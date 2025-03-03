1978'de Lice'de kurulan PKK, ilk eylemini 1984'te Eruh'ta gerçekleştirmişti. 47 yıl boyunca 50 bin insan yaşamını yitirdi. Türkiye'ye maliyeti ise 2 trilyon dolar. Şimdi yeniden bir barış umudu doğdu.

Mehmet Kaya...Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Bölgenin en büyük meslek örgütü.







Sordum... "Hava nasıl?"

"Çok çok iyi... Başta iş dünyası olmak üzere herkes memnun diyerek" söze başladı:

İlk dönem temkinli bir iyimserlik vardı...

Şimdi ise sevinç başladı.

Herkesin... Ama herkesin, ramazan ile doğan barış adlı çocuğun büyümesi için elinden geleni yapması lazım.

Barış... Türkiye'yi geliştirecektir... Büyütecektir.

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ANNELER AĞLAMASIN



Osman Geliş... Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... "Ülkemiz, milletimiz terörden çok yoruldu" dedi:

Barış iklimi... Terörsüz Türkiye projesi... Tekirdağ'ın da, Şırnak'ın da, İzmir'in de, Kars'ın da faydalanacağı ortak bir gelecek.







Huzurlu, mutlu, güvenli, çatışmasız bir Türkiye'de hepimize yer var.

Birlik ve beraberlik içinde olalım, bu ülke, 10 katımıza yeter.

Empati yapalım... Geçmişte, bölgede büyük travmalar yaşandı... Millet, türbülansa girdi.

Son gelişmelere herkes katkı sunmalı.

Esnaf gözüyle bakarsak, zararın neresinden dönersen kardır... Artık gençler ölmesin, anneler ağlamasın.

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TARİHİ FIRSAT



Necdet Takva... Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı...

"Sevinçliyim... Heyecan içindeyim... Bölgede herkes memnun" dedi:







Sayın Bahçeli'nin çağrısı, sayın Erdoğan'ın bu önemli meseleyi sahiplenmesi, ülkemiz için tarihi bir fırsat.

İnsan, en çok eleştirdiği, kavga ettiği insanla barış masasına oturur.

Bu anlamda sayın Bahçeli tarihsel bir rol oynadı.

Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgemize yatırımcı neden gelmekten çekiniyor? Bölgeyi, güvenli bulmadığı için.

Şimdi... Terörsüz Türkiye'de bütün kaynaklar ülkenin refahı için kullanılacak... Baştan insan kaynağı... Ve ekonomik kaynaklar.

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BAHÇELİ'YE DUA



Arif Güneş... Batman Ticaret Borsası Başkanı... İlk sözü, "Allah, Devlet Bahçeli'ye uzun ömür versin" oldu:

Hakikaten tam bir devlet adamı.

Güvenilir... Sözünün eri.







Batman'da sevinç var... Abartıyor olabilirim... Ama görünen o ki, Batman'da MHP'ye oy verecek ciddi bir kitle var.

Sayın Cumhurbaşkanımızı unutmayalım... Onun da emeği büyük.

Muhalefetin desteği önemli... Özgür Özel'in yaklaşımı umut verici.

Hiç kimse kaybetmeyecek... Ülke kazanacak... Millet işine gücüne, tarlasına bahçesine, köyüne dönecek... Kimsenin kaybı olmayacak.

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KIRMIZI ÇİZGİ



Servet Taş... Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... İlk sözleri... "Son gelişmelere çok sevindik... Umarım, ülkemiz bir an önce barış iklimine kavuşur."







Servet başkan, "Türk, Kürt... Bin yıldır birlikte yaşıyoruz" dedi:

Kız aldık, kız verdik... Akrabayız.

10 milyonun üzerinde Türk-Kürt evliliği var.

40 yıldır yaşanan bir sorun... Terör... İnsanlar öldü... Ekonomik kaynaklar heba oldu.

Kırmızı çizgimiz... Birlik, beraberlik, ay yıldızlı bayrak, vatanımızın bölünmez bütünlüğü.

Çözümde hepimizin tuzu olsun... Bütün partilerin... Göreceksiniz, Türkiye uçuşa geçecek.

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SEYYİD... DEDİ Kİ...



Kemal Tarhan... Batman... Beşiri ilçesi... Bahçeli köyünden.

Çiftçi... 9 çocuk babası... 74 yaşında... Bölgenin kanaat önderlerinden.







"Kürdüm" dedi:

- Aşiret değilim... Seyyidim (Peygamber soyundan)... Bayram hediyesini, bayramdan önce aldık... Mutluyuz. Ve... Devam etti:

Kardeşçe yaşamaktan daha güzel bir duygu olabilir mi?

Bin yıldır kanımız karışmış... Bin yıldır aynı cephelerde savaşmışız.

Birbirimizin yarasını sarmışız.

Bizi birbirimize düşürenler utansınlar.

Bu vatan... Bu mübarek bayrak hepimizin... Gölgesinde hepimize yer var.

***

MEHMET AKİF'E "RAHMET"



Ercan Ezgin... Diyarbakır... Çözümder Başkanı... 10 yıldır.

"Ben Kürdüm" dedi ve ekledi:

"Türk, Kürt diye ayırmıyorum... Türkiye'nin 85 milyon insanı, Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediği, Öcalan'ın açıklaması ve PKK'nın silah bırakmasıyla gelinen noktayı desteklemeli."







Ercan Ezgin... "Birkaç gündür mutlu uyuyorum" dedi:

40 yıldır devam eden terör Türk'e de, Kürt'e de, ülkeye de, demokrasiye de, insan haklarına da, temel hak ve özgürlüklere de hiçbir katkı sağlamadı.

Terörle, silahla bir yere varılamayacağını herkes anladı.

Gelinen nokta Türkiye için büyük fırsat.

Ülkemiz bu terör belasına şehitleriyle, ekonomik kaynaklarıyla büyük kayıplar verdi.

Biz çok sıkıntı çektik... Çocuklarımız çekmesin.

Büyük şair Mehmet Akif'i rahmetle anıyorum... Dedi ki... "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez."

Bu konu siyaset malzemesi yapılmamalı.

Bu da şu partinin, bu partinin... MHP'nin... AK Parti'nin... Cumhur İttifakı'nın davası değildir... Büyük Türk devletinin beka davasıdır.

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ADI BARIŞ



Bölgeden... O kadar çok kişiyle konuştum ki.

Engin Yeşil... Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı:







Cumhurbaşkanımıza... Devlet Bahçeli'ye... Özgür Özel'e... Abdullah Öcalan'a teşekkür ediyoruz.

Herkes memnun... Hepimiz bunu bekliyorduk... Olması gerekiyordu... PKK da silah bırakma ve fesih çağrısına uyacağını açıkladı. Sürecin mutlu son ile noktalanması için dua ediyoruz.

Mübarek ramazan ayında nur topu gibi bir çocuk doğdu... Adı barış.