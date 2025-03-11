Almanya'ya veda ederken... Berlin'den Hatay ve Şırnak'a selam/mesaj gönderenler oldu... Anlamlı mesajlar... Herkesin öğrenmesinde yarar var.

Selamlar... Mesajlar... Sosyal sorumluluk projeleri.

Projeler... Hatırı sayılır paralar.

Onlar... Yurtdışında da yaşasalar... Doğduğu toprakları unutmayan, Türkiye'den kopmayan, sevinci ve acıyı paylaşan insanlar.

Yaptıklarından... Anlattıklarından... Çıkarılacak pek çok ders var.

Ders almak isteyenlere örnek olması dileğiyle.

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Dünya Çocukları Vakfı

Bahattin Kaya... 40 yıldır verdik. Almanya'da... Turizmci... Iğdırlı... Sohbet ediyorduk... Dünya Çocukları Vakfı'ndan söz etti.

Başkanı... Ali Koban... Berlin'de iş insanı.

Bahattin Kaya da... Mütevelli Heyeti Üyesi.

Asrın depremi yaşanınca... Vakıf yönetimi bir karar almış:

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde... Türkçe, Almanca ve İngilizce eğitim verecek bir kreş yapalım.

Kampanya açmışlar.

Bild Gazetesi, 120 bin euro bağışta bulunmuş.

RTL... Alman TV kanalı... Vakfı var... 160 bin euro da oradan.

Ayfer Kaya... Türk- Alman Kadınlar Birliği yöneticisi... Birliğin etkinliklerinden 70 bin euro toplanmış.

Gurbetteki insanlarımız... "Biz de varız" demişler.

Toplanan para... 700 bin euro.

Sonuç... Samandağ'da... 6 bin metrekarelik sahada... 700 metrekare kapalı alanı olan modern bir kreş.

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'Çocuklar gülsün'

Vakıf Başkanı Ali Koban, "Samandağ'daki kreş, bir pilot proje" dedi.

Amaç... Samandağ'da çocukların yüzünü güldürebilmek:

- Onlar... Depremde akrabalarını, evlerini, kreşlerini kaybettiler... Şimdi yeni arkadaşları olsun, oynasınlar, eğitim desteği alsınlar diye bu kreşi yaptık.

Kreş... Samandağ Belediyesi'ne hediye.

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Para hazır

Sormazsam olmaz... Ve elbette sordum:

- Para... Bu proje, Samandağ kreşinden daha büyük olacağına göre, kaynak nerede?

Bahattin Kaya, "Kaynak sorun değil... Hazırız" dedi:

Ve Samandağ projesine yağan destekten söz etti:

- Berlin, Türk-Alman Kadınlar Derneği... Bild Gazetesi... Türk- Alman Sanayi ve Ticaret Odası... ISSNetzwerk gGmbH... SAP Vakfı... RTL televizyon vakfı... Ve daha pek çok sivil toplum örgütü.

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Umuda Yolculuk

Bahattin Kaya, "Projeye bir isim koyduk" dedi:

"Umuda Yolculuk."

Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Akif Serin'den kısa bir bilgi:

- Samandağ'da... Deprem yönetmeliğine uygun bir yapı gerçekleştirdik... Yatay mimari... Taşıyıcı hafif çelik sistemi... Taş yünü dolgulu kuru duvar... Kışları ısıtma, yazları soğutma... Çocuklarımız geleceğimiz.

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Öncelik çocuk

Oktay Kuban... Vakıf Başkan Yardımcısı.

"Daha pek çok projeyi hayata geçireceğiz" dedi:

- Her alanda dayanışma... Hoşgörüyü teşvik... Sanat ve kültür etkinlikleri... Önceliği çocuklarımıza Bahattin Kaya... 40 yıldır verdik.

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Yeni proje... Ve destek

Bahattin Kaya... Dünya Çocukları Vakfı'ndan... Umuda Yolculuk Projesi'nden söz ederken... Bizden destek istedi:

Samandağ'daki kreş, 120 çocuk kapasiteli.

Yeni bir hazırlığımız var... Hatay'da ikinci kreşi yapacağız... Bu defa daha büyük olacak... 2 katlı.

İstiyoruz ki... 10 bin metrekarelik alanda olsun... Çocukların oynayabilecekleri bir yer... Değişik etkinlikler... Ve elbette 3 dilde eğitim.

Yer alarak... Metropol ilçe Defne'yi düşünüyoruz.

Ama... Kararı verecek olan devletimiz... Valimiz... Büyükşehir belediye başkanımız... Diğer yetkililerimiz.

Ve... Bahattin Kaya sordu:

- Bize ne önerirsiniz? Yardımcı olabilir misiniz?

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Top... Hüseyin Yayman'da

Berlin'den... Türkiye'yi aradım... Ve telefonun sesini de açtım.

Karşımda Hüseyin Yayman... Hatay Milletvekili... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.

Milyon euroluk projeyi anlattım... Yayman heyecanlandı:

- Arkadaşları... Ali Koban'ı, Bahattin Kaya'yı bana verin, konuşayım... Elimden geleni yapacağım... Bu işi bitmiş bilsinler.

Hüseyin Yayman, Berlin'dekilerin telefonlarını istedi.

Berlin'dekiler de, Yayman'ın telefonunu.

Onları konuşturdum.

Eğer... Bu hayır işine, Hatay'a yapılacak 2 katlı çocuk kreşine bir katkım olacaksa... Ne mutlu bana.

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Şehr-i Nuh'tan Çanakkale'ye

Yıldıray Karaer... Berlin Turizm Fuarı'nda tanıştım... Turizmci... Corendon Hava Yolları'nın Başkanı.

Ortağı da var... Afyonkarahisar- Emirdağ doğumlu Atılay Uslu... Hollanda'da yaşıyor... İş insanı.

20 yıl önce, hava taşımacılığına başlamışlar... 2 uçakla.

Bugün... 31 uçak... 50 noktaya uçuş... İngiltere... Almanya... Avusturya... İsviçre... Ve daha pek çok ülke.

Sohbet... Sosyal sorumluluk... Antalya'da zihinsel engelli çocuklara destek.

Yıldıray Karaer, bir başka sosyal sorumluluk projesinden söz etti:

"Şehr-i Nuh Şırnak'tan Çanakkale'ye... Şehitler diyarını görmeyen çocuk kalmasın."

Şırnak valisi... Belediye başkanı... Milli eğitim müdürü projenin moral destekçileri.

189 kişilik uçak... Şırnaklı öğrencileri Çanakkale'ye götürüp getiriyor... Başlarında öğretmenleri.

Yıldıray Karaer... Projeyi, öğrencilerin sevinçlerini anlatırken duygulandı... Gözleri yaşardı.

"Bunları herkesin bilmesi lazım" dedim... Teşekkürler... Allah, razı olsun Yıldıray Karaer, Atılay Uslu.