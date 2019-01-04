Bu yıl Suriye'yi daha yoğun konuşacağız. Hem ABD'nin çekilme kararının etkileri hem de Türkiye'nin artacak angajmanı sebebiyle. Suriye deyince, kamuoyunun ilgisi açısından birbiriyle bağlantılı üç konu var: YPG'nin kaderi, ılımlı muhalefetin geleceği ve mültecilerin durumu.

Başkan Trump gelen baskılar üzerine çekilme sürecini yavaşlatma niyetinde. YPG'yi koruma hedefini ajandasında tutuyor. ABD'nin çekildiği bölgelere ne olacağı konusunda detaylar henüz netleşmedi. Rusya da ABD de Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayacak bir "tampon bölge" oluşturma fikri ile meşgul. Moskova, Esed rejiminin toprak kontrolünü genişletmek istiyor. Nihai çözümde Şam'ın elini daha da güçlendirmek için...

Washington ise YPG'yi Türkiye'nin tasfiyesinden kurtarmanın derdinde.

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Hem 3.5 milyonu aşkınSuriyeliye ev sahipliği yapıyor. Hem de askerioperasyonlarıyla ve Astana süreciyle SünniArapların eklemleneceği bir siyasi geçiş oluşturmayaçabalıyor. Çözüm için finalde ikiunsurun statüsü çok önemli.YPG'nin tasfiyesi ve ılımlı muhalefetin yeni Suriye'ye entegrasyonu. İlki, Suriye'nin bütünlüğü ve Türkiye'ye tehdit oluşturmaması için vazgeçilmez. İkincisi, 6 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilmesi için elzem.Bu noktada Esed'in geleceği konusu da gündeme geliyor.Arap ülkeleri (şimdilik BAE ve Bahreyn) büyükelçilik açarak Esed'i meşrulaştırmaya yönelseler de Şam'ın toprak kontrolü genişlese de bir husus çok açık.Esed'in ana hamisi durumundaki Moskova mültecilerle ilgili konferans düzenleme ve geri dönüşü özendirme konusunda çok istekli. Ancak Esed gidenlerin geri dönmesini istemiyor.Moskova er ya da geç Esed'i değiştirmek zorunda. Aksi takdirde Suriye ne iç savaş halinden çıkabilir. Ne de yeniden inşa için dünyadan yatırım çekebilir.Rusya silahlı mücadelenin bir şekilde sonlanmasının iç savaşın bitmesi anlamına gelmeyeceğini Irak örneğinde görebilir.Hele hele, mülteci konusu Türkiye, Ürdün ve Avrupa'nın tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallandığı ortamda nihai çözüm bulunamayacak.Ilımlı muhalefetin geleceğisiyasi bir statüye kavuşturulmadıktan sonraSuriye'de gerçek anlamda serbest seçimleryapılamaz. Ve ülkemizdeki Suriyelilerde ülkelerine geri dönmez. İki-üç yıl önceAvrupa'ya Suriyeli akını gösterdi ki mültecikonusu Avrupa'nın siyasi geleceğini belirleyecekönemde.Aşırı sağ, popülist partiler "" bahanesiyle merkez siyaseti şimdiden dönüştürmekte. Türkiye'nin askeri operasyonları ve ılımlı muhalefet verdiği destek de ülkemizdeki Suriyelilerin büyük bir kısmının kendi topraklarına dönüşü ile ilgili.Muhalefet partilerinin dışlayıcı argümanları bir sorumsuzluk örneği teşkil etmekte.Yılbaşı akşamı Taksim'de Suriyelilerin kutlamasına verilen tepki, kitlelerin duygularına yönelik ajitasyonun tehlikelerini gözler önüne seriyor. Evet, Türkiye'nin "." Türk halkı Suriyeli kardeşlerine misafirperverlikle davranır.Ve onların insanca yaşayacağı bir ülkeye sahip olması için mücadele verir. Türkiye, sınırında Suriyelileri görmek ister.Arabıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle, Hristiyanıyla... Terör örgütü YPG'yi ya da halkının katili Esed'i görmek istemez. Bu sağlanmadıkça da Suriye dosyası kapanmaz.