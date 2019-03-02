Son günlerde Ortadoğu'da yoğun bir diplomasi trafiği var.

AB ve Arap Ligi liderlerinin Şarm el Şeyh'te gerçekleştirdiği zirve, Veliaht Selman'ın milyar dolarlar vaat ettiği Pakistan ve Çin seyahatleri, Trump'ın kıdemli danışmanı J. Kushner'in Türkiye dahil Ortadoğu turu ve Esed'in Tahran'a gitmesi ve Pakistan- Hindistan gerilimi sebebiyle Erdoğan-Han telefon görüşmesi bunların en öne çıkanları.

Bu hareketliliğin sıradan olmadığını ve bölgemizin yeni jeopolitik değişimi ile irtibatlı olduğunu düşünüyorum.

Elbette, bu trafiği Avrupa'nın otoriter Arap rejimleri ile yakınlaşması, ABD'den istediğini bulamayan Suudi Arabistan'ın Çin ile işbirliği arayışı, Trump Yönetiminin İsrail yanlısı politikasının Filistin'e baskı ile çözüm arayışı, Suriye-İran ortaklığının derinleşmesi ve Pakistan'ın çok yönlü sıkıştırılmasından çıkış arayışı olarak okuyabiliriz.

Bu denemelerin henüz başındayız.

Ve bölgede dizayn çabaları ile aslında daha köklü bir değişimin tohumları atılmakta.

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Bir ucu Fas'ta diğeri Afganistan'da olangittikçe büyüyen bir karmaşanın içerisinde.Arap isyanlarından sonra bölgemiz bir düzene kavuşamadı.Aksine bölgesel güçlerin yeni milliyetçi formlarla rekabetinin ve bloklaşma çabalarının yoğunlaştığını görüyoruz.ve bölgesel güçlerindini yorumlarla desteklenenmilliyetçilik kapışmasıbuna örnekler."ılımlıİslam" propagandası yapıyor.Diğer yandaÖzellikle Libya ve Yemen'de...Medhali Selefiliğin "siyasi otoriteye mutlak itaat merkezli dini yorumunun" BAE ve Suud'un "Yüzyılın Barış Anlaşması"na destek dahil bölgesel dizayn çabalarını meşrulaştırdığını söylemeliyiz.Küresel düzlemde ise başka bir değişim rüzgarı esiyor.Ve bu rüzgar Ortadoğu'nun kendi türbülansına derin etkilerde bulunacak.Elbette, Trump'ın başkan seçilmesinden sonra ABD'nin küresel rolünün değişmesinden bahsediyorum.söz ediyorum.Artık daha sıklıkla, ABD'nin Körfez dışındaki Ortadoğu'ya ilgisini azaltacağı tartışılıyor.dünyadaki yenigüç dengesinin realist ve milliyetçisaiklerle belirleneceğinivurguluyor. Kimileri gelendünyanın yeni popülist milliyetçiliklerlebelirleneceğinisöylüyor.Kimileri de zaten milliyetçiliğin hep etkili olduğunu şimdi sadece ABD'nin istisnai liberal dış politikasının çöktüğünü anlatıyor. Her halükarda bu dönemde yaşanacak değişimden en çok Ortadoğu etkilenecek.Sebebi de milli devlet yapılarının oturmadığı bölgedeyaşanan kaosu büyütecek olması.Peki Ortadoğu'da uzun vadede gidişat nereye? Arap Baharının kışa döndüğünü söyleyenlere göre gelecekte baskıcı yönetimlerin rekabeti bulunuyor.Bahardan ümidini kesmeyenlere göre ise mevcut otoriter rejimlere Batı'nın verdiği destek hakları, özgürlük arayışını dindiremez.bu fikri savunan bir düşünürsiyasetçi.Maharetli siyasetiyle Tunus'ta karşı devrimi engelleyen Gannuşi,Fransız devriminin 70 yıl sürmesine atıfla, bu devrimlerin de uygun bir ortamda geri geleceğini söylüyor.