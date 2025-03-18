Turgut Özal... Japonya'yı çok iyi bilen bir siyaset ve devlet adamı.

Özel sektörde iken... Sonra Başbakan Yardımcısı olarak... Ve Başbakanlığı sırasında... Gitti, gezdi, gördü.

Özal'ın merak ettiği bir konu... Japon çocuklarındaki milli şuur... Ve eğitim sistemi.

Yıl 1984... Başbakan Özal, Japon uzmanları Türkiye'ye davet etti.

Geldiler... Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar, Çanakkale... Pek çok yeri dolaştılar. Ve sonra... Başbakan Özal ile Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler'i ziyaret ettiler. O ziyaretten... Birkaç satırbaşı:

Japonya'da... Milli şuuru aşılamak için çocukları fabrikalarda gezdiririz... Robotları gösteririz... Hızlı trene bindiririz.

Sonra... Hiroşima ve Nagasaki'ye götürürüz.

Sizde... 10 Hiroşima'ya bedel bir yer var... Çanakkale... Çocuklarınız mutlaka dolaşmalı... Milli şuur için.

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Görmeyen kalmasın

Öğrencilerimiz için Çanakkale turları, Özal döneminde başladı.

Sonra... Pek çok ilde... Valiler... Belediye başkanları, Çanakkale'ye ziyaretler düzenledi... Devam ediyor... Öğrenciler için... Ve büyükler için.

Çanakkale... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi: "Bin yıllık bir hesabın görüldüğü bir savaş."

Çanakkale'yi... Ve dünyanın en iyi korunan savaş alanını görmeyen kalmasın.

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Gün ışığı

Başbakan Özal ile Japon pedagogların görüşmesi... Karşılıklı konuşmalar... Devlet arşivlerinde. Artık... Gün ışığına çıkmalı.

Yayımlanmalı.

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Şehitlikte... Koyun koyuna

Çanakkale Zaferi'ni... Terörsüz Türkiye'nin sıcak gündem konusu olduğu bir süreçte kutluyoruz.

Birinci Dünya Savaşı'nda... 18 Mart 1915'te... Çanakkale'de... Türkiye'nin bütün renkleri vardı. Kardeşçe... Omuz omuza savaştılar.

Bugün... Çanakkale Şehitliği'nde... Koyun koyuna yatıyorlar.

Devletin resmi kayıtlarından notlar:

Diyarbakır'dan 26 şehit... Gaziantep'ten 60. Tunceli'den 21, Van'dan 26, Kahramanmaraş'tan 82 şehit. Şanlıurfa'dan 53... Elazığ'dan 75... Erzurum'dan 67 şehit.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dediği gibi: "Türk-Kürt kardeştir... Araya giren, bozgunculuğa heveslenen kim varsa kamburdur, kalleştir, kanserdir, kahrolmaya mecburdur."

Araya girenler... Geçmişte de vardı... Bugün yine var. Ama... Türkiye'nin birliğini dün bozamadılar... Bugün de bozamayacaklar.

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Çanakkale-Bakü hattı

Azerbaycan... Başkent Bakü... Şehitlik... Girişte büyük harflerle bir yazı: "Şehidler Xiyabanı."

Ziyaret edecek olursanız... Kapıdaki görevli der ki: "Şehitler meskeni... Siz ona diyesiz şehitlik."

Azerbaycan'a giderseniz... Gezmelisiniz.

Şehitlikte... 25 Mayıs-17 Kasım 1918 tarihleri arasında... Kafkas Cephesi'nde... Azerbaycan'ın bağımsızlığı... Karabağ ve Dağıstan'ın düşman işgalinden kurtulması için şehit düşenlerin mezar taşlarını görürsünüz.

Numan oğlu Er Ahmet... Yozgatlı... 23 yaşında... Kafkas Cephesi'nde şehit.

Kürt Ahmet oğlu Er Mehmet... İzmirli... 39 yaşında... Bakü civarında şehit.

Yıllar önce... Bakü Şehitliği'nde... Edirneli, Rizeli, Diyarbakırlı, Karslı... Ahmet, Mehmet, Ramazan, Ali, İdris'in mezar taşlarını okurken... Yanımızdaki arkadaşlara şöyle demiştik:

- Edirne nire, Bakü nire? Aydın nire, Kafkas cephesi nire?

Bizi gezdiren görevli, "Öyle demeyesiz" diyerek, sözümü kesmişti:

- Çanakkale, Türk vatanıdır, Mehmetçik şehadete koştu... Bakü Türk vatanıdır, Mehmetçik imdadımıza koştu, şahadete kavuştu... Haydi, bir Fatiha ohuyah.

Çok duygulanmıştım... Yazmıştım... 25 Haziran 2004... SABAH.

***



Ders kitabı

Çanakkale Şehitliği... Defalarca gittim... Turgut Özal'la... Süleyman Demirel'le... Mesut Yılmaz'la... Osman Pepe ile... Eşimle... Saymadım kaç kez.

Mezar taşlarına baktım... Araştırdım... Şehitlikte yatan yiğitler, "Hangi askerlik şubesinden?" diye.

Tam 131 farklı askerlik şubesinden. İzmir de var Hakkâri de. Van da var... Muş, Adana, Siirt, Trabzon, Konya da.

Çanakkale Şehitliği... Ders kitabı gibi.

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El Fatiha

Afyonkarahisar... Çiğiltepe Şehitliği... Yıldırım Kemal Şehitliği... Şuhut Şehitliği... Anıtkaya Şehitliği... Büyük Taarruz Şehitliği... Kurtuluş Savaşı şehitleri.

Diyarbakır... Mehmetoğlu Salih... Doğum 1888... 34 yaşında.

Kerkük... Yüzbaşı... A.Tevfikoğlu H.Abdullah.

Bursa... Nafızoğlu Hasan Hüseyin... K.Yzb.

Manastır... Yakupoğlu Saffet... 15 yaşında.

Gemlik... Ahmetoğlu Salih... 42 yaşında.

Susurluk... Şakiroğlu Mustafa... 15 yaşında.

Tunceli... Mustafaoğlu Abdullah... 36 yaşında.

Büyük Taarruz Şehitliği... Sütbeyazı mermer... Ve üzerindeki yazı:

"Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyin.

Bilakis onlar diridirler.

Ebediyen yaşayacaklardır."

Kur'an-ı Kerim

Bakara Suresi Ayet: 154.

Aziz şehitlerimizin ruhları için El Fatiha.

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Kardeş şehitlikler

Bulgaristan... Irak... İran... Suriye... Romanya... Yunanistan... Hepsinde de şehitliğimiz var. Türkiye nire Hindistan nire? Hindistan'da, Türk şehitliği var.

Almanya... Cezayir... Avusturya... Filistin... Güney Kore... Japonya... Suudi Arabistan... İngiltere... 34 ülkede Türk şehitliği var.

Kimi... Yozgat'tan gitmiş oralara. Kimi... Mardin'den... Antalya'dan... Diyarbakır'dan, Van'dan.

Oralardaki şehitliklerimiz ile Çanakkale... "Kardeş şehitlikler" denilse yeridir.

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Galiçya Şehitliği

Birinci Dünya Savaşı... Alman Güney Ordusu'na bağlı olarak görev yapan 15. Türk Kolordusu... 15 binin üzerinde yaralı ve şehit.

İçlerinden... 480 şehidimiz... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de... Galiçya Şehitliği'nde. Ay yıldızlı şanlı bayrağın gölgesinde... Cennetteler.

Koca Yusuf oğlu Yusuf... Muhsin oğlu Halil... Ahmed oğlu İbrahim... Karakaş oğlu Cafer...

Yurdumun değişik köşelerinden gitmişler... Sünni... Alevi... Türk, Arap, Kürt, Laz, Çerkez.

Bir mezarda ise... Yatanın adı belli değil. Bembeyaz mezar taşının üzerinde iki kelime: "Meçhul asker."

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Yaşasın Cumhuriyet

Bugün 18 Mart... Büyük Atatürk'ü... Silah arkadaşlarını... Çanakkale'de, Kocatepe'de, Bakü'de, Galiçya'da, bir hilal uğruna batan güneşleri... Rahmetle, şükranla anıyoruz.

Noktayı koyarken... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünü paylaşmanın tam zamanı:

- Bu Cumhuriyet, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım" diyen herkesin... Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Rum'un, Arap'ın, Roman'ın... Bu vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyet'idir.