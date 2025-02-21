Çinlilerin bir sözü var... Anneler üzerine... Diyarbakır'da gözleri yaşlı annelerle konuşurken aklıma geldi:

"Annenin çocuklarına olan sevgisi bir pınarın suyu gibidir, durmadan akar... Ama çocukların annelerine olan sevgisi bahar rüzgârı gibidir, arada bir eser."







Anneler... Tam 2000 gündür... Yazın sıcağında, kışın soğuğunda, çadırda evlat nöbetindeler.

Evlat sevgisi... Gözlerinden akan bir pınarın suyu gibi.

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BAYRAM HAVASI



Evlatları PKK tarafından kandırılan... Dağa kaçırılan annelerin kutsal nöbeti/eylemi 3 Eylül 2019'da başladı.

HDP il binası önünde.

İlk nöbetçi, 70 yaşındaki Hacire Akar oldu. Hacire anne... 4 gün boyunca, HDP binasının önünde oturdu... Ve... Oğlu Mehmet'e kavuştu.

Sonra... Diğer anneler... Diyarbakır'da... Diğer illerde... Nöbet eylemine katıldılar.

18 Şubat 2025... Salı... Dağdan bir evlat daha geldi... Evladına kavuşanların sayısı 60'ı buldu.

Oradaydım... Kucaklaşmalar... Sevinç gözyaşları.

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RAHİME ANNE



Karslı... Diyarbakır'da eylem çadırında... Evlat nöbetinde. Evladı Faruk Taşçı... 15 yaşında iken kaçırılmış.







Anne... "Şimdi 26 yaşında" dedi... "Ona sarılacağım güne kadar buradan ayrılmayacağım."

Sonrasını tahmin edersiniz... Gözyaşları.

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SONSUZ TEŞEKKÜRLER



Onlar... Anneler... Babalar... Kardeşler... İsim isim tanıyorum artık.

Defalarca ziyaretlerine geldim. Benden daha fazla gelen olmadı... Ah keşke olsaydı.

2000 günlük eylem sürecinde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi... Eşi Emine Erdoğan da.

Süleyman Soylu... Abdülhamit Gül... Doğu Perinçek... Mustafa Destici... Anneleri yalnız bırakmadılar.

Özgür Özel de geldi... Gürsel Erol da... CHP'nin ilk çadır ziyareti.

Ali Yerlikaya... İçişleri Bakanı olur olmaz annelerle kucaklaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları Fuat Oktay... Cevdet Yılmaz... Bakanlar... Şehit ve gazi aileleri... MHP milletvekilleri... Hülya Koçyiğit... Muazzez Ersoy... Yavuz Bingöl... Evlat özlemiyle yanıp tutuşan anneler, onları unutmadılar.

Teşekkürlerini yazmamı istiyorlar.

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ERKEKLER DE AĞLAR



Recep Üçdağ... Diyarbakırlı... Oğlu, Elazığ'da okuyormuş... PKK tarafından dağa kaçırılmış... 1 Haziran 2015'te. Baba... Çadırda... Nöbette.

Mehmet Demir... Ağrı'dan gelmiş... Nöbete... Kızı Hayal için. Hayal... 19 Mayıs 2014'ten bu yana dağda.







Abdullah Demir... 2015'te... Henüz 16 yaşında iken dağa kaçırılan oğlu Fatih'in dönüşünü bekliyor.

"Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar" sözüne inanmayın.

Babalar da ağlıyor.

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HER ŞEY VATAN İÇİN!



Türkiye'de 168 siyasi parti var... 10 tanesinin adını ezbere kaç kişi sayabilir? TBMM'de temsil edilen siyasi parti sayısı ise 16.

Zahmet edip Diyarbakır'a gelenlerin... Annelerin gönlünü almak için bir çift laf edenlerin sayısı ise... 2 elin parmaklarını geçmiyor.

Gel de Orhan Veli'ye hak verme?

"Neler yapmadık şu vatan için,

Kimimiz öldük, kimimiz nutuk çektik."

***

VAN-DİYARBAKIR HATTI



Gevez Erdinç... 60 yaşında. Van-Gürpınar'dan Diyarbakır'a gelmiş... Evlat nöbetine. Hava soğuk... Ama onun yüreğinde yangın var.







"Oğlum" dedi:

- Mikail... İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okuyordu... Son sınıftaydı... Kandırdılar... Dağa çıkardılar... O günden sonra hayat bana zindan.

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SELAM GETİRDİM



Veda... Kucaklaşma... Allah'a ısmarladık... Yine geleceğim.

- Ey anneler! Ey babalar! Terörsüz Türkiye için ne diyorsunuz?

Dediler ki:

- Bekliyoruz... İstiyoruz... Devlet Bahçeli abimize... Sayın Cumhurbaşkanı'mıza... Selamlarımızı söyleyin.

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VALİ BABA



Abdurrahman Yakut... Diyarbakırspor'u Süper Lig'e çıkaran efsanevi başkan. Ben eylem çadırına girmek üzereyken telefon etti:

- Oraya gittiğinizi neden bana söylemediniz? Lahmacun ve kadayıf gönderecektim... Annelerimiz için... Oradan ayrılmayın... Hemen yetiştireceğim.

"Zahmet etme doktor" dedim:

- Vali Bey... Murat Zorluoğlu... Nöbetteki anneler için gerekeni, elinden geleni yapıyor... Ama ben yine de senin sözlerini annelere ileteceğim.

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BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ



Necmiye anne, "Beni unutma abi" diyerek yanıma geldi.

Hiç unutur muyum?

Daha önce de konuşmuştuk... Onu teselli etmeye çalışmıştım.







Oğlu Rojhan Çiftçi, 2015'te dağa kaçırılmış. Diğer oğlu Sami... Rojhan'ı kurtarmak için yollara düşmüş.

Sen misin PKK'nın elinden kardeşini almak isteyen? Sami öldürülmüş.

Yine teselli sözleri ettim... Ama boşuna... Anne "Rojhan'ım" diyor, başka bir şey söyleyemiyor.

Unutmadan... Necmiye anne, Hakkâri-Şemdinli'den. Diyarbakır'da eyleme/nöbete devam edenlerden.

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ANNELERİ UNUTAN ANA MUHALEFET



Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi... Ana muhalefet partisi... Türkiye'nin en eski partisi.

Özgür Özel, Genel Başkan olana kadar... Tek bir CHP milletvekilinin aklına annelerin hatırını sormak gelmedi.

O CHP ki... Büyükşehir belediye başkanları var. İl ve ilçe belediye başkanları da.

İçlerinde... Diyarbakır'a gelip giden çok. Ya evlat nöbetindeki anneleri ziyaret eden... Bir şişe kolonya getiren... Gözyaşlarını silmeleri için mendil uzatan... Ara ki bulasın.