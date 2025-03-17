Ankara... İvedik Organize Sanayi Bölgesi... Bir OSB'den daha fazlası... 11 bin işyeri... 144 bin çalışan... Bayburt'un, Tunceli'nin, Ardahan'ın nüfusundan fazla.







450 bin metrekarelik alanda, Türkiye'nin yerli ve milli üretim üssü.

Sanayicilerle... Ve aileleriyle... İftarda bir araya geldik.







OSB'nin yapılmasında katkısı bulunanlara vefa iftarı.

Vefa erdemdir... Asalettir... Vefa, vicdanın hafızasıdır.







Tebrikler ve teşekkürler... İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin ve arkadaşlarına.

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KAPLANLAR OCAĞI



İvedik OSB... Türkiye'de, İstanbul-İkitelli OSB'den sonra en büyük istihdam yaratan sanayi merkezi.

Burası... Bir zamanlar tarlaydı... Verimsiz topraklar.

Başlangıç... 38 kooperatifin bir araya gelmesiyle atılan ilk adım... 1987.

38 yıl sonra... Dünyanın her köşesine ihracat yapılan... Anadolu kaplanlarının buluştuğu modern bir üretim bölgesi.

Evet... İftarda konuştuğum sanayiciler... Kimi Kırşehirli... Kimi Niğdeli... Kimi Amasyalı, Yozgatlı, Erzurumlu, Şanlıurfalı...

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ANKET



Fırsat bu fırsat... Salonda 650 sanayici... Tam anket zamanı.

İftar öncesi... Konu:

"Terörsüz Türkiye."

İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin'in yanıtı:

- Milletçe beklentimiz... Arzumuz... Türkiye rahatlar... Önümüzde kimse duramaz.

Sanayiciler... Sözleşmiş gibi, benzer sözler söylediler.

Terörsüz Türkiye... Toplumda karşılığı var.

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İBRETLİK BİR ANI



İftarda... Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Murat Karayalçın da vardı, Melih Gökçek de.

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun da vardı... Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü de.

Ali Coşkun, vefa plaketini aldıktan sonra... Teşekkür konuşmasında bir anısını anlattı.







Yıllar önce... Ali Coşkun'un, İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcısı olduğu yıllar.

Bir üniversiteye gider... Rektöre.

Üniversite-sanayi iş birliğini... Öğrencilerin üniversiteye devam ederken, fabrikalarda da çalışmasını önerir.







Fakat... Tepki görür:

- Yani biz pırıl pırıl mühendislik öğrencilerini kompradorların fabrikalarında eleman olsun diye mi yetiştiriyoruz? Ali Bey, sizin gibi milliyetçi ve muhafazakâr bir insana böyle bir öneride bulunmak hiç yakışmıyor.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE... TERÖRSÜZ BÖLGE



Ömer Bulut... Elektrik-elektronik... Yüksek teknoloji sektörü... MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcısı... Aynı masadaydık... "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çok önemli" diyerek, söze başladı:

Ekonomi... Huzur, güvenlik ve istikrar temelinde yükselir.

Allah, Devlet Bahçeli'den razı olsun.







Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yönetiyor... CHP Lideri Özgür Özel destek veriyor... Çok memnunuz.

Eleştirenler de var... Türkiye, karşılık olarak ne verecek diye.

Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye, kimseye bir karış toprak verir mi?

Terörsüz Türkiye ile ülkemiz uçuşa geçer.

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EKONOMİ



İvedik OSB... İhracat 1 milyar 200 milyon dolar.

OSB'de teknopark da var... İhracat 1 milyar dolar.

Metal... Plastik... Savunma sanayii... Havacılık... Medikal... Mobilya... Otomotiv... Bütün sektörler canlı.

Beklenti... Enflasyonun inmesi... Ekonominin düzlüğe çıkması.

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GÜNDEM



Sanayicinin gündeminde de erken seçim yok.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Organize Sanayi Bölgesi'nin kapsama alanı dışında.

İftar sohbetinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kulakları çok çınlatıldı.

"Uygulanan ekonomik programdan taviz verilmesin... Ekonomik sorunlar çözülsün... Toplumun belkemiği olan orta direk kesimi rahatlasın."

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NEREDEN NEREYE?



İvedik'in dünü ve bugünü... Sanayici Ömer Bulut anlattı.

2005... Fabrika arsası almak için İvedik'e gelmiş... Aracı çamura saplanmış.

Bir arsa bulmuş... Bin 400 metrekare... 60 bin dolar.

Sordum... "Ya şimdi?"

Ömer Bulut güldü:

- Arsa yok ki... Bulabilirsen... Aynı büyüklükteki arsa 1 milyon dolar.

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NOKTA



İvedik'te iftar Cuma akşamıydı... 14 Mart.

Cumartesi... Öğle saatleri... İvedik OSB'ye tekrar gittim... Çarklar dönerken... Fabrikalarda üretim devam ederken.

Ömer Bulut beni gezdirdi... Teşekkürler.

144 bin kişinin çalıştığı OSB'de, Türkiye'nin bütün renkleri var.

Trabzonlu... Bingöllü... Uşaklı... Mardinli... Gümüşhaneliler... Diyarbakırlı... Karslı... Türk... Kürt... Arap... Alevi... Sünni... Sığınmacı... Süryani.

"Sorun" mu? Sıfır.

"Huzur" mu? Tam puan.

Sordum:

- Şu partili, bu partili... Siyasetçi... Milletvekili...OSB'ye... Fabrikalarınıza...Gelen giden kimler? Halinizi hatırınızı soranlar... Sizleri dinleyenler...

Yanıt veren olmadı... Güldüler.

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SEVİNDİK



Karar alınmış... İvedik OSB büyüyecek.

Yatırım arazisi üretilmiş.

Büyüme ile... 3 bin işyeri daha kurulacak.

"Hangi sektörler?" diye sordum.

OSB yöneticileri saymaya başladılar:

- Torna... Savuma sanayii... Matbaacılık... Yüksek teknoloji... Havalandırma... Yatırımcı sırada.