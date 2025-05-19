Kurtuluşa giden tarihi yolculukta ilk adım... Cumhuriyet tarihinin dönüm noktası... Bağımsızlık yolunda kutlu yürüyüş... Millî mücadelenin başlangıcı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı Samsun'da... Karadeniz'in en büyük ilçesinin (nüfusu 336 bin) adı... İlkadım. Bugün... 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken... Atatürk'ü... Silah arkadaşlarını... Ve ülkemizin bağımsızlığı için can veren kahraman şehitlerimizi saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.

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HOŞ GELİŞLER OLA, MUSTAFA KEMAL PAŞA



Bandırma Vapuru... Mustafa Kemal Paşa ve yanında 22 subay... 23 personel... Toplam 48 kişi... İstanbul'dan hareket... 16 Mayıs. 17 Mayıs... Hava kötü... Hırçın Karadeniz... Zor yolculuk. 18 Mayıs... Deniz sakinleşiyor... Öğle saatlerinde İnebolu.







Ve... 19 Mayıs 1919 sabahı... Samsun. Kurmay Binbaşı Mahmut Ekrem Bey, sandalla, Bandırma Vapuru'na yaklaşıyor... Esas duruşa geçiyor: "Hoş geldiniz Paşam."

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İLK ÖRGÜTLENME



Samsun'dan Havza'ya hareket... 25 Mayıs. Mustafa Kemal Paşa'dan ilk talimat:

"Derhal Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulacaktır... Hemen... Ve civardaki illere duyurulacaktır." 28 Mayıs... Kaymakam Fahri Bey ile Belediye Başkanı İbrahim Bey önderliğinde cemiyet kuruluyor.

Daha sonra... 13 Ekim 1919'da... Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı Nizamnamesi hazırlanacak ve yine illerdeki cemiyetlere yollanacaktır.

Mustafa Kemal Paşa... Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ilk Başkanı... Ve tek başkanı.

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VE... İLK MİTİNG



Tarih 30 Mayıs 1919... Günlerden Cuma.

Namazdan sonra... Millî mücadelenin ilk mitingi.

İlk haykırış... Kadın, erkek...

Kurtuluş ve bağımsızlık yolunda, halk, Mustafa Kemal Paşa'nın arkasında.

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BÜYÜK YÜRÜYÜŞ



Samsun... Amasya... Erzurum... Sivas... Ve Ankara... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı... Cumhuriyet'in ilanı... "Bu topraklar kolay kazanılmadı."

Ankara Milletvekili... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Meclis'te konuşuyor... 6 Mart 1922:

"Türkiye'nin ortadan kaldırılmasında çıkarı olanlar birleşmişlerdir."







Hani... Ne derler? Tam bir Haçlı seferi. Mustafa Kemal'in askerleri... Hepsinin hakkından geldi... Büyük başarı... Ve Afyonkarahisar... Büyük zafer.

Cumhuriyet döneminde de... Benzer şeyler yaşanmadı mı?

Türkiye'nin güçlenmemesi için Batı, elinden geleni yapmadı mı?

Ama... Büyük ve güçlü Türkiye... Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye devam ediyor.

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İŞTE İDDİA... İŞTE İNANÇ



Havza... Kalabalık... Civar illerden, ilçelerden, köylerden gelenler.

Kürsüde... Bölgenin saygın/ tanınmış din adamı Sıtkı Hoca:

· Yangın bacayı sardı... Yanıyoruz.

· Tek çaremiz silaha sarılmaktır.

· Derhal silahlarınızı temizleyiniz.

· Silahı olmayan baltasını, baltası olmayan sağlam bir odunu eline alsın, derhal saldıracağız.

· Önce içimizdeki ekmek bilmez hainleri, sonra da yurdumuzu işgal eden düşmanları temizleyeceğiz.

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MİLLİ İRADEYE SAYGI



Atatürk, 19 Mayıs 1919'da kurtuluşa giden yolun ilk adımını atarken...

Bağımsızlık mücadelesi için savaşırken... Tarihe mühür vururken... Gücünü milletten aldı. Cumhurbaşkanı oldu... Hiçbir zaman gücün kaynağının millet olduğunu unutmadı. 1923... Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde... Yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapıyor:

"Hep birlikte, saygın bakışlarımızı vicdanımızın merkezi olan millete dikelim... Bu büyük iradenin önünde saygıyla eğilelim."

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GAZİ MECLİS



Ankara... Birinci Meclis... Tarih 1920... Kasım ayı... Hava buz gibi. Milletvekilleri tahta sıralarda oturuyorlar... Paltolarıyla. Bolu Milletvekili Doktor Fuat Bey, Meclis Başkanlığı'na bir önerge veriyor:

"Şiddetli soğuk Meclis görüşmelerini imkânsız hale getirmiştir... Soba kurulana kadar toplantıların ertelenmesini arz ve teklif ederim... 1 Kasım 1920."

Yüce Meclis üyeleri... "Hayır" diyor.

Önerge reddediliyor. Ve milletvekilleri soğuktan tir tir titreyerek çalışmalarına devam ediyor. İlk Meclis'e boş yere "Gazi Meclis" denilmiyor.

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DESTAN GİBİ



Kurtuluş Savaşı devam ederken... Cephe gerisinde hastane kuruluyor... Yaralı Mehmetçik için.

Ankara'ya 100 kilometre uzakta... Keskin'de.

Hastane dediğimiz... Bir han.

Bir sabah... Doktorlar gelince... İnanılmaz bir manzara ile karşılaşıyorlar.

Hastane bomboş.

Yaralı askerler... Hasta bakıcılar... Nöbetçiler... Aşçı... Hademe... Hiçbiri Yok... Toplu firar!

Jandarma... Hemen duruma el koyuyor.

Ve... Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Bey, olayı çözüyor;

Hastanedekilerin tamamı gece yarısı kaçmış... Ellerinde bayrak, dağ yolarından cepheye koşmuşlar... Orduya katılmışlar.

O mübarek bayrak... O şanlı asker... İşte bu bayrak... İşte bu asker.

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ATATÜRK'ÜN İZİNDE...



Samsun'da... 19 Mayıs Üniversitesi... 19 Mayıs Stadyumu... 19 Mayıs Bulvarı... 19 Mayıs Lisesi.

Sadece Samsun'da mı? İstanbul'da... Ankara'da... Yurdun her köşesinde... 19 Mayıs liseleri... Caddeleri.

Türkiye... Dünü... Bu topraklar için verilen mücadeleyi... Atatürk'ü unutmuyor.

Atam!

Cumhuriyet'i emanet ettiğin gençlik, izinde yürüyor.

Büyük bayram kutlu olsun.