Kepez... Metropol ilçe... Mimar Sinan Kongre Merkezi... Antalya'nın en büyük salonu.

İftardayız... Esnaf sofrasındayız.

Salon kalabalık... Bin kişi. Protokol bir arada...







Milletvekilleri... Vali Hulusi Şahin... Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek... Başsavcı... Komutan... Emniyet Müdürü... İlçe belediye başkanları... Siyasi partilerin il başkanları. Sivil toplum liderleri... Meslek odası başkanları. Muhtarlar... Şehit aileleri... Gaziler. Şoför... Kasap... Berber... Marangoz... Sigortacı... Kuyumcu... Lokantacı.







İftar menüsü... Allah ne verdiyse... Çok şükür.

Ve... Yemek duası... Mikrofonda İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya: "Birlik... Beraberlik... Kardeşlik... Huzur... Barış..."

Salondakiler alkışlıyor. "Fitne, fesat, ayrılık, gayrılık tohumu ekenlere fırsat verme Yarabbi." Bin kişi...

Bir ağızdan... "Amin." Ve alkış, alkış, alkış.

***

SOKAĞIN SESİ



Antalya'ya pazar günü geldim.

Havalimanı... Mehmet Ali Dim karşıladı... Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı.

"İftara çok zaman var... Biraz dolaşalım" dedi.

Gezdik... Kaleiçi... Işıklar Caddesi... Konyaaltı.

Gözlem:

1. "Terörsüz Türkiye" projesine siyaset üstü bir konu olarak bakılıyor.

2. Çok kişiden aynı sözleri dinledik... "Fırsat."

3. Dükkân sahibi... Emekli... Kahveci... Taksici... "Siyasetçilerden kavga istemiyor." Beklenti: İşbirliği... Uzlaşma... Uyum... Sürece katkı.

***

İFTAR ÖNCESİ SOHBET



Saat 16.15... İftarın yapılacağı kongre merkezindeyiz.

İftara 45 dakika var.

Vakit nasıl geçecek? Elbette sohbetle.







Konuştuklarımızın çoğu esnaf... Öyle ya, iftarı veren esnafın başkanı.

Esnaf... Terörsüz Türkiye ile... Kalıcı barışla... "Turizmin patlayacağını" düşünüyor.

Turizm... Büyük bir pasta.

Silahlar bırakılınca... "Pastadan, esnafa düşen pay daha da artacak."

***

ATATÜRK'TEN... ALTIN SÖZLER



Çarşıda... İftar salonunda... "Bu iş, Meclis'e ne zaman gelecek?" diye soranlar oldu.

Elbette... Yüce Meclis'e gelecek.

Meclis'in devre dışı kalması düşünülemez... İmkânsız.

Büyük Atatürk... 1 Kasım 1930'da... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılını açış konuşmasında ne demişti?

Altın harflerle yazılacak sözler:

"Büyük milli sorunlar şimdiye kadar Büyük Millet Meclisi'nde çözüldü... Gelecekte de yalnız orada kesin çözümler sağlanabilecektir."

***

'İNŞALLAH'



Adlıhan Dere... Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı.

Aynı zamanda... Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkan Vekili.

Geleneksel esnaf iftarının ev sahibi.







Sordum:

- Terörsüz Türkiye... Bahçeli'nin zeytin dalı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol haritası... Öcalan'ın açıklaması... Silahlara veda... Esnaf ne diyor?

Adlıhan Dere... "Esnaf, ekonominin belkemiği" diyerek, söze başladı:

Halkla iç içe olan bir kesimiz... Türkiye'nin nabzını en iyi esnaf bilir.

Gelişmeler çok iyi... Aman nazar değmesin.







Terör... Evlatlarımız öldü... Ekonomi etkilendi... Çok sıkıntı çektik... Türkiye, ağır bedel ödedi.

Silahlar bırakılsın... Kucaklaşalım... Büyük rahatlama olacak.

Piyasalara güven gelecek... Devlet harcamaları düşecek... Enflasyon gerileyecek... Faizler inecek... Kredi imkânları yükselecek.

Çevremizi saran kalabalığın yükselen sesi:

- Hay ağzına sağlık Adlıhan Başkan... İnşallah.

***

'YOLA ÇIKTIK, VARACAĞIZ'



Çinlilerin meşhur bir sözü:

"Binlerce kilometrelik yolculuk bile tek bir adımla başlar."

1 Ekim 2024... TBMM... Yeni yasama yılı açılışı... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekilleriyle tokalaştı.

İşte... Barış yolculuğunun ilk adımı... Zeytin dalı. Yürüyüş... Yolculuk... Devam ediyor.

Devlet Bahçeli'nin bir sözünü paylaşmanın tam zamanı... 19 Kasım 2024'te söylemişti:

"İnandık, başaracağız.

Söz verdik, yapacağız.

Yola çıktık, varacağız.

Hiçbir engel tanımayacağız."

***

DEMOKRASİ MİYOPLUĞU



Acaba diyoruz... Türk siyasetinin aktörlerinin bir kısmında, demokrasi miyopluğu mu var?

Neden yakın geçmişte yaşananları... Çekilen acıları görmek istemiyorlar?

Barışa giden yollara diken döşeyerek oylarını artıracaklarını mı düşünüyorlar?

Siyasi aktörler... Sıcak gündemin öfke ve ateşinden kurtulup, yarının, torunlarının hukukunu düzenlemeyi başarmalılar.

Bu yolda çaba gösterenlerin yoluna engel çıkarmamalılar.

***

ORTAK AKIL



Unutmayalım...

Büyük dönüşümler sloganla, popülizmle değil, her kesimin uygarca tartışmasıyla ve günlük kısır parti kavgalarının, oy hesaplarının aşılmasıyla başarılır.

Kırıp dökmeden... Yumruk sıkmadan... Bağırmadan... Diyalog kurarak.

Ve ortak aklı arayarak.

***

TURİZM... EN HASSAS SEKTÖR



Elbette yazacağız... Turizmci ne diyor? Soracağız.

İsim isim... Yarın anlatacağız.

Bugün... Şu kadarını söyleyelim:

Yükselen umutlar... Ve... Terörsüz Türkiye beklentisi... Bir an önce.