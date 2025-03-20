Rüşvet... İrtikâp... Dolandırıcılık... İhaleye fesat karıştırmak... Naylon fatura... Hayali işler... Suç örgütüne para aktarmak... Suç örgütüne yönetici veya üye olmak.

İstanbul operasyonunun gerekçeleri bunlar.

Araştırılsın... Gerçekler ortaya çıkarılsın. Hiçbir şey gizli kalmasın.

Ve... "Siyasete darbe... Demokrasiye darbe... Hukuka darbe... Muhalefete darbe... Millet iradesine darbe" gibi sözlerle ortalık bulandırılmasın.

***



Çanak çömlek patladı

Olay... Dünün... Geçen haftanın...

Geçen ayın olayı değil... İddialar uzun süredir konuşuluyordu.

CHP İstanbul Kongresi ve para ilişkileri... Az konuşulmadı.

Büyük Kurultay... Ve parasal ilişkiler... İddialar işportaya düştü.

Büyüdü, büyüdü... Ve patladı. Ortalık... Kanalizasyon kokusundan geçilmiyor.

***



Sürpriz değil

Yazıldı... Çizildi... Ekranlarda söylendi... "CHP İstanbul İl Kongresi öncesinde 8 bin 500 kişinin işe alındığı."

Yazıldı... Çizildi... İstanbul İl Başkanlığı'na aday olanlardan biri, "Benim delegelerim satın alınıyor" dedi.

Kimse yalanlamadı. Kimse... İddia sahiplerini mahkemeye vermedi. Ve... Birikti... Birikti... Sonuç... 19 Mart... 06.15 operasyonu.

***



'Yavşak ilişkiler'

Deniz Baykal, rahmet istedi.

3 Mart 2007... Tam 18 yıl önce... Baykal, İstanbul'a gitti... Atatürk Havalimanı... Milletvekilleri ve parti il yöneticileri karşıladılar.

Sonra... Kısa bir sohbet.

CHP Genel Başkanı Baykal... "Belediyeler eksenli çıkar ilişkilerinden" söz ederek... Dedi ki: "İstanbul'daki bu yavşak ilişkiler nedir?"

Yanıt... Derin sessizlik.

Aradan geçen yılların ardından anlaşılıyor ki... Yavşak ilişkiler kurumsallaşmış.

***



Uzun lafın kısası

Eskişehir... Prof. Yılmaz Büyükerşen... DSP'den seçildi... Sonra CHP'de göreve devam etti. Aralıksız 25 yıl, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

Ankara... 700 binin üzerinde nüfusu olan metropol ilçe Yenimahalle... Fethi Yaşar. CHP'den seçildi... Aralıksız 16 yıldır Belediye Başkanı.

Niçin onların isimleri... Rüşvet... İrtikâp... Dolandırıcılık... Naylon fatura... Terör örgütü... İhaleye fesat gibi cümlelerin içinde geçmedi?

Özetle: Acı yemediysen, karın ağrısı çekmezsin.

***



Özgür Özel... 'İki arada bir derede'

Diploma davası... Yolsuzluk iddiaları... Terör örgütüyle al takke ver külah ilişkiler, para aktarmalar.

Dolandırıcılık... Rüşvet... İhaleye fesat karıştırmak... Say babam say.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne yapsın? Savunsa bir dert. Savunmasa... Yine dert.

Özgür Özel... Hani ne derler? İki arada bir derede.

***



Kanayan yara

Siyasetin finansmanı... Türk siyasetinin kara deliklerinden... Siyaseti kirleten bir konu... Yıllardır konuşulur.

Eğer... Büyük uzlaşı sağlansaydı... Ve siyasetin finansmanı şeffaflaşsaydı... Bugün... Bu rezillikler olmazdı.

Siyaset ve para ilişkileri yerli yerine oturtulmadığı sürece, demokrasinin kan kaybı kaçınılmaz.

***



Kuzuların sessizliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi... Belediye şirketleri de dâhil... 850 milyar lira.

Yüzde 10'u, bu işlere... Kirli ilişkilere gitse... 85 milyar eder.

Bir araştırmacı... GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, defalarca söyledi durdu... Gazetelerde yazdı... Televizyonlarda tekrarladı.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 40'ı ihalelere gitti... İhalelerin de yüzde 30'u kara para olarak siyasi satın almalarda kullanıldı."

Bekledik... TV ekranlarında bağırıp çağıranlar, İhsan Aktaş'ın yakasına sarılsınlar.

"Sen ne diyorsun?" diye sorsunlar. Tazminat davaları açsınlar.

Ne gezer? Yolsuzluklara bulaşanların tepkisi... Kuzuların sessizliği.

***



Avrupa ayağı

Göreceğiz... Göreceksiniz... Bu işler, yurtdışına kadar uzanacak.

Kara paranın... Hırsızlığın... Rüşvetin... Avrupa bankaları ayağı olmaz olur mu?

***



Eğri oturalım doğru konuşalım

Genellemek yanlış olur elbette... Ama... İki kere iki dört... Şurası kesin ki:

Pek çok belediyede... Kaynağın bir bölümü yerel siyasetin finansmanında kullanılıyor.

Naylon faturalar. Olmayan hizmet alımları. Adı sanı bilinmeyen sanatçılara akıtılan milyonlar.

Partili bankamatik elemanlar. Şişirilmiş ihaleler. Yurtiçi... Yurtdışı geziler.

Artık yeter!

Dileriz ki... İstanbul operasyonları bütün kirli iş ve ilişkilerin sona erdirileceği bir fırsata dönüşür.

Temiz Türkiye... Temiz siyaset için... Bir milat olur.

***



'Hesap sorulsun'

Yaşananlara... Dürbünün tersiyle bakmaya gerek yok.

"Benim partim... Senin partin... Benim trollerim, senin trollerini döver... Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasın diye bu operasyonlar yapılıyor" penceresinden bakmaya da gerek yok.

Bilge... Demiş ki: "Bir insan aç olduğu için çalmaz... Hırsız olduğu için çalar."

Hırsız... Kim olursa olsun... Hesap sorulsun.

***



Günün sözü

Arap atasözüdür... Yeri ve zamanı, paylaşalım:

"Hırsızlar kavga ettikleri zaman, çaldıkları yere dökülür.''

Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Bir süredir... Paralı işler... İlişkiler... Kongreler üzerine tartışmalar sürüp gidiyordu.

Olayın buralara kadar geleceği belliydi.