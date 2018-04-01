Suriye’de vardiya değişimi oluyor

Başbakan Yıldırım, Fransa ve ABD’den gelen Suriye’ye ilişkin açıklamaları değerlendirdi: Vardiya değişimi yapıyorlar; kış vardiyasından yaz vardiyasına geçiş

Başbakan Binali Yıldırım iki günlük Bosna Hersek seyahati dönüşü uçakta sorularımızı cevapladı. ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme yönündeki açıklamasını tebrik eden Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un PKK elebaşılarıyla görüşmesini "ağır tahrik" olarak niteledi. Yıldırım ayrıca, Türkiye'nin bu yılki ekonomik büyümesinin 2011 yılından bu yana "en yüksek oran" olduğunu vurguladı. Gündeme ilişkin konuşan Yıldırım'ın, gazetecilerin sorularını verdiği yanıtlardan öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

YAZ VARDİYASINA GEÇİYORLAR

Sayın Başbakan, önce ABD Başkanı Trump, Suriye'den en kısa sürede çekileceğiz dedi. Sonra Fransa'dan Macron'un açıklamaları oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika gidiyor, Fransa mı geliyor?

Vardiya değişimi yapıyorlar; kış vardiyasından yaz vardiyasına geçiş.

KAFALARI KARIŞIK

İşaretler var mıydı, sürpriz mi oldu size de efendim?

Trump, Sayın Başkan sürprizi çok sever. Ama arkasından da Dışişleri, "bizim haberimiz yok" diye bir açıklama yaptı. Yani her zaman olduğu gibi orada kafalar karışık. Bizi bağlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanının söylediğidir, diğerleri teferruata girer. Dolayısıyla Trump'ı bu cesur kararından dolayı Türkiye olarak tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir, çünkü terör örgütleriyle mücadele ciddi bir meseledir, başka terör örgütleriyle bu mücadele sürdürülebilir değildir. Zaten bu geçici bir işbirliğiydi. Açıklamasında da Başkan, DEAŞ'la ilgili mücadele hemen hemen bitti, bizim de böyle bir birlikteliğe artık ihtiyacımız kalmadı mealinde açıklaması var.

MACRON'UN TUTUMU AĞIR TAHRİK

Fransa Başkanı Macron'un yaptığı asla kabul edilebilir bir şey değil. İki sefer üst üste çam devirdi. Önce Afrin işgal edildi dedi; birinci yanlış buydu. Daha onun üzerinden zaman geçmeden SDG heyetini, yani PKK terör örgütünün elebaşlarını Elize Sarayı'nda kabul etti. NATO müttefiki olan Fransa'nın bu tutumu ağır bir tahriktir. Dolayısıyla kabul etmemiz söz konusu değil.

ABD İLE FRANSA ANLAŞTI MI

Şu aşamada onu söylememiz söz konusu değil. Genellikle Avrupa'daki müttefiklerimiz Suriye işinde biraz arka planda, gölgede kaldıklarını düşünüyorlar, ön plana çıkmanın gayreti içerisindeler. Çıkmalarında bir mahzur yok, yeter ki doğru karar versinler, doğru ortaklar bulsunlar.

SİNCAR: HENÜZ İŞ BİTTİ DİYEMEYİZ



Irak'ın PKK konusunda Sincar'da attığı adımlardan tatmin oldunuz mu?

Henüz iş bitti diyemeyiz, daha fazla çalışmak gerekiyor. Tabi bizim birinci tercihimiz, bunu yaparken Irak Merkezi Hükümetinin yapması, olmadı birlikte yapmamız, ama bu da mümkün olmazsa Suriye'de nasıl yaptıksa, Irak'ın kuzeyinde, Gare'de, Metina'da, Kandil'de, Avaşin, Basyan'da yaptığımız teröristlere yönelik faaliyetleri burada da yapabilecek imkânımız var.

ÖNCELİĞİMİZ AFRİN BÖLGESİ



Tel Rıfat'daki son durum nedir?

Şu anda Afrin bölgesiyle daha çok meşgul oluyoruz, oradaki patlayıcı düzenlikleri etkisiz hale getiriyoruz. Orada tabi çok sayıda patlayıcı var, şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle patlayıcı sağa-sola yerleştirmişler ki bu harekâttan sonra burada bizim kayıplarımız olsun diye. Titizlikle yapıyorlar, ama maalesef zaman zaman da üzücü hadiseler oluyor.