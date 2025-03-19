Geçen hafta... 14 Mart Cuma... Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi... İftar... Kadın, erkek, çocuk... Bin kişiye yakın katılım.

CHP'li Murat Karayalçın da vardı.







Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı... Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı... Eski Başbakan Yardımcısı... Eski Dışişleri Bakanı.

Gözlem:

Murat Karayalçın, iftar öncesinde, sonrasında... İlgi ve itibar gördü. Ve bugün bu yazıyı yazmaya karar verdik.

***

ÇANAKKALE



Günler, haftalar, aylar geçti... 18 Mart 1990... Çanakkale Zaferi yıldönümü... Törenler... Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çanakkale'de.

Karşılayanlar... Başta il valisi... Ve protokol. Ama... SHP'li belediye başkanı yok. Zira SHP'li belediyelerin, Turgut Özal boykotu devam ediyor.

***

TÖREN ALANI



Demircioğlu Caddesi... Cumhuriyet Meydanı... Kalabalık... İğne atılsa yere düşmez.

Başbakan Yıldırım Akbulut... Bazı bakanlar... Vali... Belediye başkanı... Generaller... Bütün protokol orada. Törenin başlaması için Cumhurbaşkanı bekleniyor. Ve anons:







"Sayın Cumhurbaşkanımız tören alanına teşrif etmişlerdir."

Herkes ayağa kalkıyor. Bir kişi hariç... Oturmaya devam ediyor: SHP'li belediye başkanı.

Onun gözünde, "Cumhurbaşkanı Özal, yok hükmünde."

***

ÖZAL VE BOYKOT



Cumhurbaşkanları eleştirilmez değildir... Özellikle de siyasetten gelenler.

İsmet İnönü... Celal Bayar... Turgut Özal... Süleyman Demirel... Az mı eleştirildiler? Eleştiri doğaldır... Ama hakaret etmeden.







Ve... Başlayalım zaman tüneli gezimize.

Turgut Özal, cumhurbaşkanı adayı olunca... Ana muhalefet partisi (SHP) tavır koydu... Hem de sertçe.







Genel Başkan Erdal İnönü, dedi ki: "Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığı meşru olmaz... Seçilirse elini sıkmam."

31 Ekim 1989... Turgut Özal, cumhurbaşkanı seçildi. Yurdu dolaştı... SHP'li belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Özal'ı karşılamadı, uğurlamadı, elini sıkmadı.

***

'ÇİRKİN SİYASET'



Kürsüde... Safa Giray... Milli Savunma Bakanı.







Kısa konuştu. "Tarihin akışını değiştiren büyük zafer... Kahraman asker..." dedi. "Böyle bir günde... Bu törene... Çirkin siyasetin karıştırılmasını" eleştirdi. Meydandakiler... Alkışlamaya başladı.

***

YAKIŞMADI



Protokol konuşmaları... Söz önce ev sahibinde. Çanakkale Belediye Başkanı kürsüde. Konuşmasına... Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı es geçerek... Görmezden gelerek... Yok sayarak başladı:

"Hoş geldiniz Sayın Başbakan... Ve sayın bakanlar."

Mart'ın 18'i... Soğuk hava... Daha da soğudu.

Belediye başkanı, hızını alamadı... Siyasete girdi... Ve sesini yükseltti:

"Halkın desteğini almadan, halka rağmen bir makama gelen, yine halk tarafından indirilecek ve tarihin karanlığında boğulacaktır."

Meydan, buz kesti.

Kalabalıktan... "Olmuyor... Yakışmıyor" sözleri yükseldi. Kimse... Belediye başkanını alkışlamadı. Ve... Büyük zaferin coşkusunu kutlamak için meydanı dolduran binlerce Çanakkaleli... Dondu kaldı.

***

ÖZAL'IN TEPKİSİ



Törene devam... Diğer konuşmacılar... Ve... Anons... Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kürsüye davet edildi.

Herkes ayağa kalktı. Yine... Bir kişi hariç... Çanakkale Belediye Başkanı.

Özal kürsüde... Çanakkale valisi ile garnizon komutanı arkasında... Cumhurbaşkanı uzun konuştu:

Büyük zaferden... Çanakkale'nin geçilemeyeceğinden... Atatürk'ten... Kahraman Mehmetçik'ten... Şanlı ordudan... Şehitlerden... Gazilerden söz etti.

"Demokrasi" dedi... "Kalkınma" dedi... "Yatırımlar" dedi... Ve ekledi... İsim vermeden: "Birkaç soyu kırık çıksa da, bu millet onlara yüz vermeyecektir."

Alkışlar... Tören sona erdi.

***

DÖRT SAAT



Törenden sonra... Başbakan Yıldırım Akbulut, önce Çanakkale valisi ile görüştü. Sonra... Ankara'yı aradı... İçişleri Bakanı'nı. Ve... Dört saat sonra... Çanakkale Belediye Başkanı, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla... Görevden alındı.

***

VE... KIRILMA ANI



Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Özal boykotu bir süre daha devam devam etti.

Bir gün... Akşam saatleri... Özal'ı taşıyan uçak, Ankara-Esenboğa Havalimanı'na indi... Uçakta ben de vardım.

Karşılayanlar... Bakanlar... Ankara valisi... Ve sürpriiiz! Ankara'nın SHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın... Protokolde... Özal'ı karşılayanlar arasındaydı:

- Başkente hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım.

- Çok teşekkür ederim Murat Bey... Bir isteğiniz var mı? Çankaya Köşkü'ne de beklerim.

İşte bu sahneden sonra... Boykot... Meşruiyet tartışması... "Tanımıyoruz" tavrı... Sona erdi.

***

NOKTA



Budur... Siyaset de budur, nezaket de.

Cumhurbaşkanları da eleştirilir... Fakat... Kırıp dökmeden, hakaret etmeden.

1990-2025... Aradan 35 yıl geçti... Eğer, Murat Karayalçın, İvedik iftarında ilgi ve saygı gördüyse; üslubuna ve siyasetin nezaket boyutuna özen gösterdiği için.