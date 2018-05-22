Yoğun ve çok parçalı bir seçim süreci yaşıyoruz.

Henüz kampanyalar süreklilik arz eden bir konuya odaklanmıyor.

Muhalefetin adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine geçmek için çabaladıkları malum ise de bu durum 16 Nisan referandumundaki gibi bir kutuplaşma üretmedi.

İnce ve Akşener'in "parlamenter sisteme dönüş" vaadi tonu düşük bir seyir arz ediyor. "Tek adam" söylemi etrafında sert bir polemik yürütmüyorlar.

Belki de henüz demeliyim...

Son düzlükte, özellikle Erdoğan'ın dış politika gündeminden içeriye yönelmesiyle kampanya temalarının hareketlenmesini bekleyebiliriz.

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