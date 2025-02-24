Kimler geldi, kimler geçti... Meşhur sözdür:

"Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş."

Erdoğan, dün kongre konuşmasında... "İsimler fani, baki olan davadır" dedi.

Ve devam etti:

"Önemli olan istikameti kaybetmemektir."

Siyaset bu... Bazen hırs aklın önüne geçiyor... Ve siyasetçi istikametini kaybediyor.

Türk siyasi tarihinde örneği o kadar çok ki.

Gemiyi terk etmeyeceksin...Ve geride hoş bir sada, kırığı olmayan bir çizgi bırakacaksın.

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MÜTEVAZI SİYASET



Hacı Bayram Veli'nin altın sözü:

"Kibir, bele bağlanmış taş gibidir... Onunla ne yüzülebilir ne de uçulabilir."

Kibir... Siyasetçinin bagajındaki en ağır yük.

Ve... Acı gerçek... Pek çok siyasetçinin şifa bulmaz hastalığı... Kibir.

Geçmişte de vardı... Bugün yine var:

"Halka cahil diyenler... Halka tepeden bakanlar."

Erdoğan... AK Parti'nin birinci kongresinde bu konudan söz etmişti.

Dün... Sekizinci kongrede aynı konuya yine girdi.

Demek oluyor ki... Kibirli... Millete tepeden bakan cephede... Eski tas, eski hamam.

***

İKİ GERÇEK



Siyasi parti kurmak kolay... İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe vermeye bakar.

Ama... Partiyi iktidara taşımak zor... Çok zor.

Hele hele... 2002-2025... Dile kolay... 23 yıl, tek başına iktidarda kalmak... Daha da zor.

Kabul edelim ki... Bu bir rekor.

Ve yine kabul etmek şart... Bu durum, Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğunu gösteriyor.

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ERDOĞAN-2003 ERDOĞAN-2025



Birinci Olağan Kongre... 12 Ekim 2003...Erdoğan'ın sözleri... Kelimesi kelimesine:

"Türkiye'de halka yüksek tepelerden, fildişi kulelerden bakan, demokrasiyi içine sindiremeyen, ayrıcalık isteyen, öyle alışmış bir zümre var."

22 yıl sonra... Dün... 23 Şubat 2025.







Erdoğan, aynı sözleri tekrarladı... Kelimelerin yerlerini değiştirerek.

"Kayıt dışı siyaset" dedi.

"Halka yukarıdan bakanlar" dedi.

Dedi oğlu dedi:

"İmtiyazlarını kaybetmek istemeyenler, eski vesayetçi söylemlerle siyasete ayar vermeye çalışıyorlar..."

***

RÜYA GÖRMEDEN... ASLA



Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 12 Ekim 2003'te yapılan Birinci Olağan Büyük Kongresi'nde... Hayalinden söz etti... Kongre konuşması sayfa 11.

Sonra... Gördüğü rüyaları tek tek anlattı.

Saydım... Tam 12 rüya.

Ve... "Ben, Türkiye için büyük rüyalar görmeye devam ediyorum" dedi. Sayfa 13.

Erdoğan'ı seversiniz, sevmezsiniz ayrı konu... Oy verirsiniz veya vermezsiniz, kimseyi ilgilendirmez.

Ama... Liderlik... Farklı bir olay... Değişik bir kumaş... Babadan oğula geçmez... Miras kalmaz.

İddia... Hırs... İnanç... Cesaret... Zekâ... Özgüven gerektirir... Ve elbette sabır.

Bitmedi... Hayallerin, rüyaların olacak.

Bugün... AK Parti dışında... 14 düzineden fazla siyasi parti var... Tam 168.

İçlerinde... Hayallerinden... Rüyalarından söz edenini biliyor musunuz?

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KONGRE



Senelerdir kongreleri izliyoruz.







İsmet İnönü... Süleyman Demirel... Bülent Ecevit... Turgut Özal... Necmettin Erbakan... Alpaslan Türkeş... Mesut Yılmaz... Tansu Çiller... Erdal İnönü... Deniz Baykal... Ve daha pek çok lider... Pek çok kongre.

Eğriye eğri, doğruya doğru:

AK Parti, kongre işini iyi biliyor... Organizasyon tam puan.

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ESKİ TÜRKİYE... YENİ TÜRKİYE



Recep Tayyip Erdoğan, 24 yıl önce... 14 Ağustos 2001'de... AK Parti'yi kurup, uzun yolculuğa çıkarken... Kelimesi kelimesine şunları söylemişti:

"Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

Ertesi yıl... 3 Kasım 2002.







AK Parti'nin seçim afişi... Erdoğan'ın fotoğrafı... İmzası... Ve aynı slogan:

"Bugünden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

Ve dün... 8. Olağan Büyük Kongre... Erdoğan kürsüde:

"Yeni Türkiye'de, hala eski Türkiye'yi hortlatmak isteyenler var... Başaramayacaklar."

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SİYASET VE İHANET



Süleyman Demirel'e tek kelimeyle sormuştum... 28 Ekim 2013... Not defterimden:

"İhanet?"

Demirel, üç kelimeliyle yanıt vermişti:

"Bir siyaset gerçeği."

Dün kongre salonunda Erdoğan'ı dinlerken... 12 yıl önce Demirel'in söylediği söz aklıma geldi.

"Bütün canlılar ölümü tadacaktır... Al-i İmran... Ayet 185" misali;

Lider misin? Mutlaka ihaneti tadacaksın.

Erdoğan, partiyi kurduğu günden bugüne kadar... Saydı mı acaba?

İhanetler... Aklın önünde giden hırslar... Batan güneşler... Kaybolup giden yıldızlar.

Küsmeyeceksin... Gemiyi terk etmeyeceksin... Sabredeceksin.

Mevlâna... "Sabır, demirden kalkandır" diyor.

Dün... Erdoğan konuşurken... Ben, onları düşündüm.

Acaba... Onlar da televizyonda kongreyi, Erdoğan'ın konuşmasını izliyorlar mıydı? Ve akıllarından neler geçiyordu?

***

HAYIRLI OLSUN



Değişim... Örgütte, yönetim kadrolarında yenileme... Ve bir kongre daha sona erdi.







Erdoğan... 2003 kongresini açarken... "Bu salonda sadece bir kongre yapmıyoruz... Bir düğün, bir şölen, bir kutlama yapıyoruz" demişti.

22 yıl sonra... Dün... Şölen tekrarlandı.

Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.