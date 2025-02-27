Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Para hırsıyla vatandaşın ekmeğine kan doğrayan açgözlü fırsatçılara meydan vermeyeceğiz" dedi.







Fırsatçılar... Yasakları çiğnemekte sınır tanımıyorlar.

Erdoğan'ın söylediği gibi:

"Hayat pahalılığının bir sebebi de işte bu açgözlü fırsatçılar."

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NEJAT UYGUR RAHMET İSTEDİ



Ramazan topu dedim de aklıma geldi... Rahmetli Nejat Uygur anlatmıştı... Seneler önce... Yazmıştım.

Amasya... Nejat Uygur'un çocukluk yılları... Merak eder... "Ramazan topu nasıl patlıyor? Kim patlatıyor?"

Bir gün... İftar vakti yaklaşırken... Amasya Harşena Kalesi'ne çıkar... Kuytu bir yerde saklanır. Ve... Biraz sonra belediye görevlisi gelir.

Kibriti yakar... Topu ateşler... Gümmm!.. Top patlar... Amasyalılar, oruçlarını açar.

Sonra... Görevli... Topu temizler... Namlunun içine gereken şeyleri koyar... Barutu da... Ve gider. Küçük Nejat... 2-3 gün kaleye çıkar... Top patlatmayı izler.

Ve... Daha sonraki gün... Belediye görevlisinden önce kaledeki topu ateşler... Koşarak eve gider.

Nejat Uygur'a sormuştum:

- Sonra ne oldu?

- Bütün Amasya beni dövdü.

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BEREKET AYI



Yarından sonra ramazan. Bütün yurtta yoğun bir hazırlık var. Camilerde... Minareler arasındaki yazı yarın akşam aydınlanacak:

"Hoş geldin ya şehri ramazan."

İftarın olmazsa olmazı... Zeytin ile hurma... Satışlar hızlandı.

Yurdun pek çok ilinde... İlçesinde... İftar vakti top atılacak. Ramazan davulu... O eskidendi... Ama hâlâ Anadolu'da devam ediyor.

Dün... Ankara'nın ünlü Hacıbayram Sokağı'nda dolaştım... Soğuğa rağmen kalabalıktı... Ramazan alışverişi. Esnaf... Açgözlü değil.

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İŞTE KONYA



Büyükşehir Belediye yönetimi... Ramazan ayı boyunca zam yapmama kararını açıkladı: "Halk ekmek 7 lira."

Fırıncılar... Onlar da karar aldılar: "Ramazanda... Ekmek 9 lira."

Ramazan pidesi... 18 lira.

İşte Konya... "Örnek olmasını" dileriz.

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5 YILDIZLI İFTAR



Hani ne derler? Körler, sağırlar birbirini ağırlar. O misal... Özellikle de büyük şehirlerde... 5 yıldızlı otellerde... Gösterişli iftarlar... Kişi başı 3 bin lira, 5 bin lira.

Millet, geçim sıkıntısı çekerken... Emekli, ay sonunu zor getirirken... Deprem bölgesi yeni yeni toparlanırken... Görgüsüzlüğe... Şatafata... 5 yıldızlı... Gösteriş iftarlarına gerek yok.

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BİR DAMLA MÜREKKEP



Süleyman Demirel, "Bir damla mürekkep, bir damacana suyu mundar eder" derdi... Kirletir.

Konya merkeze 140 kilometre uzaklıktaki küçük bir ilçede... Emirgazi... Nüfus 7 bin 500... Açgözlü lokantacı kebaba, köfteye domuz eti karıştırdı. Yarayı, Mevlana şehri Konya aldı.







Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile ramazan sohbeti... Dedi ki:

Küçük bir ilçe... Küçük bir lokanta... Hemen kapatıldı.

Bu açgözlülüğü yapanın artık bir daha lokanta açma şansı yok.

Ama... Koskoca Konya'mızın adına leke sürüldü.

Konya, önemli bir kültür ve turizm merkezi... Herkesi bekliyoruz... Etli ekmeğimizden kimsenin şüphesi olmasın... Hiçbir hilesi yok... Denetimlerimiz sürüyor.

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TÜKETİM BİLİNCİ



Serdar İzbeli anlattı... Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın... Ticaret bakanımızın... Meslek odaları yöneticilerinin uyarıları sonuç vermeye başladı.







Vatandaş, market market geziyor... Ürün fiyatlarını karşılaştırıyor.

Son tüketim tarihine bakıyor... Tüketici artık bilinçli.

Ama... Her şeye rağmen kontrol şart.

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DÜNYA MİRASI



Kastamonu'dan söz etmişken... Türkiye'de... Nüfusa göre en çok caminin olduğu şehir...

Osmanlı'dan kalan ahşap cami bile var... Mahmut Bey Camii. 1366... Yapım tarihi... Anadolu'daki ahşap camilerin en önemli örneklerinden...

Ahşap çatıya tek bir çivi bile çakılmamış... UNESCO Dünya Mirası listesinde... Sapasağlam... İbadete açık.

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CAMİ



Türkiye genelinde... Cami sayısı... 89 bin 817. İlk sırada İstanbul... 3 bin 555 cami. Sonra Konya... 3 bin 255. Üçüncü... Ankara... 3 bin 199. Samsun... 2 bin 751. Ve ardından... Kastamonu.

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İŞGÜCÜ ÖNERİSİ



Serdar İzbeli, sohbet sırasında ilginç bir şey anlattı... Bazı devlet büyüklerine de söylemiş... Paylaşalım:

Çiftlikte (Kastamonu'nun meşhur/ tarihi İzbeli Çiftliği... Osmanlı'dan kalma) hayvancılık da yapıyordum.

Çalışacak işçi yok... Çobanlık yapması için Afganlara yalvarmaktan bıktım.

Cenneti isteyen çok ama ölmeyi isteyen yok... Para kazanmak isteyen çok, çalışacak insan arıyorsun, yok.

2 yıl önce çiftliğin hayvancılık bölümünü kapattım.

Cezaevleri mahkûm dolu... Açık cezaevinde kalan... İyi hâli görülen mahkûmlar, gelsinler çalışsınlar... İşgücüne ihtiyaç var.

Buraya gelecek olanların yemesi, içmesi, giymesi benden... Ayda da 30 bin lira maaş.

Böylece... Mahkûmiyet sonrası da toplumla kaynaşması, normal hayata dönmesi kolay olur.

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TUNCELİ'DE BİR KÖY



Cami sayısının an az olduğu il... Tunceli... 89 cami. Tunceli'nin Nazımiye ilçesi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi. Ve Nazımiye'nin bir köyü... Eski CHP Milletvekili Kamer Genç'in köyünün adı... Ramazan Köyü.

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İSİM



Türkiye'de... Erkeklerde... En çok 12 isimden biri Ramazan. İlk üç isim ise... Mehmet, Mustafa, Ahmet.

Ramazan ismi... 2 ilimizde ilk 5 arasında. Diyarbakır ve Aksaray.

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3 AYLARDA DOĞANLAR



Anadolu'da yaygındır... Recep ayında doğan erkek çocuğa... Recep... Miraç ismini koyan çok. Şaban ayında... Şaban ya da Berat. Ramazanda ise... Biliyorsunuz... Ramazan.

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NOKTA



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ramazan fırsatçıları uyarısı" ile başlamıştık. Noktayı... Erdoğan'ın sözleriyle koyalım:

"Fırsatçıların vatandaşları mağdur edip ramazan sevinçlerine gölge düşürmemesi için her türlü tedbiri alıyoruz."