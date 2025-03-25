Yaşananların, Ekrem İmamoğlu için sürpriz olmadığını düşünüyoruz.

İmamoğlu gibi zeki bir insanın yaklaşan operasyonu görememesi imkânsız.

Gördü... Ve hemen fırtınaya karşı strateji üretti. Yanında... Akıllı uzmanlar da var... Necati Özkan gibi. Strateji... Siyaseten izlenecek yol:

Vites yükseltmek... İl il dolaşmak... Bölge toplantıları.

Medya olmadan olmaz... Gazete ve televizyon ziyaretleri.

Yüksek gerilim... CHP'nin tabanını ve tavanını kendi etrafında kilitlemek.

Kamuoyunu... CHP'nin tek adayı olduğuna inandırmak.

Olası operasyonda... Dik durmak... Alttan almamak.

Milleti... Operasyonun yolsuzluk değil, siyasi amaçlı olduğuna... Önünün kesilmesi için yapıldığına inandırmak.

Engelleri aşmak için halkı sokağa dökmek... Ortalığı birbirine katmak.

Derin stratejinin sonuç verdiği ortada.

***



Hepsi gerçek

Siyasi etik... Siyasetin finansmanı... Türk siyasetinin kara delikleri.

Köksal Toptan, TBMM Başkanı seçilince (9 Ağustos 2007) bir çalışma başlattı.

Siyasi parti gruplarına yazı gönderdi.

- Siyasi etik üzerinde çalışma yapmak için bir komisyon kuracağım... Partinizden bir üye göndermenizi rica...

Bir parti hariç... İsim bildirdiler.

Üye bildirmeyen tek parti hangisi?

Cumhuriyet Halk Partisi.

Nokta.

***



Bir gerçek daha

Cemil Çiçek, Meclis Başkanı seçildi... 4 Temmuz 2011... Ele aldığı ilk konulardan biri... Siyasi etik.

Meclis'te grubu bulunan partilere birer yazı yazdı.

Kurulacak Etik Komisyonu'na üye istedi.

Bu kez bütün partiler... Hemen üye gönderdiler.

AK Parti... Köksal Toptan (Zonguldak).

CHP... Oktay Ekşi (İstanbul).

MHP... Sümer Oral (Manisa).

HDP... Adil Zozani (Hakkâri).

Etik komisyonu kuruldu... Yoğun bir çalışma yaptı... 3 ay.

Ve... Siyasi Etik Kanun Taslağı hazırlandı... Dört dörtlük.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, taslağı siyasi partilere gönderdi.

Ama... Hiçbir partiden dönüş olmadı.

***



Eski hamam eski tas

Yıl 1855... Devlet bir nizamname çıkarıyor:

Men-i İrtikâp Nizamnamesi:

"Rüşvet almak, rüşvet vermek, devlet malını çalmak, zimmetine geçirmek suçtur..."

Yıl 2025... Aradan geçen süre... 170 koca yıl.

Ve... Hâlâ aynı konuyu konuşuyoruz... Tartışıyoruz.

***



Tozlu raflar

Köksal Toptan... Cemil Çiçek... Allah, sağlıklı ömür versin, hayattalar.

Etik Komisyonu'nun hazırladığı taslak... Ki çok düzgün bir metin partilerin tozlu sayfalarında.

Meclis'in arşivinde.

İsteyen... Toptan'ı ya da Çiçek'i ekrana davet etsin.

İsteyen... Meclis arşivindeki taslağı gün ışığına çıkarsın.

***



Miras



Kanuni Sultan Süleyman dönemi.

Rüstem Paşa... Tam 14 yıl sadrazamlık yaptı.

Vefat ettiğinde... Geride bıraktığı miras:

780 bin düka altını.

500 altın eğer.

600 gümüş eğer.

860 mücevherli zırh.

476 değirmen.

815 çiftlik.

1160 deve.

2 bin 500 at.

130 mücevherli Kuran-ı Kerim.

Liste uzayıp gidiyor.

***



Tarihe geçen sözler

Muzaffer Eryılmaz... Doktor... Tıp profesörü.

Çankaya Belediye Başkanlığı yaptı... 2004- 2009.

Bir sözü var ki... Sadece kayıtlara değil, tarihe de geçti:

Müteahhitlerden alınan paralar, belediye meclisi üyelerine dağıtılıyor.

Ben bu yamyamları doyuramıyorum.

Doyurmak için 4 Muzaffer olmam gerekiyor.

Bunlara para bulmak için 50 takla atıyorum.

Bu herifler için gidip müteahhitten rica ettik... 75 bin dolar borç alıp laptop dağıttık.

Sevgili Muzaffer Yılmaz dostumuz hâlâ hayatta... Allah'tan sağlıklı ömür diliyoruz.

***



Ve... Biraz da tebessüm

Başbakan Necmettin Erbakan'ın Uzakdoğu seyahati... 10-20 Ağustos 1996.

İran... Pakistan... Malezya... Endonezya... Singapur.

Erbakan'ın, Başbakan olduktan sonraki ilk gezisiydi... Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca'nın özel davetlisiydim.

Endonezya... Başbakan resmi görüşmelerini yaparken... Heyet üyeleri de geziyorlardı.

4 işadamı... 4 arkadaş... İdris Yamantürk, Erdoğan Demirören, Halis Toprak, Nurettin Çarmıklı... Parkta dolaşıyorlardı.

Bir maymun... Jet hızıyla ağaçtan indi ve... İdris Yamantürk'ün gözlüğünü kaptığı gibi aynı hızla ağaca tırmandı.

İdris Bey, gözlüğünün derdinde.

Maymun ise... Daldan dala dolaşıyor... Gözlüğü gözüne takıp çıkarıyor... Dalgasını geçiyor.

Derken... Park görevlisi geldi... İdris Bey, durumu anlattı... Maymunu gösterdi.

Görevli... Sağ elinin başparmağı ile işaret parmağını birbirine sürttü... "Para ver" işareti yaptı.

Yamantürk... Cebinden 10 dolar çıkarıp verdi.

Park görevlisi gitti... Az sonra elinde bir muzla geldi.

Muzu... Maymuna gösterdi.

Maymun... Yine jet hızı... Ağaçtan indi, gözlüğü bıraktı, muzu kaptı ve ağaca tırmandı.

Herkes gülmeye başladı... "Demek rüşvetin tarifesi var" diyerek.

Park görevlisinin tarifesi... 10 dolar.

Maymunun tarifesi... 1 muz.

İdris Yamantürk, Erdoğan Demirören, Halis Toprak... Bir başka âleme göç ettiler... Allah rahmet eylesin.

Nurettin Çarmıklı ise Ankara'da... Evinde... Sağlık sorunları var... Allah şifasını versin.

***



Günün şiiri



Öyle bir ülkede yaşamak istiyorum ki,

Orada evlerin kapısı kilitlenmesin,

Soygun, hırsızlık, cinayet sözcükleri unutulup gitsin.

Şiir... Nâzım Hikmet'ten.