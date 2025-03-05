Turizmin başkenti Antalya'da gündemin birinci maddesi, "terörsüz Türkiye".

İkinci maddesi... Üçüncü maddesi... Aynı... "Terörsüz Türkiye... Barış... Silahlara veda."







Bölgenin 57 yıllık Alanya Gazetesi'nin manşeti:

"Turizme 'Barış' Dopingi."

Bu manşet... Antalya'nın özeti.

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REKOR ÜSTÜNE REKOR



Şükrü Cimrin... Turizm Geliştirme Ajansı ve Alanya Turizm Vakfı Başkanı.

Sunprime Oteli'nin sahibi.







Söyledikleri... Bölgenin bir diğer özeti:

"Turizmde her yıl yeni rekorlar kırıyoruz... Terörsüz Türkiye ile rekorlarımıza yenilerini ekleyeceğiz."

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LOKOMOTİF



Turizm... Bölgenin lokomotif sektörü.

60 sektörle doğrudan bağlantısı var.

Tekstil... Otellere havlu lazım... Yazlık kıyafetler... Çeşit çeşit mayolar.

Tarım... Otellere sebze, meyve gerekir... Tonlarca.

Hayvancılık... Turist süt ister... Et ister... Yumurta, tereyağı ister.

Mobilya... Yüzlerce otel... Birkaç yılda bir masası, sandalyesi, yatağı değiştirilecek.

Taşımacılık... Havalimanı ile oteller arasında ulaşım... Turlar... Geziler.

"Terörsüz Türkiye" gündeme gelince... Bütün sektörler memnun.

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FUARA HÜCUM



Berlin Turizm Fuarı... Dünya çapında bir etkinlik... Dün açılışı yapıldı.

Fuardan notlar... Yarın.







Pazartesi günü... "Antalyalı turizmciler Berlin'e taşındılar" desek yeridir.

10.55... SunExpress... Alanya-Berlin.

11.15... Corendon Airlines.

11.15... Pegasus.







12.15... SunExpress.

16.10... SunExpress.

Antalya Havalimanı'nda... Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile karşılaştık.

Sabah kahvesi... Ve turizm sohbeti.

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ÖYLE BİR SÖZ Kİ...



Berlin uçağında Mehmet Aydıncı ile karşılaştım... Alanya-Eftelia Oteller Grubu'nun sahibi... Fuara gidiyordu.

10 otel... 10 bin yatak.







Asrın depreminin ardından otellerinde depremzedeleri ağırlamıştı.

Terörsüz Türkiye'yi, son gelişmeleri konuştuk.

Öyle bir söz söyledi ki... Paylaşmamız şart:

"Çok iyi oldu... Ama... İnşallah provoke etmezler."

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YENİ REKORA KOŞAR ADIM



Turizmciler... Geride kalan yıldan çok memnunlar... Zira ziyaretçi sayısında ve turizm gelirinde rekor kırıldı.

62 milyon ziyaretçi. 61 milyar dolar gelir.

Bu yıla gelince... Herkes umutlu... Beklenti yüksek.

Morale gelince... Tam puan.

Sadece Antalya'dan değil... Aydın'dan, Muğla'dan, Çanakkale'den Berlin'e/fuara gelen turizmci çok... Kiminle konuştuysam moralli.

2025'in yeni bir rekor yılı olacağı şimdiden belli.

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SEVİNÇ VE ENDİŞE



Uçağımız 189 kişilik... Ve boş koltuk yok.

Yolcuların hepsi... Ama hepsi... Turizmci.







Belek, Lara, Konyaaltı, Alanya, Side, Manavgat'ta turistik tesis sahipleri.

Hepsinde de, "Terörsüz Türkiye" sevinci var.

Ve yine hepsinde... Bir endişe... "Ya taş koyan olursa... Ya provoke eden çıkarsa... Ya bu olay siyaset malzemesi yapılırsa."

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GÖZLEM



"Terörsüz Türkiye" çok büyük, çok önemli bir proje... Diyarbakır'da da karşılığı olduğunu gördük, Ankara'da da, Antalya'da da.

Projeyi eleştirenler de var.

Ama... Sürecin soğukkanlılıkla yönetilmesi gerekiyor.

Ve... "Hoşgörü ile yaklaşım" şart.

Evet... Şehit olan askerin annesinin acısı unutulmaz... Fakat... Bu gerilim, kavga, gözyaşı ne kadar devam edebilir?

Olaya/projeye... Büyük pencereden bakmak lazım.

En büyük görev ise siyasetçilere düşüyor.

"Buradan bana ekmek nasıl çıkar?" diye düşünenlerin olduğunu görüyoruz... Yadırgamıyoruz... İtiraz da bir hak.

Ama bunu yaparken, toplumu germeden, tansiyonu yükseltmeden hareket edilmeli.

Diyarbakır'da, Antalya'da... Ve Berlin uçağında edindiğimiz izlenim şu:

Özgür Özel'in... Ana muhalefet partisi CHP'nin yaklaşımı olumlu... Kamuoyunda karşılık bulmuş.

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ZEVZEKLİĞİN LÜZUMU YOK



Hastalık üzerinden siyaset yapılmaz...

Hele zevzeklik hiç olmaz... Fakat... Ortalıkta klavye kahramanı, kâğıttan kaplan o kadar çok ki.

Devlet Bahçeli ile ilgili yakışıksız sosyal medya paylaşımlarından söz ediyoruz.

1. Türkiye'de ve Almanya'da... Geniş bir kesim tarafından öfkeyle... Nefretle karşılanıyor.

2. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu merak eden çok... Dua edeni de çok.

Berlin'de... Bir Türk taksici... Bingöllü... Gazeteden kestiği bir parçayı cüzdanından çıkarıp gösterdi... Bahçeli'nin 15 Ekim 2024'te söylediği bir söz:

"Türk-Kürt kardeştir... Araya giren, bozgunculuğa heveslenen kim varsa kamburdur, kalleştir, kanserdir, kahrolmaya mecburdur."

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TURİZME DOPİNG



Senelerdir yapılıyor... Bizimkiler her yıl Berlin'deler... Turizm Fuarı'nda.

Ama bu yıl... "Terörsüz Türkiye" dopingiyle bizimkilerde bir heyecan, bir heyecan... Sormayın.

Fuarda neler gördük? Kimleri dinledik? Yarın.