Yıllardır kanayan yaraya merhem... Terörsüz Türkiye... Haftalardır beklenen gelişme... Ve feshedilen PKK... Silahlara veda... Gözün aydın Türkiyem.

Anneler artık ağlamasın.

Büyük Türkiye... Büyük şemsiye... Hepimize yeter.

24 Haziran 1919... Mustafa Kemal Paşa, ne demişti? Hatırlatmanın ve bu sözlerin altını kırmızı kalemle çizmenin tam zamanı:

"Kürtler, kayıtsız şartsız devletten ve Türk kardeşlerinden ayrılmayacaklarını ve bu uğurda son nefeslerine kadar mücadeleye ve hayatlarını feda etmeye hazır olduklarını söylemişlerdir."

***



Şehitlik kardeşliği



Kafkas Cephesi'nde, Balkanlar'da, Galiçya'da, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda... Türkler ve Kürtler omuz omuza savaştılar.

34 ülkedeki Türk şehitliklerinde... Türk, Kürt, Laz, Çerkez... Koyun koyuna yatıyorlar.

Azerbaycan... Bakü... Şehidler Xiyabanı... Şehitler Meskeni.

Kafkas Cephesi'nde... Azerbaycan'ın bağımsızlığı, Karabağ ve Dağıstan'ın kurtarılması için şehit düşenler:

İzmirli, Diyarbakırlı, Yozgatlı, Karslı, Niğdeli, Vanlı, Ankaralı, Mardinli, Siirtli... Türkiye'nin bütün renkleri.

Çanakkale... Destan yazanlar... 131 farklı askerlik şubesinden:

Van... Şeyh Mustafa oğullarından Yusuf ile Sıtkı... İsmail oğlu Şükrü... Musa oğlu Said... Süleyman oğlu Ömer.

Diyarbakır... Acemoğlularından Abdullah oğlu Bayram... Osman oğlu Ferhat... Ali oğlu Tahir... Farisi oğlu Tatar.

Tokatlı Mustafa oğlu Süleyman. Rizeli Vezir oğlu İbrahim. Erzurum'dan... 67 şehit. Kahramanmaraş'tan... 82 şehit. Tunceli'den 21 şehit.

Yurdumuzun her yerinden... Hangi birini yazalım?

Ve... Kurtuluş Savaşı... Büyük Taarruz... Bir hilal uğruna batan güneşler... Çiğiltepe Şehitliği... Yıldırım Kemal Şehitliği... Şuhut Şehitliği... Dumlupınar Şehitliği... Büyük Taarruz Şehitliği... Kocatepe Şehitliği...

Diyarbakırlı... Mehmet oğlu Salih... 34 yaşında.

Kerkük... Yüzbaşı A. Tevfikoğlu Abdullah.

Van... Yarbay... Cemal oğlu İdris.

Tunceli... Mustafa oğlu Abdullah.

Cepheden cepheye Türklerle kol kola koşan Kürtler... Zamanla... Ne oldu da Mehmetçiğe kurşun atar hale geldiler?

İşte bütün soruların... Ve sorunların... "Anası."

***



Batı desteği olmasaydı



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarına girdi... Devlet kayıtlarında var... Cemil Çiçek, defalarca söyledi:

"Batı'da... En az 28 ülke... Türkiye'nin huzurunu bozan terör örgütüne destek veriyor."

Amerika'dan Avrupa'ya kadar. Maddi destek... Silah desteği... Lojistik destek.

Dış destek olmasaydı, Türkiye, yıllarca bu sorunla boğuşmazdı.

Batı... Medeniyetin beşiği... Ama Mehmet Akif'in söylediği gibi:

"Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar."

***



Sezar'ın hakkı Sezar'a

"Türk, Kürt kardeştir... Araya giren kalleştir... Kamburdur... Kanserdir... Kahrolmaya mecburdur..."

Bu sözler... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait.

Sezar'ın Hakkı Sezar'a... Bugün gelinen noktada Devlet Bahçeli'nin katkısı ve emeği çok büyük.

Araya giren geçmişte vardı, bugün yine var... Ama Türkiye'nin birliğini dün bozamadılar, bugün de bozamayacaklar.

***



Devlet politikası

Annelerin ağlamaması için... Barış ve huzur için... Birlik ve beraberlik için... Türkiye'nin aydınlık geleceği için... İlk adım:

1 Ekim 2024... TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı... Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına yürüyüşü... Milletvekilleriyle tokalaşması.

Bu ilk adımı atmak... Devlet Bahçeli'nin aklına o anda mı geliverdi?

Hayır... Bin kere hayır.

"Bu bir devlet politikası... Üzerinde uzun süre çalışılmış ve altyapısı hazırlanmış bir politika."

Zaten... Devlet politikası olduğu içindir ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Projeyi anında kucakladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel... Hemen desteğini açıkladı.

DEM Parti... Üzerine düşeni yaptı.

Ve adım adım... Kırıp dökmeden... Terörsüz Türkiye süreci, bugüne taşındı.

***



Görev hepimizin



Cumhurbaşkanı Erdoğan, defalarca söyledi... Altını çizerek:

"Bu Cumhuriyet... Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım diyen herkesin... Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Rum'un, Arap'ın, Roman'ın... Bu vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyet'idir."

Evet... Bu vatan... Bu Cumhuriyet... Hepimizin.

Kardeşlik hukukunun inşasında, kökleşmesinde ve yaşanan sürecin meyve vermesinde... Görev... Yine hepimizin.

***



'Süreç yönetimi'



İbrahim Kalın... Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı... Hakkını teslim etmek şart... Kutlamak gerek.

Hem... Bütün çalışmaların tam göbeğindeydi. Hem de... Perdenin gerisindeydi. Süreci... Kapalı kapılar arkasında yürütmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti yönetimi ile sürekli temas halindeydi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel... Gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Konunun, Türkiye dışı ayağı/ayakları da var... İhmal edilmedi.

Kutluyoruz.

***



Toplumsal vicdan

Önemli... Hem de çok... Gözyaşı döken anneler... Kırıkkale'deki, Osmaniye'deki, Türkiye'nin her yerindeki şehitlikler.

Yıllardır... Ocaklara düşen ateşler. Şehitlerimizin emanetleri... Eşler... Çocuklar. Kolunu, bacağını kaybeden gaziler.

Kamu vicdanı... Kanatılmaması gerekiyordu. Süreç devam ederken... Önemli konunun bu boyutu hiç ihmal edilmedi. Gelişmeler... Şeffaflıkla yürütüldü.

Her ortamda... Ramazan iftarlarında... Toplantılarda... Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere... Bütün ilgililer/yetkililer tarafından kamuoyuna bilgi verildi.

Öylesine ki...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, hasta yatağında iken bile... Hizmetteydi.

***



Aman dikkat

Kolay değil... Türkiye'nin 100 yıllık sorununun çözümü için çalışılıyor. Hatta... 100 yılın bile öncesine uzanan bir sorun.

Böyle bir süreçte... Ve demokratik bir ülkede... Elbette farklı görüşler de seslendirilecek.

Konuşan Türkiye... Çok seslilik doğal... Saygı duyulur. Ama esas olan... Ülkenin çıkarlarıdır... Birliktir... Beraberliktir... Bölünmez bütünlüktür.

Onun içindir ki... Konu... Sen... Ben... O parti... Bu parti... Seçim... Oy hesaplarının ve kısır çekişmelerin malzemesi haline getirilmemelidir.