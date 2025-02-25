Adalet ve Kalkınma Partisi 8. Büyük Kongresi üzerine bir atölye çalışması... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 saat 10 dakika süren konuşmasının satır araları.

Erdoğan, "Dün rahattık" dedi... Doğru... 12 Haziran 2011 seçimleri... AK Parti'nin oyu yüzde 49.83.

Ardından... "Bugün sıkıntı çekeriz" dedi... Bu da doğru... 14 Mayıs 2023 seçimleri... Yüzde 35.61.

Ve devam etti:

"Yarın yeniden rahata kavuşuruz."

Amaç... Hedef... Vizyon... Yenilenme... Soluklanma... Güç toplama... Oy yüzdesini artırma.

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Gündem... Madde 1

Erdoğan'dan... İçeriye ve dışarıya açık mesaj... Kararlılık... Sıcak gündem:

Terörsüz Türkiye.

Hiçbir demokratik ülke terörün silahına da, siyasi örgütlenmesine de, sivil toplum görüntülü uzantılarına da hoşgörü gösteremez.

Terör ile siyaset, demokrasi ile siyaset, silah ile siyaset bir arada bulunamaz.

40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız.

Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz.

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Kırmızı çizgi



Kongrede... AK Parti'ye katılımlar oldu... İyi Parti'den ve Gelecek Partisi'nden milletvekilleri. Burada... Önemli not:

Daha önce gelmiş olanları (İyi Parti'den... Yeniden Refah Partisi'nden... Ve Gelecek Partisi'nden) yönetim kadrosuna aldı... MKYK.

Yeni gelenlerden Prof. Serap Yazıcı Özbudun... Ünal Karaman... MKYK kadrosunda.







Erdoğan'ın kırmızı çizgileri:

1. Gelenler "bizim mahalleden" olsun... Aynı siyasi tabanın evlatlarından.

2. Ey milliyetçi-muhafazakârlar... Büyük şemsiye burası... Altında hepinize yer var.

3. İhanet edenler... Parti kuranlar... Hakarette sınır tanımayanlar... Altımızı oymaya çalışanlar... Kusura bakmasınlar.

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Siyasetin yumuşak karnı



Pahalılık... Şişirilen fiyatlar... Emeklilerin durumu... Yüksek kiralar... Çarşı pazar... Enflasyon...

AK Parti'nin, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde... Ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kaybetmesinin "gerisinde/temelinde" milletin geçim derdi var.

Erdoğan'dan günlük hayatında sıkıntı çekenlere mesaj:

Emeklilerden gelen serzenişlerin farkındayım.

Kira ve konut fiyatlarını mutlaka dengeye getireceğiz.

Enflasyonu düşürecek adımlar atıyoruz.

Bazı ürünlerdeki açgözlülük ve fahiş fiyat balonunu söndüreceğiz.

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Önemli... Hem de çok

Siyasi iktidarın temel taşı... Cumhur İttifakı.

Erdoğan'ın büyük kongrede bu konuya girmemesi imkânsızdı... Girdi... Kelimelerin üstüne basa basa... Dedi ki:

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında ülkemizin kronik tüm sorunlarının çözümünde ön açıcı, kolaylaştırıcı, destekleyici ve yapıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine isimlerini şimdiden yazdırmışlardır."

Kongreye... Devlet Bahçeli'den çelenk. 1071 kırmızı gül... Malazgirt Zaferi. 1453 beyaz karanfil... İstanbul'un Fethi. Çelenkteki Türk bayrağı... Güllerden ve karanfillerden.

Erdoğan... İttifak ortağının üzerine titriyor.

Bahçeli de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine.



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Tecrübe ve dinamizm

Partinin yönetim kadrolarında (MKYK... Ve MYK) değişiklikler yapıldı.

MKYK... Yarıdan fazlası yenilendi. Değişimi şöyle okuduk:

"Tecrübe ile dinamizmi buluşturmak... Tecrübeden yararlanırken, yeni bir hamleye başlamak ve atağa kalkmak."

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Kozmik oda

Parti yönetiminde çekirdek kadro... Kozmik oda... Değişiklik yok.







Taşıyıcı kolonlara dokunulmadı.

Efkan Ala... Hayati Yazıcı... Ömer Çelik... Mustafa Elitaş.

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'En zor iş'

Süleyman Demirel'e, siyasetteki en zor işleri sormuştum. Birkaç madde saymıştı.

İçlerinden biri... "Değişim... Kabinede ve parti yönetiminde değişiklik" demişti.

Zira... Gidenler ister istemez incinirler. Gidenin yerine gelmek için ise... Bekleyen çoktur.

Önemli olan... Kırıp dökmeden... Değişimi başarabilmek... Kimseyi küstürmeden operasyon... Derin kırgınlıklara yol açmadan.

O nedenledir ki... Erdoğan, radikal bir değişiklik yapmadı.

Yeni isimlerle... Partide bir bahar rüzgârı esintisi. Şimdi sıra kabineye geldi.

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Suç ve ceza

Pazar... Öğleden sonra... Kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndan çıkarken... Birkaç kişi çevremi sardı. Bir istekleri... Önerileri var:

Sahte ürün satanlar... Nimetin içine at eti, eşek eti, domuz eti katanlar... Hile yapanlar... Devlet bunları açıklıyor... Ama çok kişinin haberi olmuyor.

Sayın Cumhurbaşkanı talimat versin... Bu işi yapan sahtekârların işyerlerinin kapısına büyük harflerle yazılmış ilanlar asılsın... 3 ay kalsın.

En büyük ceza budur... Kimse oradan alışveriş yapmaz... Sahipleri de rezil olur.

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Kültür... Olmazsa olmaz

Kongre sonrasında... İlk MKYK toplantısında... Genel Başkan Yardımcılığı sayısı artırıldı. 3 yeni başkanlık kuruldu.

Bunlardan biri... Kültür ve Sanat Politikaları. Başkanlığa da... Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman getirildi.

1. Böyle bir başkanlığın kurulması doğru.

2. Keşke... Bütün partilerde olsa.

3. Türk siyasetinin kültür ve sanat ayağı aksak... Kısa... Yetersiz.

4. Hüseyin Yayman... Akademisyen... Kariyerinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı var.

Ah keşke... Kültür ve turizm ayrılsa. Türkiye'nin Kültür Bakanlığı'na ihtiyacı var.

Turizmin gölgesinde kalan bir kültür olmuyor... Yürümüyor.