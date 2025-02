Ankara... Günlerdir beklenen 3'lü zirve... Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tavrı... Kararı:

"Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak önseçimde aday olmayacağım."

Şimdi... "Mansur Yavaş havlu attı" denilebilir mi?

Hayır... Bin defa hayır... Kesinlikle.

Mansur Yavaş... Siyaseten doğrusunu yaptı.

Böyle bir önseçim... Yanlış... İnat... Kapris... Hırs... Zorlama... Büyük hata.

Mansur Yavaş'ın tavrı... Bizce... Bir eylem... Yazısız manifesto.

Özetlersek... Sükûtu ile bir gerçeği gündeme getirdi: "Kral çıplak."

***



CHP havanda su dövüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bitmeyen senfonisi... Yıllardır değişmeyen gündemi... Cumhurbaşkanlığı seçimi... Ve kimin aday gösterileceği.

Kemal Kılıçdaroğlu dönemi:

6'lı Masa kuruldu... Masa dağıldı... Tekrar toplandı... Yüzde 1'lik, 2'lik, 3'lük partilere milletvekili koltukları bağışlandı... Sonuç fiyasko.

Ve Özgür Özel dönemi:

2023... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilince...

CHP'de yine Erdoğan sonrası konuşulmaya başlandı... Aday kim olacak?

2024... Yerel seçim... Cumhurbaşkanı adayı konusu, CHP'de iç sorunların, dış sorunların, bütün gündemlerin önüne geçti.

Yazımızın bu bölümüne şöyle nokta koyalım: "CHP'de hırs, aklın önünde gidiyor."

***



Patinaj, lastiği yıpratır

Türkiye'nin en eski partisi... Boş viteste gaza basıyor. Enerjisini boşa harcıyor.

Avara kasnak misali... Kasnak dönüyor ama... Boşa dönüyor. CHP... Freni patlamış kamyona benziyor... Kime veya nereye çarpacağı belli değil.

"Kim aday olacak? Ben... Hayır ben... Önseçim..." tartışmaları, ana muhalefet partisini yıpratıyor.

Dün Ankara'dan gelen bir haber de bütün bunların üzerine tuz biber ekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Kurultay'ı hakkında soruşturma başlattı.

İddialar çok korkunç: Para karşılığı oy kullandırıldı.

İki kişi de tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi.

Bakalım başsavcıya ne anlatacaklar?

***



Yangına körük

Genel seçimden... Ya da yerel seçimden sonra hemen gelecek seçimin... Cumhurbaşkanlığı seçiminin tartışılması... Akıl dışı.

Türkiye'de de, dünyada da örneği yok.

Ve... İki kere ikinin dört ettiği kadar gerçek... Göreceksiniz... Parti içi çekişmeyi, mücadeleyi, huzursuzluğu hızlandıracak.

***



Diyet borcu

Eğer... Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildiği gün... "Cumhurbaşkanlığı seçimi... Adaylık... Günü gelince konuşulur" deseydi...

"Bugünden... Bu konuyu konuşmak makama saygısızlıktır" tavrını sergileseydi...

Şimdi... CHP böyle bir ateşli tartışmanın içinde olmazdı.

Ama... Özgür Özel'e de hak veriyoruz.

Partide... Genel başkanı rahat bırakmayan... Ceketinin eteklerinden çeken... Seçimde destek verdiği için diyet isteyen o kadar çok ki.

***



Sabır taşı imtihanı

Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde... 31 Mart 2024... Yerel seçiminde... 17 milyon 391 bin 548 oy aldı... Yüzde 37.77.

CHP seçmeninin içinde... Son gelişmelerden... Tartışmalardan memnun olan bir kesim var... Fanatikler... Gerilimden beslenenler.

Ama... Asıl oy deposu aklıselim... Sessiz ve sabırlı çoğunluk rahatsız... "Ya sabır" diyor.

CHP'de... Galiba... Sabır taşının çatlamasını isteyenler, bekleyenler var.

***



Bu acelecilik neden?

Böyle şey olur mu? Seçimin 2-3 yıl öncesinden cumhurbaşkanı adayı konuşulur mu? Parti yönetiminde tartışılır mı?

Anlamak imkânsız. Daha açık söyleyelim... Oyuncak gibi.

Seçim yaklaşır... Sandığa 6 ay kalır... Ve bu konu gündeme alınır... Doğrusu budur.

Seçime 3 yıl var?

Erken seçim ise... Ufukta görünmüyor.

Öyleyse bugünden aday belirleme gayreti... Hevesi... Heyecanı... Hırsı neden?

Meşhur sözdür:

"O zamana kadar, ya deve ölür ya deveci ya da hancı."

Boşuna dememişler:

"Gün ola harman ola."

***



Taban rahatsız

Yurdu geziyoruz... CHP tabanı... CHP'ye oy veren insanlar... Ankara'daki çekişmeden... Kısırdöngüden rahatsızlar.

Ankara'daki çekişme... "İki isme" odaklı: Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı?

Türkiye'de pek çok CHP'li il başkanı... Büyükşehir belediye başkanı... Milletvekilleri içinde beklentisi olanlar var.

Onlar... "Bizim başımız kel mi" diye sormazlar mı?

Bu konuda, sızlanmalar... Mırıldanmalar... Rahatsızlıklar olduğunu söylemeliyiz.

İnanmayan... Mersin'den başlasın... Yurdu bir dolaşsın.

***



Doğru muhalefet

Türkiye'nin güçlü, tutarlı bir ana muhalefet partisine... Sosyal demokrat partiye ihtiyacı var.

Böyle bir muhalefet... "Eğriye eğri, doğruya doğru" diyen... Siyaset üreten... Eleştiren ve yol gösteren bir muhalefet, iktidar için de itici bir güçtür.

Acı gerçek... Maalesef... Türkiye'nin muhalefet sorunu devam ediyor.

***



Akıl tutulması

İçeride ve dışarıda bu kadar çok sorun varken... Ortadoğu kazanı... Bitişiğimizdeki kazan... Fokur fokur kaynarken...

CHP'ye bu aklı... Haydi cumhurbaşkanı adayını konuşalım aklını kim veriyor?

CHP... Kendi ayağına kurşun sıkıyor.

***



Hışırtıya atılan 6 ok

İstişare... Siyasetin olmazsa olmazı.

Cumhuriyet Halk Partisi... Parti içi çekişmeyi istişare sanıyor.

Ve bu çekişmeyi de kavgaya dönüştürüyor... Kırıp dökerek.

O nedenledir ki... CHP'de, gündem belirlenemiyor.

Partideki bazı aktörlerin öncelikleri, parti önceliklerini... Ülke önceliklerini geçiyor.

Özgür Özel... CHP'nin ambleminde... Ok torbasında... 6 ok var... Atıyor atmasına... Ama... Bir Karadeniz deyimidir: "Ormandaki hışırtıya ok atıyor."

***



'Çabalama kaptan!'

Yarın devam edeceğiz... Zira... Hani ne derler, "Bu pilav daha çok su götürür."

Siyasette... Akıntıya karşı kürek çekilmez... Çekmekte ısrar edilmez.

CHP, uzunca bir süredir, akıntıya karşı kürek çekerek yol almaya çalışıyor.

Kimileri de... "Çabalama kaptan" demek yerine... Yanlışa alkış tutuyor.