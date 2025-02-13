Şehirde dolaştık... Ulupark... Havuzlu Çarşı... Emekliler Parkı...

Mahallelere girdik... Muradiye... Alaybey... Karaköy...

İlçelere göz attık... Akhisar... Gördes... Salihli... Şehzadeler şehrinden gözlemler...

31 Mart 2024... Yerel seçim... CHP... Çok partili dönemde... Manisa merkezde... Belediye Başkanlığı'nı ilk kez kazandı.

17 ilçenin 14'ünde... Belediyeleri, CHP aldı.

Bu pazar günü seçim olsa...

1. Büyükşehir Belediyesi... Yine CHP kazanır... Halkın, Ferdi Zeyrek'e verdiği kredi devam ediyor.

2. İlçelere gelince... CHP'nin 14 ilçede başkanlığı koruması imkânsız.

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Pehlivan

Özgür Özel, Manisa'da dolaşırken onu görünce "Pehlivan Abi" diyor... Hatırını soruyor.

Erdem Özyiğit.

20 yıllık güreş kariyeri... Kırkpınar'da, bütün kategorilerde derecesi var... Madalyası çok.

Şimdi 65 yaşında.

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için Pehlivan'ın gönlündeki isim:

"Hemşerimiz... Özgür Özel."

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Başkan... Topa girmedi

Manisa'ya gelip de Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'le konuşmamak olmaz.

Buluştuk... Sohbet ettik.

Yatırımlar... Projeler... Çinlilerin yapacağı otomobil fabrikası... Konu çok.

Yarın yazacağız... Uzun uzun. Bir ara söz, malum konuya... Cumhurbaşkanı adayına gelince...

Ferdi Zeyrek güldü... Topa girmedi.

"Partim kimi aday gösterirse ona oy veririm" demekle yetindi.

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Berber

Nabız tutacaksanız... Berberleri... Taksi şoförlerini dinlemelisiniz.

Dinledik.

Tıraş da olduk... Berber İbrahim Eren'e.

Berberlerin... Söyledikleri özetle şu:

- Memleketin bu kadar sorunu varken, işi gücü bırakıp cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye aylarca konuşmak, doğru mu?

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Çay ve simit

Peker Mahallesi... Belediye Caddesi... Tapu Müdürlüğü karşısı... Şehrin merkezi.

Kaldırımda bir masa... Öğle yemeği... Çay, simit. Ve masadaki arkadaşlarla... Gelip geçenle sohbet.

Gözlem:

1. Manisalı... CHP'nin cumhurbaşkanı adayını bugünden belirleme politikasını yanlış buluyor... Zamansız... Çok erken.

2. Masadakilerden biri dedi ki: CHP, iktidara malzeme veriyor.

3. Yoldan geçen... Söze karıştı: Bizim parti, Tayyip Bey'in ekmeğine yağ sürüyor.

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Çıkmaz sokak

Ertuğrul Aytaç... 39 yıl Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı.

Manisaspor Başkanlığı da yaptı.

Özgür Özel, onu iyi tanır.

Sabah, öğle, akşam beraberdik.

- Ertuğrul... Sen ne diyorsun?

- Bugünden cumhurbaşkanı adayı belirlersen, adaya iyilik etmiş olmazsın... Adayı yıpratırsın... Ortada sandık yok, CHP'de adaylık kavgası var... Yanlış iş... Çıkmaz sokak.

- Ertuğrul... Sence kim CHP adayı olmalı? Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı?

- Özgür Özel varken, ikisi de değil...

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'Ertuğrul Abi' dedi ki...

Recep Çınar... O bir rekortmen.

Manisa'da tam 40 yıl "başkanlık" yapmış: Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (MESKOP).

Şehirde sözü sohbeti dinlenen bir kanaat önderi.

"Kim olsun?" konusu açılınca dedi ki:

- Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimi yok... Seçim zamanı gelince, hemşerimizdir, Özgür Özel aday olsun... Eğer o istemezse, Mansur Yavaş olsun.

Kalabalıktık. Recep Çınar gibi düşünenler vardı. Sordum:

- Neden Mansur Yavaş?

Yanıt, yılların gazetecisi, Manisa'nın abisi Ertuğrul Aytaç'tan geldi:

- Kasıntı değil... Mütevazı... Bir de az konuşuyor.

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Uzun isimli adam

Sokakta karşılaştık... "Meslektaşız" dedi.

- Senelerce gazetecilik yaptım.

Adını sordum.

"Uzun olduğunu" söyledi:

- Salih Ziya Celal Ünal... Radyo Televizyon Meslek Birliği'ni kuranlardanım.

- Salih Ziya Celal Ünal... Söyle bakalım... CHP... Cumhurbaşkanı adaylığı... Süreç... Fikrin ne?

- Madem sordunuz, açık konuşayım... Partide iki kişiyi çatıştırmayacaksın... Bak, ikisi de yara aldı... Adaylık için acelen ne? Alıp da kaçan mı var? Zamanını bekle.

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Ulupark

Tarkan Kayhan... İş insanı.

Manisa'nın merkezindeki Ulupark'ın işletmecisi.

Tanımadığı yok... Onu tanımayan da yok.

- Ulupark'a gelenler ne konuşuyorlar? Cumhurbaşkanlığı... Adaylık... CHP... Millet ne diyor?

Tarkan'ı dinleyelim:

Çok erken... Zamansız... Seçime daha 3 yıl var.

Ekonomi... Suriye... Pahalılık... Bunlar konuşulsun.

İlle de her şeyi eleştirme... Depremden sonra 200 bin ev yapıldı... "Allah razı olsun" de... Teşekkür et.

Aday kim olacak? Buna genel başkan karar versin... Bence Özgür Bey'in kendisi aday olsun.

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Gel de gülme

Kuyumcular Çarşısı... Manisa'nın kalbi desek yeridir. Şehrin göbeği... Kalabalık. Yolumuzu kesen, "Çayımı içmeden gitme" diyen çok.

Oturduk... Çaylar geldi. Kuyumcunun biri dedi ki:

AK Parti'de Tayyip Bey konuşuyor, herkes dinliyor.

CHP'de ise... Herkes konuşuyor, Özgür Bey dinliyor.

AK Parti'de bir lider var... Erdoğan.

CHP'ye gelince... Kendisini lider zanneden çok. Kalabalıktan, "Doğru" sesleri yükseldi... Ve kahkahalar.

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Bölge... 'Çinliyi' bekliyor

Çarşı, pazar... Ekonomi... Emekli.

Bölgede, Çin otomotiv devi beklentisi.

Şehzadeler şehri notları bir güne sığmıyor.

Yarın... Devam edeceğiz.