Dünyanın en büyük turizm fuarlarından... 170 ülkeden 15 bin 800 firma burada. Türkiye'den... 137 turizm şirketi... Çoğu Antalya'dan.

Bazı meslek odalarının başkanları burada... Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran... Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya gibi.

Belediye başkanları... Antalya... Muğla... Marmaris... Kuşadası... Dalaman... Turizm bölgelerinden.

Ziyaretçilerin ilgisi... Türkiye'ye.

Türkiye... Berlin Turizm Fuarı'nda... Yıldız ülke.

Gurur duydum.

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Zaman tüneli

Yıl 1983... Anavatan Partisi iktidar... Turgut Özal Başbakan.

Türk turizmi... 60 bin yatak. Aynı tarihte... Rodos adasındaki yatak sayısı da... 60 bin.

Ve bugün... Sadece Antalya'da 700 bine yakın yatak turizmin hizmetinde.

Böyle bir ülke... Fuarın ilgi odağı olmaz mı?

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Terörsüz Türkiye

Necati Topaloğlu... Antalya- Kemer Belediye Başkanı... CHP'li... Emekli öğretmen.

Diyarbakır standında karşılaştık. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde öğretmenlik yapmış.

- Hocam... Terörsüz Türkiye... Ne diyorsunuz?

- Sevinmemek mümkün mü? Çok iyi oldu... Gelişmeler çok güzel... Milletçe özlemimiz.

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Pencere

Berlin Turizm Fuarı, modern Türkiye'nin penceresi. Bizim stantlar ziyaretçi dolu.

Bahattin Kaya... Berlin'de turizmci.

"Türkiye'ye ilgi 2024'ün yüzde 10 üzerinde... Şimdiden rezervasyonlar başladı" dedi.

Ve... "Terörsüz Türkiye" diyerek devam etti:

- Lafı bile Avrupa'da rüzgâr estirdi... Ekonomi rahatlayacak... Türkiye'ye güven artacak... Hukuk... İnsan hakları gibi konularda standartlarımız yükselecek... Fuarda bize gösterilen ilgi bunun en belirgin göstergesi.

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Antalya

Akdeniz kıyısında... Antalya'dan başka... 400'ün üzerinde 5 yıldızlı oteli olan bir başka şehir var mı? Antalya...

Salı-çarşamba fuarın ilgi odağı oldu.

Unutmadan... Turizmde... Türkiye'de toplam gecelemenin yüzde 50'si Antalya'da. Antalya'daki 4 ve 5 yıldızlı otel sayısı... İspanya'daki otel sayısının üzerinde.

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Mart... Sezon açılıyor

Nisan-mayıs... Türkiye rezervasyonları tam gaz. Antalya... Uçak dâhil... Bir hafta tatil... 1100-3000 Euro arasında.

Yemek, içmek... Her şey içinde... Havaalanıotel transferi de.

Haziran-eylül dönemi... Yine her şey dâhil... 1700 Euro ile 5 bin 200 Euro arasında.

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Özal rahmet istedi

12 Eylül 1980 darbesinden sonra... Ara rejimde... Turgut Özal, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı idi.

Bakanlar Kurulu'na bir öneri... Proje getirdi: Yabancılara mülk satışı.

General bakanlardan biri masaya yumruğunu vurdu:

- Kanla sulanmış vatan toprağını dolara mı çevireceğiz? Yabancıya peşkeş mi çekeceğiz?

Özal... Önerisini geri almak zorunda kaldı.

1983... Seçim... Demokrasiye dönüş... Başbakan Özal, konuyu Meclis'e getirdi... Kanun çıktı... Yabancıya mülk satışına dair. Ama... Anayasa Mahkemesi... Yasayı iptal etti.

Ve... Geldik bugüne... 2025.

İstanbul, İzmir, Ankara'yı bir kenara bırakalım... Antalya'da 200 bine yakın yabancı yaşıyor. 50 bini... Rus... Ukraynalı. 19 bini... Alman... Danimarkalı... Hollandalı... İngiliz... Baltık ülkelerinden.

Çoğu... Ev sahibi.

Kutsal vatanımın toprağı ise... Yerinde duruyor.

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Türkiye'nin Riviera'sı

Şanlıurfa... Mardin... Bursa... Afyonkarahisar... Kuşadası... Didim... Side... Ayvalık... Manisa... Kapadokya... Türk Hava Yolları... Bodrum... Kuşadası... Dalaman... Corendon Airlines... Edirne... Fuarda nereye baksanız Türkiye.

Alanya... Türkiye'nin Riviera'sı. Muhittin Böcek ile karşılaşıyorum... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Mutlu... Fuarda Türkiye'ye rağbetten memnun.

"Dedem Çanakkale'de şehit düştü" dedi:

- 30 yıllık siyasi hayatım boyunca hep terörsüz Türkiye'yi hayal ettim... Ülkemin rüyası.

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Zamanın ruhu

Eskiden... Türkiye... "Turizm nedir?" doğru dürüst bilmezken... Yükselen slogan, "Turist döviz getirir, ahlak götürür" idi.

Bugün... Türkiye turizmde rekor üstüne rekor kırıyor. Ve 2025... Yeni rekor bekleniyor.

Yusuf Hacısüleyman... Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Dedi ki:

Turizm... Barış demektir.

Terörsüz Türkiye... En çok özlemini duyduğumuz ifade.

Turizmdeki yükselişi kimse durduramaz... Hele terörsüz Türkiye ile uçuşa geçeceğiz.

Ekonomi rahatlayacak... Türkiye'nin gücü ve itibarı artacak.

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Bitmedi... Yarın devam

Salı-çarşamba... Fuar... Dev salonlar... Dolaş babam dolaş... Katar... Afrika... Kanada... Fas... Çin... Japonya... Hani ne derler?

"Ayaklarıma kara sular indi.

Dinlenme zamanı... Diyarbakırlıların arkasındayım.

TSO Başkanı Mehmet Kaya, Corendon Airlines'ın patronu Yıldıray Karaer ile koyu bir sohbette.

Konu... Berlin-Diyarbakır uçak seferleri.

Yarın... Yine Berlin/Almanya notları.