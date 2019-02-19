Başkan Trump, DEAŞ ile mücadelede "nihai zaferini" ilan etmeye hazırlanıyor. Komutanları ise bu zaferin kalıcı olmayabileceğinden kaygılı. "Baskılanmazsa, DEAŞ'ın 6 ay içinde geri gelebileceği" görüşündeler. Trump'ın acelesi var... Nisana kadar Suriye'den çekilirken yabancı savaşçıların kaderi konusunu da bir yerlere yıkmaya çalışıyor. YPG'nin "DEAŞ'lı tutsak militanları serbest bırakma" tehdidini Avrupalı müttefiklerine yöneltti. İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin 800 DEAŞ militanını geri almalarını ve yargılamalarını istedi.

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