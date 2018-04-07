Ankara-Moskova hattında genişleyen işbirliği "eksen" tartışmasını yeniden canlandırdı. İki ülke arasındaki savunma ve enerji alanlarındaki ortak projelerin "kalıcı stratejik ittifaka" dönüştüğü, hatta "eksen kaymasına vardığı" ileri sürülüyor.

Bu defaki eksen tartışması sadece Türkiye'nin dış politika tercihiyle alakalı değil. Batı ittifakı ile Rusya arasında "yeni bir soğuk savaşın başladığı" söylemlerinin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Yine, Başkan Trump'ın ABD'nin küresel rolü ile ilgili "deneme uçuşları" yaptığı ve her dosyanın kapağını açarak ileri-geri açıklamalarda bulunduğu bir evredeyiz.

ABD-Çin ticaret savaşı ikinci etaba gidiyor.

Anlaşılan o ki, önümüzdeki yıllarda uluslararası sistemdeki güç değişimlerini, bloklaşmaları daha çok tartışacağız.

ABD, Rusya, Çin, AB ve Türkiye gibi yükselen güçler arasındaki dengeleri analiz etmeye çalışacağız.

Tartışmanın Türkiye bağlamına gelince "ideolojik" düzlemden bir türlü çıkılamıyor.

Bu durumun bir sebebi ülkemizin kavşak konumundaki jeopolitik konumu.

Diğeri ise 2013'ten bu yana Batı ile yaşanan gerilimler.

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