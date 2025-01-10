Cumhurbaşkanlığı Külliyesi... Kürsüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Mülki idare amirlerine seslendi... Valilere... Vali yardımcılarına... Kaymakamlara:

Sizlerden gönlünüzü de, kapılarınızı da, telefonlarınızı da vatandaşlarımıza açık tutmanızı özellikle rica ediyorum.

Vatandaşlarımıza tepeden bakmayın... İl, ilçe, köy ve mahalleleriyle şehrin tamamını kucaklayın.

Milletin hayır duası, devletin en güçlü hazinesidir.

Yetimler, öksüzler ve kimsesizler başta olmak üzere, devletin şefkatine ihtiyaç duyan tüm kesimlerin yanında olun.

Bugün... İdareciler Günü... Kutlu olsun.

***



Tebrikler



Saffet Arıkan Bedük'ün başkanlığını yaptığı Türk İdareciler Derneği, her yıl, yılın başarılı idarecilerini belirler. Vali yardımcılarını ve kaymakamları. Ve Ankara'da... Törenle... Başarı ödülleri verilir.

Bu yıl, tören erkene alındı... 7 Ocak Salı günü yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri verilen 5 mülki idare amiri:



1. Cafer Ekinci... Hatay Vali Yardımcısı.

Deprem sonrası çalışmaları... Enkaz kaldırma... Yıkım işleri... Afet yönetim... Koordinasyondaki başarıları nedeniyle.

2. Hamza Özbilgi... Kilis Vali Yardımcısı.

Suriye'nin kuzeyindeki çalışmaları... Tarım İhtisas Sanayi Bölgesi... İmar... Altyapı... Üstyapı... Aktif sorumluluk... Ona ödül getirdi.

3. Fatih Çobanoğlu... Esenyurt Kaymakamı.

İlçenin huzuru ve güvenliği... Çok sayıdaki paydaşla yürüttüğü projeler... Ödülü hak etti.

4. Elif Nur Bozkurt Tandoğan... Ankara Vali Yardımcısı.

Ekonomik, kültürel ve istihdam boyutlu çalışmalar... El Sanatları ve Tasarım Projesi... Ödüllendirildi.

5. Volkan Hülür... Eğil (Diyarbakır) Kaymakamı.

Eğitim, tarım, turizm ve toplumsal kaynaşmaya yönelik projeler... Ve karşılığında ödül.

Tebrikler... Başarılarının devamını diliyoruz.

***



Kırmızı çizgi

İdareciler Günü töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şu cümlelerin altını çizdik... Kırmızı kalemle:

"Valilik, milletin derdine derman olma makamıdır... Valilik, devletin halka uzanan elidir... Vicdan ve merhamet mevkiidir."

Ve... Erdoğan'ı dinlerken... Geçen hafta bugün... 3 Ocak'ta... Hakk'ın rahmetine kavuşan Mustafa Malay'ı düşündük. Tam da, "Erdoğan'ın sözünü ettiği" mülki idare amiriydi... Yılların kaymakamı ve valisiydi... Rahmetle anıyoruz.

***



Gerçek başarı hikâyesi



Malatyalı... Fakir bir köylü çocuğuydu... 5 yaşında iken babasını kaybetti. Anneciği... İneğini sağdı... Pazarda süt, yoğurt sattı... Oğlunu okuttu.

Polis Okulu'na gitti. Polis maaşıyla annesine bakarken... Bir yandan da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne devam etti. Komiser oldu... Sonra kaymakam.

İlk Valiliği, Şırnak... Ardından Ordu... Erzurum... Aydın. Ve... 2013'te, Merkez Valiliği... Sonra yaş haddi... Emeklilik.

Hayatta olsaydı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ocak günü yaptığı konuşmayı dinleseydi.

***



Doğrucu Davut

Anarşi ve terör dönemi... 1991... Mustafa Malay, Şırnak Valisi idi.

Süleyman Demirel'in Başbakan, Erdal İnönü'nün Başbakan Yardımcısı olduğu günler... DYP-SHP koalisyonu. Bir gün... Ankara'ya çağrıldı. Bakanlar Kurulu toplantısına.

Demirel... "Mustafa" dedi:

- Anlat... Şırnak'ta neler oluyor? Terörün arkasında kimler var?

Malay... Gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemeyen bir idareci. Başladı olan, biteni anlatmaya. Ve bir ara... Terör örgütüne sıcak bakan... Teröriste, terörist diyemeyen siyasetçiler olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu salonunda... Buz gibi bir hava esti. Başbakan Demirel:

- Mustafa... Ne dediğinin farkında mısın? Kimleri kastediyorsun?

Vali Malay... Dedim ya... Açık sözlü... Bazı SHP'lilerden söz etti... Koalisyon ortağından. Bakanlar Kurulu... Tuz buz... Derin sessizlik.

Başbakan:

- Mustafa... Teşekkür ederim... Sen çıkabilirsin.

***





Halkın valisi

Dostumdu... Halkın içindeydi. Ordu Valisi iken... Sonra Erzurum'da... Aydın'da... Onunla çok dolaştık... Çarşı, pazar... Köy, kasaba. Yolda bir yaşlı teyze görse... Ya da Erzurum soğuğunda okula giden bir öğrenci...

Makam aracını durdurur, yanına oturturdu.

Köy odasında... Yer minderinde... Bağdaş kurar, otururdu. Köy düğününde... Gelin, damatla... Köylüyle... Oyun oynardı. Elimden tutar, beni de zorla yerimden kaldırırdı... Birlikte oynamamız için.

Mustafa Malay... Babaydı... Devlet baba. Keşke... Devlet hizmetinde daha fazla kalabilseydi.

***

Tasarruf

Erzurum'da... Kış soğuğunda... Valilik konağının bahçesinde sera olur mu? Evet... Sera yaptı... Sebze yetiştirdi... Evin ihtiyacı için.

Aydın... Her mevsim uygun iklim... Valilik konağının bahçesinde... Domates, biber, salatalık... Aklınıza ne gelirse. Amaç... Devlete masraf olmasın.

Kaymakamlık veya valilik yaparken... Bazen belediye otobüsüne binerdi... Veya dolmuşa... Halkla iç içe olmak için.

***



Tanıklar anlatıyor

Koalisyon hükümetinin selameti için... SHP'li kabine üyelerinin tepkisini söndürmek için... Şırnak Valisi Mustafa Malay, görevden alındı.

O dönemde bakanlık yapan dostlarımız var... Hayattalar... Örneğin Yaşar Topçu. İnanmayan onu televizyon programına davet etsin. Sadece onu değil...

Başkalarını da. Anlatırlar mı, bilemiyoruz. Ama... Bu dediklerimizin tamamı... Ve daha fazlası...

Devletin arşivlerinde.

***



Baykal... APS polemiği

Zaman tünelinden bir anı... Yıl 2009... Yerel seçim (29 Mart) öncesi... Sıcak siyaset.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Bursa'da... Mitingde konuşuyordu. Vali... Genel Müdür... Daire Başkanı... Bürokratları eleştiriyordu:

- Kimse, "Ben sırtımı AKP'ye dayadım" diye güvenmesin... AKP ile gelenler APS (Acele Posta Servisi) ile giderler.

Aydın Valisi Mustafa Malay... Alındı... Kırıldı... Üzüldü... Uykusu kaçtı. Tepki göstermek istedi. "Susmasını" önerdim:

- Deniz Bey, bir partinin genel başkanı... Ona bir valinin değil, iktidar partisinden bir yetkilinin yanıt vermesi gerekir.

Malay... Dayanamadı... Sesini yükseltti:

- Kendi partisi ya da seçmen Sayın Deniz Baykal'ı APS ile gönderecektir.

Sonuç... Aydın Valisi Mustafa Malay, görevden alındı... Kızağa çekildi... Merkez Valiliği'ne.

***



Rahmetle

Zaman su gibi akıyor... 2013... Yaş haddinden emeklilik.

Eşi... Balıkesir- Edremitli... Ailece Gömeç'e yerleştiler... Balıkesir'in ilçesi.

Ölüm, Allah'ın emri... Vefalı, kadir kıymet bilen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, onu son yolculuğuna uğurladı. Nur içinde yat sevgili dost.