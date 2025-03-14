Gündem yoğun... İç sorunlar... Dış sorunlar... Terörsüz Türkiye... Ateş çemberi Ortadoğu... Ekonomi... Enflasyon... Hayat pahalılığı... Emekliye bayram ikramiyesi.

Böylesine sıcak gündem... Ülkenin en önemli sorunlarından biri olan, olası İstanbul depremine karşı önlem... Kentsel dönüşüm... Asrın depreminden sonra devam eden yenileme projeleri konusunu geri plana atmamalı.

Acil ihtiyaç olan kentsel dönüşüm... Gündemden hiç çıkmamalı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Artık yeter" demekte yerden göğe kadar haklı:

Depreme hazırlık, bir milli güvenlik meselesidir.

Deprem... Her an olabilir.

Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım.

Artık yeter! Herkes kişisel dertlerini bırakmalı ve acilen milletin derdine düşmeli.

Ben... Murat Kurum olarak... Milletin hizmetkârı olarak... Depreme dirençli Türkiye için baş koydum.

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Yönetim şeması

Bakanlık bünyesinde... Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü vardı. Yeni yasal düzenleme... Genel müdürlük, başkanlığa dönüştürüldü: Başkanlığın, 3 de genel müdürlüğü var:

1. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü... Marmara Bölgesi dışında kalan 70 ile bu genel müdürlük bakıyor.

2. Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü... Marmara Bölgesi'ndeki 11 kentsel dönüşümle ilgili.

3. Taşınmaz Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü.

Başkan Hakkı Alp dedi ki:

- Toplam 1600 personelimiz var... 700'ü merkezde ve İstanbul'da... 900'ü de il müdürlüklerinde.

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Sevindik

İstanbul'un 39 ilçesinde... Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın görevlileri sürekli sahadalar. Altlarında araçları... Sokak sokak dolaşıyorlar. Broşür dağıtıyorlar... Tanıtım ve bilgilendirme yapıyorlar. Ve... Sevindiğimiz bir konu daha... Başkan Hakkı Alp'in sözleri:

"Bakanımız Murat Kurum, her zaman sahada... Devlette, en kolay ulaşılacak kurumlardan birisi biziz... Başkan olarak kapım herkese açık... Kentsel dönüşüm yapmak isteyeni kırmızı halı ile karşılıyoruz..."

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Hedef... 2025 sonu

Hakkı Alp... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı... Asrın depreminden sonra yapılan çalışmaları ve gelinen noktayı anlattı:

Dünyada... 2 yıl içinde yaklaşık 500 bin konutun ihalesini yapabilecek bir idare göremiyorum.

11 ilde 453 bin bağımsız birimin ihalesi yapıldı... 201 bini hak sahiplerine teslim edildi... Anahtarları verildi.

Hedef... Yıl sonuna kadar tamamını depremzedelere dağıtmak.

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İstanbul

İstanbul'da... Acil olarak dönüşmesi gereken konut sayısı... 600 bin. Mevcut durumu... Hedefi sorduk. Hakkı Alp dedi ki:

Hedefimiz 2025 yılında 100 bin konutu dönüştürmek.

Bunun için 2 yöntem uyguluyoruz... Biri Yarısı Bizden Projesi... Bu bireysel dönüşüm sistemi... Diğeri ise bizim yaptığımız alan bazlı kentsel dönüşüm.

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'Yüzde 51' etkisi

İstanbul'un 39 ilçesinde... Yarısı Bizden Projesi, devam ediyor. 750 bin lira hibe... 750 bin lira da kredi. Başvuru oldukça fazla. Bunun dışında, alan bazlı dönüşüm konusu da çok canlı... Özellikle Bağcılar, Güngören, Üsküdar ve Kartal'da çalışmalar tam gaz. Başkan Hakkı Alp, çalışmaları hızlandıran yöntemden de söz etti:

- Kentsel dönüşümde eskiden 3'te 2 çoğunlukla karar alınıyordu... Şimdi yüzde 51 çoğunluk yetiyor... Böylece ruhsat alma ve inşaat süreci hızlandı.

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Fay hattı

İstanbul'da... Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerde... Avcılar, Büyükçekmece, Maltepe ve Kartal'da, zemin yumuşak ve fay hattına yakın. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu ilçelerde farklı proje uyguluyor... Çalışmalar sürüyor.

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Ailenin kabadayısı

Sordum... Kentsel dönüşüme direnenler kimler? Aile içindeki amcalar mı, teyzeler mi?

Başkan Hakkı Alp'in yanıtı:

Direnenler "ailenin kabadayısı".

Genelde... Baba mirası evde oturanlar... Dükkânı işletenler.

Kentsel dönüşüme en fazla karşı çıkanlar... Bunlar.

Çoğu, aile içinde abi konumunda.

Araştırdık... Neden bu direnç? Ve gördük ki... Kentsel dönüşüm olursa, hak yerini bulacak... Miras bölüşülecek... Abi, eski konumunu, gücünü, gelirini kaybedecek.

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Önemli

Unutmadan... Önemli bir ayrıntı: Yarısı Bizden... Hibe projesi sadece İstanbul için geçerli. Deprem riskinden... Bölgenin hassas durumundan dolayı. Fakat... Buna rağmen... Başkan Hakkı Alp'in söylemi:

Özellikle İstanbul'un tarihi semtlerinde oturanlar, "Ben bu yaştan sonra taşınmak istemiyorum" diyorlar.

Çok kişi şunları söylüyor: "Bana dokunma."

Anlatıyoruz... "Eviniz riskli... Yıkılabilir... Ekonomik ömrünü tamamlamış." Fakat... Bazı insanlarımız, "Yine de istemiyorum... Bana dokunma" demeye devam ediyor.

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Risk ve nüfus

İstanbul'da... Risk altındaki nüfus ne kadar? Başkan Hakkı Alp, "Yaklaşık 2.5 milyon insanımız risk altındaki konutlarda oturuyor" dedi. Bir soru daha:

- İstanbul... Yarısı Bizden Projesi... Başvuru durumu nasıl?

- Hızlı başladı... İlk 3 ayda 10 bini hedeflemiştik... Şu anda 7 bini geçti... Bu rakam da çok iyi.