Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları HDP adayı Demirtaş'ın tahliyesini istiyor. İnce de, Karamollaoğlu da Akşener de... Hedefleri, elbette 1. turda HDP oylarından bir kısmını alarak 2'nciliği garantilemek. Seçim 2'nci tura kalırsa da bu partinin oylarını çekerek Erdoğan'ı yenebilmek. Bu yolda CHP daha hırslı. Milliyetçi tabanını rahatsız etmek istemeyen İyi Parti ise daha ürkek.

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