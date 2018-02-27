Başarılı siyasetçinin iki tiplemesi olduğunu düşünüyorum.

Siyasetçi ya değişim trendine şekil verir ya da trendin dalgasının üstüne biner.

Aslında siyasi hayatımızda ilkinden çok az varken ikincisine çok örnek verilebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bitmek tükenmek bilmeyen mücadele azmiyle kuşkusuz ilk türden bir siyasetçi.

Mevcudu yakından takip etse de kesinlikle kendisini konjonktüre teslim etmiyor.

Aksine sıklıkla siyasetin akışını değiştirmeyi tercih ediyor.

Milli Görüş'ten ayrışarak yeni bir parti kurması bir yana sadece AK Parti iktidarı döneminde bile defalarca gidişata oyunu değiştirecek şekilde müdahale etti.

Bence en önemlileri, 2007 Cumhurbaşkanlığı krizinde, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi karşısında, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasındaki kaosta ve 15 Temmuz 2016 gecesinde aldığı kararlardı.

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