunu açıklayacağım."

İlçe Başkanı, varlıklı bir Süryani ağası... Hemen konağa bir balkon ilave ettirmiş... Menderes, buradan halka seslenecek.

Ama... 27 Mayıs 1960... Darbe... Yassıada idam...

Midyat'a gelenler... Şimdi belediyeye ait olan bu konağı gezerler. Ve mutlaka... O balkonda fotoğraf çektirirler. Bugün... Midyatlının Ankara'dan en önemli iki beklentisi: "Kürt sorununa kalıcı çözüm... Ve Midyat'ın il olması."

***

ÖĞRETMEN... 'BARIŞ UMUDU'



Mehmet Üçpınar... Sivas-Gürünlü... Görme engelli. Midyat'a 17 kilometre mesafedeki Çalpınar'da okul müdürü... Ve Türkçe öğretmeni.

18 yıldır burada... İlk 4 yıl Mardin... Sonrası Midyat. "Sevdim buraları... Alıştım... Ayrılmam" diyor. Görev yaptığı Çalpınar'ın halkı Kürt.







Bursa... Uludağ Üniversitesi... Eğitim Fakültesi mezunu Mehmet Üçpınar ile sokakta sohbet... Dedi ki:

- Ben daha önceki çözüm sürecinde de çalıştım... Ama bu defa beklenti yüksek... Halk desteği inanılmaz... Millette barış umudu var.

- Mehmet Hoca... Okullardaki kız öğrenci sayısı nasıl?

- Aileler kızlarını mutlaka liseye gönderiyorlar... Üniversite sınavlarını kazanan kızlarımızın sayısı her geçen yıl artıyor.

***

HAYAT KISA... ŞÜKRET



Belediye Başkanı Veysi Şahin ile birlikte dolaşıyoruz... Çarşı, pazar... Halkla sohbet. Bahçeli'den DEM'e zeytin dalı... Ve ardından yaşananlar... Partiler arası görüşmeler... Bölge memnun.







Esnaftan biri duvarı gösteriyor... Ziyaretçilerin "Midyat Hatırası" fotoğraf çektirdikleri duvarı. Duvarda, "Hayat kısa" yazısı... Ve devamı: "Affet... Yardım et... Şükret... Sev... Gülümse... Mutlu ol."

Midyatlı kuyumcu... "Sloganımız bu" diyor: "Kavgaya son... Barış zamanı... Ve milletçe mutlu olacağız."

Yarın... Yine Kuzey Mezopotamya'dayız.

***

'İNŞALLAH'



Asur Imperial Hotel... 92 yataklı... İlçenin merkezinde... Burada konaklıyorum. Sahibi Şehmus Oğuz... Bir de butik oteli var: "Hercai" dizisinin büyük kısmının çekildiği Aslanbey Konağı.

Konakta doluluk... Yaz sezonu yüzde 100... Kış aylarında ise yüzde 20-30.







Otel lobisi... Çay... Sohbet... Şehmus Oğuz'u dinliyoruz:

- Siyasette normalleşme... Devlet Bey'in uzattığı zeytin dalıyla başlayan gelişmeler... Görüşmeler... Yeni proje... Çok önemli... Millette karşılığı var.

Lobi oldukça kalabalık... Şehmus Bey, bir şey söyledi ve herkes, "Doğru" diyerek onayladı:

- Kürtler, Abdullah Öcalan'ı lider olarak biliyor... İnşallah, DEM Parti ile Öcalan birlikte hareket ederlerse, Kandil'in etkisi kalmaz... Bölge insanı böyle düşünüyor.