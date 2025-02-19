Zamanı değilken... Ufukta erken seçim, ortada sandık yokken... "Cumhurbaşkanı adayını bugünden belirleyeceğim" diye tutturmak...

Anadolu'da yaygın bir deyim... "Ağrımaz başa çaput sarmak."

Ülkenin bunca iç ve dış sorunu varken... CHP'nin içi fokur fokur kaynarken... Tek adayla önseçim yapmaya kalkmak...

Siyaseten... Akıl tutulması... Aklın tatile çıkması gibi bir şey.

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DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN



Edirne... CHP'li il belediye başkanları toplandı... 13-14-15 Şubat. Ve... 21 il belediye başkanı bir çağrıda bulundu:

"Sayın İmamoğlu'nu millet adına göreve davet ediyor, önseçimde aday olmaya çağırıyoruz."

Böyle bir çağrı için Edirne Atatürk Kültür Merkezi'nde toplantı yapmaya ne gerek var ki? Ortada İmamoğlu'ndan başka aday yok ki.

Edirne buluşması, havanda su dövmek gibi bir şey.

Ya da... Dostlar alışverişte görsün.

Yoksa... "Turistik gezi" mi demeli?

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YAĞLI GÜREŞ



Edirne'de, Ekrem İmamoğlu'na destek toplantısı olacak da...

Mansur Yavaş'a destek verenlerin elleri armut mu toplayacak?

16 Ocak Pazar. Ankara'nın CHP'li ilçe belediye başkanları, fotoğraflı paylaşımda bulundular:

"Mansur Başkan... Yanındayız... Seninle yürümek bir şereftir."

Hangi ilçe belediye başkanları mı?

Kahramankazan... Kalecik... Polatlı... Şereflikoçhisar... Beypazarı... Güdül... Nallıhan... Gölbaşı... Elmadağ... Haymana.

Bu olay giderek yağlı güreşe döneceğe benziyor.

"İki yiğit çıktı meydane,

İkisi de birbirinden merdane,

Altta kaldım diye üzülme,

Üste çıktım diye sevinme."

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İNADA İNAT



Mansur Başkan... Cumhurbaşkanı adayı ya olacak... Ya da olacak... Başka yolu yok... Nokta.

Ankara'daki üçlü masanın... Özgür Özel'in, İmamoğlu ve Yavaş ile buluşmasının hemen sonrasında da yazdım.

"Mansur Yavaş aday."

1. CHP'den istifa etmeyecek... Kesinlikle.

2. Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin seçmenin imzası... Kolay.

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MANSUR YAVAŞ KÜRSÜDE



Ankara... 16 Şubat Pazar... Milli Egemenlik Kongresi... Açılış konuşması Mansur Yavaş'tan.

Konuşma kısa... Altı dakika... Zira başkanın işi başından aşkın.







Mansur Başkan, selamlama sözlerinden sonra "Türkiye çok şeye gebe" diyor... Ve devam ediyor... Bant çözümü:

"Yarın ülke yönetiminde bize bir görev düşerse, bu kongrede alınacak kararlar, görüşler, çıkacak sonuçlar bizim nazarımızda dikkate alınacaktır... Kimsenin şüphesi olmasın."

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ANAHTAR



Söylemeye gerek yok ama... Yine de yazalım.

Mansur Yavaş'ın ilk cümlesindeki anahtar sözcükler:

"Yarın ülke yönetiminde bize bir görev düşerse."

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'KİMLİK' VURGUSU



Mansur Yavaş'ın konuşmasının devamı...

Yine bant çözümü:

Bizler, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyoruz.

Özellikle, Atatürkçü ve milliyetçi kimliğimizi hiç saklamadık.

Ki... Toplumun çoğunluğunun, CHP tabanının bunu kabullendiğini de biliyorum.

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TEŞEKKÜRLER



Mansur Yavaş, konuşmasının devamında... Geçmişte yaşanan bir olayı anlatıyor. İsmimi de hatırlatarak.

Mansur Bey'in hafızasının bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Ve... Sözlerimden, "Ders" diye bahsetmesine de memnun oldum.

Mansur Başkan kürsüde... Bant çözümü:

Bir şey anlatmak istiyorum... Bu hepimize ders olsun.

Karabağ işgali sırasında rahmetli Süleyman Demirel orada.

Demirel görüşmeler yaparken, gazeteci Yavuz Donat da yan tarafta gazetecilerle konuşuyor.

Azerbaycanlı gazeteciler diyorlar ki... "Ermenistan'ın bir derneği var... Öyle bir lobi yapıyorlar ki, biz haklıyken, haksız duruma düşüyoruz."

Yavuz Donat da... "Siz de dernek kurarak aynısını yapın" diyor.

Azerbaycanlı gazeteciler başlarını öne eğiyorlar... "Efendim, bizde de dernek var... Ama bin tane."

Buradan bir mesaj alıyoruz.

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PİLAVIN SUYU



Geçenlerde Mersin'deyim... Kısaca yazdım... "Vahap Seçer konuşuluyor" diye.

Mersin'de... Tarsus'ta... Silifke, Erdemli, Anamur'da... "CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in cumhurbaşkanı adayı olması" konuşulmaya devam ediyor... Hem de yoğun olarak.

Yani... "Bu pilav, daha çok su kaldırır."

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TURAN HOCA RAHMET İSTEDİ



Dilerseniz... Konuyu değiştirelim... Yine CHP'den söz edelim... Ama cumhurbaşkanı adaylığına girmeden.

Profesör Turan Güneş... Anlatmaya gerek yok, CHP'nin efsanevi... Yıldız isimlerinden.







Kitap... Türk Demokrasisinin Analizi... Turan Güneş.

Kitapta... Bülent Ecevit'in Çalışma Bakanı iken yaptığı konuşmanın iki cümlesi yer alıyor:

"Bakan olmadan önce CHP'nin tutucu bir parti haline geldiğini söyleyenlere kızardım... Fakat görüyorum ki CHP tutucu bir parti haline gelmiştir." Sayfa 70.

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'YAŞASAYDI'



Sayfa 70... Konu, partiler... Giriş... İlk üç cümle:

Ülkemizde birçok siyasi parti var.

Her gün de durmadan yenileri kuruluyor.

Bizde, vatandaşları bir yana bırakalım, bu siyasi partilerin kurucuları bile, partilerinin iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını bilmezler.

Turan Hoca, bunları söylediği zaman... Türkiye'deki parti sayısı iki elin parmakları kadar bile değildi.

Ya bugün... 168 parti.

Turan Hoca, yaşasaydı... Acaba ne derdi?