Aradan yıllar geçti... 28 Şubat 1997'de doğanlar, bugün 28. yaş gününü kutlayacaklar.

28 Şubat... Nedir? Ne değildir?

İngiltere'yi, 2. Dünya Savaşı'nda zafere taşıyan devlet adamı William Churchill, "Ne kadar geriye bakabilirseniz, o kadar ileriye bakabilirsiniz" diyor.

Bugün... 28 yıl geriye bakmaya ne dersiniz?

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AĞIR HAKARET



Tuğgeneralin biri... Bir toplantıda konuşurken... Başbakan Prof. Necmettin Erbakan'dan "Pezevenk" diye söz etti.

Gazeteler yazdı.







Televizyonlar defalarca görüntü verdi.

Medya... Tuğgeneralin konuşması hakkında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı'nın görüşünü öğrenmek istedi.

Komutanın sözleri:

"Kimsenin ağzına kilit vuramayız ki."

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PSİKOLOJİK DÜŞÜNCE



Gazeteciler... Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna'ya sordular:







- Generalin, Başbakan için söylediği sözler konusunda ne düşünüyorsunuz?

- Komutanın konuşmasını, Türk insanının sivil ve askeri ile son günlerdeki olaylar karşısında sabrının taşmak üzere olduğunun işareti şeklinde algılamak gerekir.

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KAVGADA SÖYLENMEZ



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'dan, Başbakan Necmettin Erbakan'a:







"Hokkabaz Erbakan... Çarpık düzenin son müteahhidi."

Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Dedelek'ten, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e:

"İmelda Marcos gibi... Tomahawk füzesinden daha tehlikeli."

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SİYASET SÖZLÜĞÜ-1997



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Adnan Keskin, Başbakan Erbakan'ı "padişaha" benzetti.







Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller, Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz için şunları söyledi:

"Haçlı ordusu komutanı... Korkak... Çamur adam... İcraatsız Başbakan."

Doğu Perinçek'ten Tansu Çiller'e:

"Mafya prensesi."







Mesut Yılmaz'dan Başbakan Erbakan'a:

"Kaddafi'nin emir eri... İkiyüzlü... Baş münafık."

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MUHALEFET DİLİ



Muhalefet lideri Mesut Yılmaz'dan... Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'e:

"Part-time Dışişleri Bakanı... Zavallı... Koltuk dilencisi... Milli felaket."







Hüsamettin Cindoruk'tan Tansu Çiller'e:

- Siyasi Fadime... New Hampshire düşesi... İktidar delisi... Devşirme... Şeftali güzeli.

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İŞ İNSANI GERİ DURUR MU?



İstanbul... Salon tıklım tıklım kalabalık... "9. Türk Kalp Haftası" toplantısı.

Konuşmalar yapıldı.

Sonra... Ünlü iş insanı Sakıp Sabancı'ya "Sevgi ve Hoşgörü Ödülü" verildi.







Sabancı... Teşekkür etti... Ve sözlerini şöyle bitirdi:

"Hepinizi Necmettin Erbakan hükümetini alkışlarla protestoya davet ediyorum.''

Salon... Ayağa kalktı... Alkış, alkış, alkış.

Burası çok önemli... Ayakta alkışlayanlar içinde Erbakan Hükümeti'nin bir bakanı da vardı:

Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna.

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KESKİN'DEN AKŞENER'E



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Adnan Keskin'den... Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile İçişleri Bakanı Meral Akşener'e:

"Yalı bülbülü ile yaban gülü."







Adnan Keskin hızını alamadı... İçişleri Bakanı Akşener'e yüklendi de yüklendi:

"Teslime hanımın beslemesi... Okey kraliçesi."

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BAĞIMSIZ(!) YARGI



Hâkimler ve savcılar... Genelkurmay Başkanlığı'na davet edildiler... Brifinge.

Adalet Bakanı Şevket Kazan, yargı mensuplarına seslendi:







- Kimse gitmesin.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı:

"Brifinge katılmak suçtur."

Ama... Brifing gerçekleşti... Salonda 400 savcı ve hâkim vardı.

Brifing sona erdi.

Salondakiler, ayağa kalktı... Alkış tufanı.

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SERBEST ATIŞ



İktidar ortağı Doğru Yol Partisi Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'ndan... Muhalefet lideri Mesut Yılmaz'a:







"Dedikodu kumkumasının organizatörü ve rejisörü."







Anavatan Partisi Milletvekili Yaşar Okuyan'dan... Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e:

"Humeyni rejiminin dişi militanı."

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TANKÇI KOMUTANLAR



Ankara... Metropol ilçe Sincan... Tanklar yürüdü, güpegündüz.

Millet merakta... Neler oluyor? Tanklar nereye gidiyor?







Çevik Bir... Orgeneral... Genelkurmay İkinci Başkanı... Milletin merakını giderdi:

"Demokrasiye balans ayarı yapılıyor."







Doğan Güreş... Emekli Orgeneral... Eski Genelkurmay Başkanı... Kilis milletvekili... Tankların yürüyüşü, Çevik Bir'in sözleri çok hoşuna gitti.

"Çevik Bir'in sözlerinin altına şahsen imzamı atarım."

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DÜN... YARIN



28 Şubat... Anlatmaya devam etsek... Roman olur... Dizi film olur.

Ama... Bugün, bu kadarı yeter... Uzatmayalım.

Düne takılıp kalmayalım... Dünü, dünde bırakalım.

Ve... Aydınlık yarınlara bakalım.

Yalnız... Yarınlara doğru yol alırken... Dünü de unutmayalım.