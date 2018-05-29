Partiler, milletvekili aday listelerinden sonra beyannamelerini açıklıyor. AK Parti, MHP, CHP ve Saadet Partisi vaatlerini kamuoyu ile paylaştı. İyi Parti ve HDP de önümüzdeki günlerde beyannamelerini açıklayacak.

Beyannameler uzun ve okuması meşakkatli metinlerdir. Bu yüzden seçmenler kısa broşürlerden hoşlanır. Medyadaki propaganda malzemesine bakar. Halbuki beyannameler partilerin dünya görüşlerini, politikalarını ve vaatlerini genişçe açıkladığı metinlerdir. Manifestolarla birlikte beyannameler Türkiye'de siyasetin nereye doğru aktığını gösterir.

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