Yağmur çiseliyor... Hataylılar, uykusuz... Gece yarısından sonra, Vali Ürgen Parkı'nda toplanmaya başladılar.

Hataylının deyimiyle... Vali Göbeği'nde.

Saat 03.45... Vali Göbeği, tıklım tıklım... İğne atsan yere düşmez.

04.00... Sessiz yürüyüş... Kimsenin ağzını bıçak açmıyor... Keder... Derin üzüntü.







Vali Mustafa Masatlı... Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk... İktidar ve muhalefetten milletvekilleri... Sivil toplum liderleri... Kanaat önderleri... Binlerce insan.

İstikamet... Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı.

Saat 04.17... Atatürk Anıtı... Saygı duruşu... 65 saniye.

Sessizlik... Hıçkırıklar... Gözyaşları...

***

ZAMANIN DURDUĞU AN



Dakikalar ilerliyor... 04.25.

Dinler mozaiği şehirde... Atatürk Anıtı önünde... Dini liderler asrın depreminde kaybettiğimiz canlar için dualar okuyorlar. Hıçkırıklar artıyor.







Büyük felakette, çekirdek ailesinden 13 akrabasını toprağa veren Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman sarsılıyor... Başı dönüyor.

Koluna giriyorum... "Başın sağ olsun... Allah, sabır versin."

***

YARALAR SARILIYOR



Asrın felaketinin yarattığı enerji... Öyle yüksek ki... 6 Ağustos 1946'da Hiroşima'ya atılan atom bombasının yarattığı enerjinin 2 bin katı.







Böyle bir depremin altından kalkmak kolay değil. Ama... Büyük Türkiye... Devlet-millet işbirliği... Depremin yaraları sarıldı... Ve sarılmaya devam ediliyor.

Giden canlar geri gelmiyor... Fakat... Geride bıraktıkları için binlerce, on binlerce konut yapılıyor... Köy konakları inşa ediliyor.

***

ASİ'YE KARIŞAN GÖZYAŞLARI



Yürüyüş... Yeniden başlıyor... Lübnan'da doğan, Suriye'den geçen, Türkiye'ye uzanan ve... Hatay'ın içinden akan... Samandağ'da denizle buluşan Asi Nehri'nin kenarındayız.







Saat 04.45... Nehir kıyısından sulara karanfiller atıyoruz.

Deprem şehitlerimizin anısına.

Asi Nehri... Şırıl şırıl akıyor. Binlerce Hataylının gözyaşları da... Gözlerden yanaklara.

***

ASRIN KAYNAŞMASI



Hava aydınlanmaya başlıyor... Sabah namazı vakti yaklaşıyor.

Deprem Şehitleri Camii... Kalabalık giderek artıyor. Namaz... Asrın depreminde can verenlerin ruhlarına gönderilen Fatihalar... Ardından hatim duaları.







6 Şubat 2023... Asrın depremi... Asrın dayanışması... Kaynaşması... Ve asrın seferberliği.

Dün... 6 Şubat 2025... Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta... Hatay'da...

Adıyaman'da... Malatya'da... Depremle sarsılan 11 ilde... Asrın anma programları.

Türkiye... 2 yıl önce... Asrın dayanışmasını... Kaynaşmasını sergiledi. 2 yıl sonra... Dün... Aynı kaynaşma vardı... Partiler üstü.

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GÖNÜL KÖPRÜSÜ



Depremden sonra... Hatay'a 7 bin 482 gönüllü gelmişti. Türkiye'nin 68 şehrinden.

Ve... Almanya'dan... İran, Hollanda, Güney Kore, İsrail, Azerbaycan, Fransa, Avusturya, Avustralya'dan.

Gönüllüler... Ayrılırken duvarlara, "Kalbimiz burada kaldı... Döneceğiz" yazmışlardı. Dün sabah... Hatay'da dönenleri gördük... Konya'dan, Mersin'den, Ankara'dan, Kırşehir'den gelmişlerdi.

Görüntü... Asrın dayanışması görüntüsü.

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KİRALIK JENERATÖR



Hatay... Büyük bir coğrafya... Bütün sorunların bir anda sona erdirilmesi zor... Zaman gerekiyor.

Bazen... Elektrikler kesiliyor.







Dün dolaşırken... Bir kamyonet gördük... 31 AJM 297. Kamyonette... Koca bir jeneratör. Ve... Şu yazı:

Kiralık jeneratör. İsim... Telefon numaraları.

Fotoğrafını çektim... Paylaşalım.

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MEDYA DAYANIŞMASI



Yerel medyadan arkadaşlar... Hatay'ın tek imtiyaz sahibi kadın gazetecisi... Suna Zeytun... Hatay Sonhaber.

Ömer Nemutlu... Youtube kanalı var.

Mithat Kalaycıoğlu... Hatay Gazetesi... Asi Gazetesi... İnternet sitesi.

Ve... Diğer arkadaşlar. Hepsi de... Depremzede.

Mithat... Depremde ablasını, halasını, hala kızını... Dünürünü... Dünürünün eşini... Ve daha pek çok yakınını kaybetmiş.

Deprem sonrası yaşanan dayanışmayı öve öve bitiremiyorlar.

Örneğin: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hatay'da, 100'den fazla gazeteciye yardıma yetişmiş... Fotoğraf makinesi... Bilgisayar... Cep telefonu...

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HATAY'A YAKIŞIR ÇARŞI



Kapalıçarşı... Depremde yara aldı... Bazı işyerleri ağır hasarlı, kapalı... Ama çarşı öyle böyle açık... Yenilenmesi şart.

Hüseyin Yayman'la... Ve "A Haber"den arkadaşlarla birlikte dolaştık.

Edip Corc Bozkurt... Çarşının eskilerinden... Stephan Kuyumculuk... Dedi ki:







Çarşının yıkılan yerlerini yeniden yapmak yetmiyor.

Valimiz, karar verdi... Tarihi Kapalıçarşı yeniden ihya ve inşa edilecek.

Hatay'a yakışır tarzda, yepyeni, modern bir hale gelecek.

Bizler... 430 dükkân sahibi... Kurban Bayramı'ndan sonra çarşıyı boşaltacağız.

Valimiz bize prefabrik dükkân verecek.

2026... Mayıs sonu... Buraya... Yeni işyerlerimize taşınacağız.

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DÜNYA HARİKASI



New York Times yazdı... "Hatay... Dünyada görülmesi gereken 50 harika yerden biri." 37'nci sırada.

Tarihin mirası... Binlerce yıllık şehir... Yıkıldı ama ezilmedi. Derlenip toparlanıyor. Yarası ağır... Zamana ihtiyacı var.

Hatay... Dünyada görülecek yerler sıralamasında... Daha yukarılara tırmanacak.

Elveda Hatay... Güzeller güzeli Hatay... Parfüm kokulu Hatay.

Yine geleceğiz.