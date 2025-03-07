Almanya... Avrupa'nın en büyük ekonomisi.

Osmanlı döneminden bugüne, Türkiye'nin en önde gelen ekonomik partneri.

Türkiye dışında, en çok Türk'ün yaşadığı ülke. Türkiye'ye en çok turist gönderen iki ülkeden biri... Diğeri Rusya.

Almanlar, Türkiye'de mülk sahibi... Çoğu Antalya'da... Kemer, Alanya'da.

10 binlerce Türk'ün de Almanya'da evi var. Ve... Acı ama gerçek:

"Türk pasaportunun itibarı Almanya'da yerlerde sürünüyor."

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Rezaletin daniskası

Antalya'ya gelen Alman, havalimanında el üstünde taşınıyor. Pasaport kontrolünden jet hızıyla geçiyor.

Berlin'e gelen Türkler ise... 3 Mart Pazartesi günü tanığı oldum... Tam iki saat kuyrukta bekletiliyor. Tam bir rezillik.

İş insanları... Belediye başkanları... Gazeteciler... Herkes isyanlarda. Ama... Alman görevlilerin umurunda değil. Zira bunu bilerek, isteyerek yapıyorlar... Devlet politikası.

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Günün sorusu

Seçim yapıldı... Alman Parlamentosu'na yabancı kökenli 79 milletvekili girdi. 29'u Türk kökenli... En büyük grup.

Daha önce de... Eyalet meclislerinde... Federal Meclis'te... Bizden çok milletvekili vardı.

Ve... Günün sorusu: Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun itibarı yerlerde sürünürken, "bizimkiler" bundan hiç mi rahatsız olmuyorlar?

Bir soru da Ankara'ya... Dışişleri Bakanlığı'mıza: Bu problemin farkında mısınız?

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Lokanta

Akşam yemeği... Vittenberg Meydanı... Lokanta dolu. Tamer Akkılıç... Yedi lokantası var. Müşteriler... Her ülkeden... Çoğu elbette Alman.

Çalışan personele gelince... Tamer anlattı... Yarısı Türk... Diğer yarısı Alman, İspanyol, Rus, Portekizli... Amerikalı bile var.

Almanya'da... Türkler, bütün sektörlerde.

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Otel

Şehir merkezinde konaklıyorum... Ocak Otel. Sahibi... Söylemeye gerek yok... Türk.

Dede seneler önce gelmiş... Fahrettin Ocak... Artvin'den... İnşaat işçisi.

Oğlu Ertan Ocak... İş dünyasına girmiş... Konut sektörüne.

Torun Ercan Ocak, işi büyütmüş... Geliştirmiş.

Bugün baba-oğul, Alman telefon idaresinin yeraltı projelerini yürütüyor.

Berlin'in değişik yerlerinde 500 konutları var... Kiraya veriyorlar... Almanlara... Türklere.

Şimdi... Şehir merkezinde büyük bir yatırıma hazırlanıyorlar... Arsa kendilerine ait.

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Tarihi tutanaklar

Turizm... Bacasız fabrika. Kum...

Deniz... Güneş... Tarih... Kültür... Doğa... Stratejik sektör. Ve... 1983'ten sonra hızla büyüyen sektör.

Geçenlerde... Zaman tünelinde geziniyordum... 1950 yılının tutanaklarında.

14 Mayıs 1950... Seçim... Demokrat Parti tek başına iktidar... Adnan Menderes Başbakan.

28 Mayıs 1950... Başbakan Menderes, Demokrat Parti Meclis Grup Toplantısı'nda hükümet programını okuyor.

Programın okunması... Sonra üzerinde görüşmeler... Gizli oturum.

50 milletvekili, program üzerinde konuşmak için söz istiyor... Programı beğenen de var, eleştiren de... İşte demokrasi... İşte konuşan Türkiye.

Ve... Dikkatimi çekti... Bazı milletvekilleri, hükümet programındaki bir eksiklikten şikâyetçiler: "Turizm."

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İki konuşma

Burhanettin Onat... Demokrat Parti Antalya Milletvekili... Başbakan Adnan Menderes'in ilk hükümet programını eleştiriyor... Grup tutanaklarından: "Hükümet programında turizm davasına yer verilmemiş olması, beni ciddi bir hayret ve teessüre düşürdü."

Sonra... Fatin Dalaman kürsüde... O da Antalya Milletvekili: "Bazı konularda Adnan Menderes hükümetini tazyik (baskı) altında bulundurmamızı rica edeceğim... Bunlardan biri turizm mevzuudur."

Ah! Gözü kör olası darbe... Darbeler, muhtıralar, siyasete müdahaleler. Demokrasinin köküne kibrit suyu döktüler... Ülkenin gelişmesini engellediler... Geciktirdiler.

Buna rağmen... Türkiye'nin bugün turizmde geldiği nokta, gurur verici... Övgüye değer.

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Köprünün ayağı

Türk-Alman İşverenleri Birliği... TDU...

Başkanı Remzi Kaplan.

Berlin Fuarı için gelen siyasetçiler... Belediye başkanları... TDU'yu ziyaret etti.

Remzi Kaplan anlattı... "Almanya'da 100 bin Türk iş insanı var." Yanlarında bir milyon kişi çalışıyor... Türk... Alman... Her ülkeden. Marketler, Türk ürünleriyle dolu.

Özetle... Türkiye ile Almanya arasında önemli bir köprü var. Fakat... Köprünün Almanya ayağı zayıf. Öyle olmasa Almanya, Türklere vize... Pasaport kuyruğu eziyeti yaşatır mıydı?

Almanya ile iş yapan iş insanı, Almanya'ya girmekte zorluk yaşıyor.

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Turizmi uçuracak projeler

Antalya Havalimanı... Şimdiden hareketli... Turizm bereketi.

3 Ağustos 2024... Tüm zamanların rekoru kırıldı: Dış hatlar giriş terminali... 102 bin 755 ziyaretçi.

Havalimanı, Antalya'ya yetmemeye başladı... Büyütülüyor... İnşaat tam gaz.

Berlin'de... Turizmcilerle konuştuk... İki önemli istekleri var:

Gazipaşa-Alanya Havalimanı terminali... Yetersiz... Bölgeye yakışmıyor... Mutlaka yenilenmeli.

Antalya-Alanya otoyolu... Ah bir bitiverse... 150 kilometre mevcut yol... Tam 45 trafik ışığı... Dur kalk, dur kalk... Yaz sıcağında işkence.

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Büyük sorun

Turizmcilerle fuarda sohbet...

Antalya'da, en fazla yatak sayısının Manavgat'ta olduğunu biliyorduk ama... Sayının 300 bini geçtiğini bilmiyorduk. Konaklamada... İlçeler arasında birincilik Manavgat'ta. Sorduk:



- Ey turizmciler... Sorunlarınız?

Çoğu... "Eleman bulamamaktan" dertli. Anlaşılır gibi değil. Bir yanda... Kanayan yara... İşsizlik. Diğer yanda... Eleman bulamayan işverenler.

Turizmcinin biri dedi ki: "Z kuşağı... İş beğenmiyor... Çalışmak istemiyor... İlle de masa başı iş istiyor."

Bu konu sadece Antalya'daki turizmcinin değil, Türkiye'nin her yerinde işverenlerin önemli sorunu.