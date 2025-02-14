Siyasetin sıcak gündemi... Ne olacak CHP'nin hâli? Mansur Yavaş, ne yapacak? Ekrem İmamoğlu, önseçimde kaç oy alacak?

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurdun dişine kan değdi" sözünü neden ve kim ya da kimler için söyledi?

CHP Kurultayı'na para bulaştı mı? Delegeler/oylar kaça alınıp satıldı?

Özgür Özel'in memleketinde... CHP İl Merkezi'nin bulunduğu caddedeki dükkânlarda... Kahvede... Lokantada... Bunlar konuşuluyor.

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Sokak ne diyor?

Manisa'nın meşhur Perşembe Pazarı'nda... Ulupark'ta... Havuzlu Bahçe'de... Emekliler Parkı'nda... Muradiye Mahallesi'nde... Ahmetli'de... Salihli'de...

Sıcak gündem:

Emeklilere kaç lira bayram ikramiyesi verilecek?

Enflasyon... Pahalılık... Her şey ateş pahası.

Saç ekiminden 76 milyon lira kazanıp... Sadece 7 milyonunu beyan eden doktor kim? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek isim de versin.

70 milyon kazanıp sadece 3 milyonunun vergisini ödeyen diş hekimi kim?

Sucuğa eşek eti karıştıranın, sahte bal satanın, depreme dayanıksız, kâğıttan bina yapanların fotoğrafları televizyonlarda gösterilsin.

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Vali'nin önceliği... 'Temiz çevre'

Vahdettin Özkan... Manisa Valisi...

Öncelikleri arasında çevre kirliliğiyle mücadele var.

Gediz havzasını temiz tutmak istiyor.

Çeşitli kurumlarla koordinasyon hâlinde... Ekosistem oluşturacak.

Turizm Master Planı hazırlanıyor.

Vali... Çarşıda, pazarda... Halkın içinde.

Asayiş... Huzur... Sorun yok.

Sohbet... Vahdettin Özkan dedi ki:

Manisa, Anadolu'nun kalbi... Rumeli ile Anadolu'nun kesiştiği yer.

Organize Sanayi Bölgesi sayısı 9... 100 bin kişi çalışıyor... Çevre dostu sanayi.

Hedef... Yeni OSB'ler... Ve 4 yıl sonra 400 bin istihdam.

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Saray Lokantası

Belediye Caddesi'nde... Şehrin merkezi...

Kalabalık.

Esnaf lokantası... Ev yemekleri... Müşteri sorunu yok.

Öğle tatilinde memur da yemek yiyor... Cadde üzerindeki esnaf da.

Ertuğrul Aytaç... Tarkan Kayhan... Destan Bulgay, "Burası temiz... Güvenilir... Yemek yiyelim" dedi.

Teşekkürler... Yemek yemedim ama... Fotoğraf çektim:

Tabloda... Üç çeşit yemek 130 lira.

Çorbalar... Mercimek ile ezogelin 50 lira... Tavuk suyu 60.

Manisa esnafı... Kanaatkâr.

Şükrediyor.

Aklımıza Cemil Çiçek'in bir sözü geldi:

"Bizde adı Şükrü olan çok... Fakat şükretmesini bilen çok az."

Cemil Çiçek'i aradım:

- Başkanım... Burada şükretmesini bilen hayli fazla.

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Manisa OSB



Ekonomi... Diğer sorunlar... Ateş çemberi Ortadoğu... İnsanın morali bozuluyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi... Yolunuz düşerse gezmelisiniz... Moraliniz yükselir.

240 fabrika... 62 bin 500 kişi çalışıyor. Her 4 fabrikadan biri... Tamamen yabancı sermayeli.

OSB... Kendi okulu var... Yüzde 100 burslu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin konut yapılacak... OSB organizasyonu.

Dünyanın her köşesine ihracat... 10 milyar dolar ticaret hacmi.

Gezdim... Gurur duydum.

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Hoş geldin Arçelik



Arçelik... Bir dev... Üretim... İç piyasa... İhracat.

Kocaeli... Çayırova ilçesi... Arçelik'in merkez üssü.

Ve karar:

Arçelik, Manisa'ya taşınacak... Bütün tesisleriyle.

Karar, uygulanmaya başlamış... Taşınma devam ediyor.

Manisalıların memnuniyeti... Tam puan.

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Siyasetin üslup sorunu



Şehzadeler... Yunusemre... Saruhanlı... Akhisar...

Esnaf... Çiftçi... Sanayici... Sanki sözleşmiş gibi... Aynı sözleri dinledik.

İnsanlar... Oy verdikleri siyasetçilerden... Sert...

Kırıcı... Kötü söz duymak istemiyorlar.

Siyasetteki sertlik... Belki, tribünlerdeki fanatiklerin hoşuna gidiyor.

Ama... Sessiz çoğunluk... Büyük çoğunluk...

Kavgaya karşı.

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Tebrik



Destan Bulgay... Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı.

Şimdi... Yeni bir görevi daha var.

Manisa Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (MESKOP) Başkanlığı.

Tebrik ziyareti... Çay sohbeti.

Ekonomiyi konuştuk.

"Piyasada daralma var... Ama alınan tedbirler iyi... Bakan Mehmet Şimşek, Manisa'ya geldi, hazirandan sonra düzelmenin başlayacağını söyledi" dedi.

Siyaseti... CHP'yi... Hemşerisi Özgür Özel'i sordum.

Destan'ın yanıtı:

- Bizim işimiz, esnafa hizmet etmek... Siyasetle ilgimiz yok... Özgür Bey'e gelince... Çok yakın dostluğumuz var... Bir Manisalı olarak, cumhurbaşkanı adayı olmasını isterim.

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Muhtar



Muharrem Erdin...

60 yaşında... Birinci Anafartalar Mahallesi'nin Muhtarı... İkinci dönemi.

40 yıllık esnaf.

"Sayın Özgür Özel, beni tanır" dedi:

- Seçimde... Hemşerilik hatırı... CHP'ye oy verdim... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Özgür Bey'i görmek isterim.

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Genel istek üzerine



Sokak manzaralarına noktayı koyarken...

1. Ortada seçim yok... Sandık yok... Halk, cumhurbaşkanlığı tartışmalarını zamansız buluyor.

2. Zincir marketler... AVM'ler... Manisalı, fiyatları şişirenlerden rahatsız.

3. Manisalının biri... "Herkes namusuyla vergisini ödese, Türkiye'nin bütün sorunları çözülür" dedi... İki gündür birlikte dolaştığımız arkadaşlar ısrar ettiler: "Ne olur bunu gazetede yazın."