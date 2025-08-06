Geziyorum... O mahalle senin, bu sokak benim... Kazım Paşa Caddesi'ndeyim.

Bizim Lokanta... Lahmacun 70 lira... Tavuk dürüm de 70.

Çorba 80 lira... Kuru fasulye 150.

Garibanın biri, kuru fasulye yiyecek... Ama 100 lirası var... Lokantacı, "Olur" diyor... Kiminin parası, kiminin duası.

Mekânın iki sahibi var... Beni görünce... "Kars'a hoş geldiniz" diyorlar... "Buyur" ediyorlar... Tanışıyoruz.

Halis Bakırhan... DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın kuzeni.

Yeğen... Savaş Bakırhan... Tuncer Bakırhan'ın da yeğeni.

Oturuyoruz... Lokantanın önü... Ve sohbet... "Terörsüz Türkiye."

***



CHP... Olmazsa olmaz

Savaş Bakırhan'a dönüyorum... "Sen ne diyorsun?"

"CHP... Olmazsa olmaz... Desteği şart" diyerek söze başlıyor:

Özgür Özel'in tavrı, bakış açısı, yaklaşımı, Meclis Komisyonu'na üye vermesi doğru.

Fakat... CHP içinde aşırı dışlayıcı bir kesim de var... Sertlik yanlısı... Özgür Özel, kendisine yakışanı yapıyor... Olması gerektiği gibi davranıyor.

***



Yüce Meclis

Halis Bakırhan, kuzeni Tuncer Bakırhan'dan büyük... "Ağabey" konumunda.

"Hayırlı bir süreç" diyor:

- Ama zor bir süreç... İnşallah iyi sonuçlanacak... Kolay bir dönem değil... Herkes konuşmasına dikkat etmeli... Hapistekilerin çıkması lazım... Yüce Meclis'e güveniyoruz.

***



Süreç... Ve kilit

Israr ediyorlar... "Döner yemeden gidemezsiniz... Başka yemekler de var... Yemeden bırakmayız."

Teşekkür... Çay çok güzel... Bir bardak daha.

Yanımıza başkaları da geliyor... Sohbet uzuyor.

Halis Bakırhan, "Bir şey daha var... Hakkını teslim etmemiz şart" diyor:

Devlet Bahçeli olmasaydı süreç bu noktaya gelemezdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tavrı olumlu... Herkes takdir ediyor... Ülke için en doğru ve en hayırlı yolu izliyor.

Açık konuşalım... Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin kilidi.

Ve... Kalabalığa dönüyor:

- Arkadaşlar... İtirazı olan var mı?

Kalabalık... Ses veriyor:

- Vallahi çok doğru söylüyorsun.

***



Agora... Yorgunluk kahvesi

Dolaşmaya devam... Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi... Agora... Bay Bayan Oyun Salonu.

Tavla... Okey... Kâğıt oyunları.

Yorgunluk kahvesi için uygun bir yer... Oturuyoruz.

Mekânın sahibi Serdar Dikici... Soruyor: "Kahveniz nasıl olsun?"

- Serdar... Etnik köken... Türkmen misin? Terekeme mi? Kürt mü? Azeri mi? Malakan mı? Yerli mi?



- Yerli.

Bu sırada... Yanımızdakilerden biri, "Kars'ın Kızılderilisi" diyor.

Kahkahalar.

Sohbet... İşler nasıl? Yanıt, "Kışları çok daha iyi... Şimdi de Allah'a çok şükür."

Mekân gece saat 02.00'ye kadar açık.

- Serdar... Terörsüz Türkiye için müşteriler ne diyorlar?

- Herkes memnun... Kim, neden karşı çıksın ki? Kesinlikle destek var... Barışı kim istemez?

Bu sırada... Yoldan bir tanıdık geçiyor... Adem Çalkın... AK Parti Kars Milletvekili... "Ooo... Hoş gelmişsiniz Yavuz Bey."

***



Sekiz milyon evlilik

Kahvemizi içmiştik... Adem Çalkın, "Çayı da ben ikram edeyim" dedi.

Kahve, çay bahane... Sohbet şahane.

Konu, terörsüz Türkiye... Süreç... Söz Adem Çalkın'da:

Kars... Terörsüz Türkiye projesinin zeminini taşıyacak köklere sahip.

Dün Trabzon'daydım... Geçen hafta İstanbul'da... Sürekli dolaşıyorum... Toplumun yüzde 75'inde destek var.

Artık bu sorunun bitmesi, çözülmesi lazım... Tam zamanı.

Süreç başarıyla sonuçlansın... Demokrasimiz güçlenecek... Başka şeyler konuşacağız.

Adem Çalkın, "Biliyor musunuz?" diyor:

- Kız aldık, kız verdik... Türk-Kürt... Sekiz milyon evlilik var.

***



Tek devlet... Türkiye Cumhuriyeti

Adem Çalkın... 8 yıl, AK Parti Kars İl Başkanlığı yaptı... 14 Mayıs 2023 seçimleri... Milletvekili seçildi.

"Etnik köken" sohbeti yapıyoruz.

"Anneannem Ahıska Türkü" diyor:

- Baba tarafım Kürt... Eşim Ahıska Türkü.

Unutmadan... Adem Çalkın, Kürt sorunu konusunda Meclis'te en çok konuşma yapan milletvekillerinden.

18 Aralık 2023... Meclis... Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi... "Bu sorun artık çözülmeli" demişti... Uzun bir konuşma... O dönemde, söylenmeyenleri söylemişti.

Bir başka konuşması... 18 Ağustos 2023: "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin önüne hiçbir güç geçemeyecek... Milletimiz de, imanımız da buna müsaade etmez... Kürtlerin devleti yok diyorlar... Vardır... Kürtlerin de Türklerin de devleti, Türkiye Cumhuriyeti'dir."

***



CHP İl Başkanlığı

Agora Oyun Salonu'nun... Adem Çalkın ile sohbet ettiğimiz mekânın karşısı... CHP... Kars İl Başkanlığı.

Karslı dostlarımız... Halit Özer ile Mehmet Duman dediler ki:

- CHP İl Başkanı Onur Uludaşdemir, sizi çay, kahve içmeye davet ediyor.

Başladık gülmeye... Bu kaçıncı çay, kahve?

***



CHP... 'Olumlu bakış'

Yeterince çay, kahve içtim... CHP İl Başkanı'na, "Şimdi sıra su içmeye geldi" dedim.

Onur Uludaşdemir... Etnik köken, Terekeme.

İki dönem merkez ilçe başkanlığı... 2023, milletvekili adaylığı... Şimdi il başkanı... Elektrik mühendisi.

Sohbet... Konu malum... Başkan dedi ki:

Barış... Asla hayır denilemez... Herkesi mutlu eden tablo.

Şehit ailelerine, gazilere gittik... Olumlu bakıyorlar.

Genel başkanımız Meclis'teki komisyona üye verdi... Toplumda memnuniyet yarattı.

CHP büyük parti... Karşı çıkan da var... Ama Özgür Özel' in izlediği siyaset kamuoyunda takdir kazandı.

***



El öpme kuyruğu

Dolaşmaya devam... Yolumun üzerinde MHP

Kars İl Başkanlığı var.

Tolga Adıgüzel... İl Başkanı... Hatır sormadan gitmek olmaz.

- Başkan... Hâliniz nicedir? Sarıkamış, Susuz, Arpaçay, Kağızman'da halk ne diyor?

- Dün Digor'daydım... Allah, sizi inandırsın, herkes Devlet Bahçeli başkanımıza dua ediyor... Selam, saygı gönderiyor... Buraya bir gelse, elini öpmek için millet sıraya girecek.

Yorulduk... Bugünlük bu kadar.

Yarın... Yola devam.