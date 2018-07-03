Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu defa da seçimden zaferle çıkmasının muhalefette ürettiği travma devam ediyor. Ana muhalefet partisi CHP cenahında yaşanan öfke ve hüznün ise daha derin olduğu anlaşılıyor. Aslında kampanyanın son bir haftasında yükseltilen heyecan bu travmanın ilk işaretiydi. İnce'nin İzmir ve Maltepe mitinglerindeki kalabalıklar beklentileri yükseltmişti. Ve İnce'nin ısrarla uzak durduğu "AK Parti'ye devr-i sabık yapma" hissiyatını "intikam" bağırışlarıyla açık etmişti. Seçim gecesi sosyal medyada dolaştırılan çılgın komplolar ise bu aşırı beklentinin doğal bir yansımasıydı.

Bu heyecanlı CHP taraftarları İnce'nin Erdoğan'ın kazanmasını kabullenerek tebrik etmesine de öfkelendiler. Son darbe Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu'nun "nezaketle istifa edip," CHP genel başkanlığını, oyları yüzde 30'un üzerine çıkaran İnce'ye bırakacağını sananlar yanıldı. Böylece, Kılıçdaroğlu'nun resti de yeni bir ümitsizlik kaynağı oldu.

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