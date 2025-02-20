Dicle Bulvarı... Nazım Hikmet Caddesi... Yanık Çarşı... Suriçi... Mahabat Bulvarı... Gazi Caddesi... Ekinciler Bulvarı.

Anket... "Diyarbakır'ın en önemli sorunları neler?"

Sokaktaki insanın en çok konuştuğu konulardan biri... "Narin."

İnsanlar, Narin olayının Diyarbakır'ı yıprattığını düşünüyor... Rahatsızlar.

Kiminle konuşsanız aynı söz: "Gerçek ortaya çıksın... Cinayet, Diyarbakır'a mal edilmesin... Diyarbakır'ın adı kirlenmesin..."

Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına herkes tepkili.

15 kişi daha 7'nci Asliye Ceza'da yargılanacak... Köydeki akrabalar... "Suçluyu kayırmaktan."

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İl Başkanı

Kabine değişikliği... Kimler gidecek? Konuşuluyor.

Pazar günü... AK Parti Kongresi... Parti yönetimi nasıl şekillenecek?.. Konuşuluyor.

Diyarbakır'da il başkanı kim olacak?.. Tartışılıyordu... İsimler havada uçuşuyordu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika sürprizi:

Sur ilçesi... Nebi Camii İmam Hatibi Ömer İleri... İl Başkanı.

İyi tanırım... Yıpranmamış... Kürsüye hâkim, konuşması dinlenir... Teşkilattaki kulislerin, çekişmelerin üzerinde.

Kanaat önderi... Çok sayıda kan davasının çözülmesinin mimarı.

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Çılgın proje

Herkesin dilinde... Silvan Barajı ne zaman bitecek? Vali Murat Zorluoğlu'na sordum... Dedi ki:

Çok önemli... Gövde bitti... 2 büyük tünel yapılıyor... 19 kilometre uzunluğunda.

2027... Baraj, su tutmaya başlayacak.

2.3 milyon dönüm arazi sulanacak... Trabzon mücavir alanının yarısı büyüklüğünde... Diyarbakır'da tarımsal üretim 3 kat artacak.

Halkın konuştuğu/heyecanla beklediği kadar var.

Diyarbakır'a sınıf atlatacak bir proje.

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Terörsüz Türkiye

Çarşıda, pazarda, otelde, lokantada, kahvede... Herkesin dilinde... Halkın söylediği şu:

- Abdullah Öcalan, Nevruz'dan önce açıklama yapacak... "Silahlar tamamen bırakılsın" diyecek.

Bölge... Nevruz sonrası... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Diyarbakır'a gelmesini bekliyor.

Nevruz... 21 Mart.

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Hizmet-İş

Büyükşehir Belediyesi önünde bir çadır var... Hizmet-İş Sendikası eylem çadırı.

DEM Partili belediyeler, 843 işçi ile 270 memuru işten çıkarmışlar.

Garibanlar aç, sefil... Yuvası dağılan, intihar girişiminde bulunanlar var.

İşten atılan mahkemeye gidiyor... Avukat parasını sendika veriyor.

Çadırda... 237 gündür eylem... Bu soğukta... Kolay değil.

Hizmet-İş... Allah razı olsun.

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CHP

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı kim olacak?.. Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı?.. Önseçim... Ey Diyarbakırlılar ne diyorsunuz?

Öğle yemeği... Ciğerim Lokantası... Masamız kalabalık... Gazeteci... Doktor... Sivil toplum lideri... Spor kulübü yöneticisi... Otel sahibi.

Arkadaşlardan biri dedi ki:

- Yine başladılar birbirlerini yemeye... Özgür Özel, daha yeni... Dün bir bugün iki... Bir türlü rahat bırakmıyorlar ki.

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Örnek olsun

Tevazu... Halka tepeden bakmamak... Halkın içine girmek... Halkla, aynı uçakta yolculuk etmek... Önemli.

Salı... Saat 21.40... AJet... VF 4137... Diyarbakır-Ankara.

Uçakta... Jandarma Genel Komutanı da var... Orgeneral Ali Çardakcı. Yanında... Emniyet Genel Müdürü... Mahmut Demirtaş.

İsteselerdi... Özel uçağa binerlerdi. Askerin de uçağı var... Emniyetin de.

Yolcular... Israr üstüne ısrar:

- Gurur duyduk... Ne olur bunu gazeteye yazın... Hatta fotoğrafını bile basın.

Fotoğrafa gerek yok... Uçaktakiler, gerçekten çok memnun oldu.

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Sağlığın merkezi

Diyarbakır... Bölgenin merkezi... Büyükşehir. Başı ağrıyan, Diyarbakır'a geliyor.

Şehir hastanesi... Bin yataklı... Vali Murat Zorluoğlu dedi ki:

İnşaat yüzde 40 seviyesinde... 2026'nın ilk çeyreğinde hizmete girecek... Bölge hastanesi.

Diyarbakır'a sadece komşu illerden değil, yurtdışından da hasta geliyor... Irak'tan... Suriye'den.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı:

- Bir şehir hastanesi yetmez... Hemen ikincisi yapılsın... Yine bin yataklı.

Vali Zorluoğlu... Yer belirlemiş... 5 alternatif var.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yarın Diyarbakır'da olacak... Seçeneklerden biri üzerinde karar verilecek.

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Elektrik çarpıyor

Kırsal kesim... Toprak verimli ama üretici dertli:

- Elektrik parası... Canımıza okuyor... Mahsul parası TEDAŞ'a gidiyor.

Su sorunu... Çiftçi sondaj kuyusu açıyor... 600 metre derinlikten su çıkarıyor.

TEDAŞ'ın suçu yok... 600 metreden su çıkarmak kolay mı?

Mehmet Nazif Çelik... Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı... Elektrik parasından yakındı... Uzun uzun. Vali Murat Zorluoğlu'nun söylediklerini aktardım:

- Çoğu gitti azı kaldı... Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik... Silvan Barajı bitince çiftçi elektrik masrafından kurtulacak.

Çiftçinin... Mehmet Nazif Çelik'in sesi yükseldi

- Hay ağzına sağlık Vali Bey... Bizi sevindirdin... Allah da seni sevindirsin.

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İki mevsim turizm

Diyarbakır... Kadim şehir... Binlerce yıllık tarih... Derin bir kültür. Turizm merkezi.

Vali Murat Zorluoğlu dedi ki:

- 2024 turizm mevsimleri çok iyi geçti... Bu yıl daha iyi geçecek.

Bölge turizmi... İki mevsimli.

Birinci mevsim... Nisan, mayıs, haziran. İkinci mevsim... Eylül, ekim, kasım.

Vali Zorluoğlu kolları sıvamış... Tanıtım stratejisi üzerinde çalışıyor.

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Ramazan... Hoş geliyor

Çarşı kalabalık... Millet alışverişte... Güneydoğu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Kaçar ile dolaşırken... Gazi Caddesi esnafına sordum:

- Bu ne canlılık... Ne alışverişi?

- Abi... Önümüz ramazan... Ramazan alışverişi.

Ramazan... Piyasaya can suyu.

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Üniversiteye yeni hastane

Bugünü... Sağlık konusuyla noktalayalım. Diyarbakır'da üniversite hastanesi var... 600 yataklı.

Vali Zorluoğlu, "Üniversite hastanesi eskidi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemen yenisi yapılsın" demiş.

Ve... Projesi hazırlanmaya başlanmış.

Yarın... Yine Diyarbakır.