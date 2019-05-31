Başkan Erdoğan dün Beştepe'de yeni yargı reform paketini açıkladı. Yargı Reformu Stratejisi Belgesinin amacı, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ile adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi.

Bu minvalde ifade özgürlüğüne güvence, erişim engellemelerinin sınırlanması ve tutuksuz yargılama konularında mevzuat paketleri hazırlanıyor.

Hukuk fakültesi eğitimi 5 yıla çıkarılırken hakim ve savcı yardımcılığı getiriliyor. İstinaf mahkemelerinin güçlendirilmesinden uzlaşma uygulamasının genişletilmesine ve noter sayısının artırılmasına kadar birçok düzenleme hayata geçiyor. Açıklanan belge AK Parti döneminde yargı reformu alanındaki üçüncü strateji belgesi. İlk ikisi 2009 ve 2015 tarihliydi. Bu yönüyle sözkonusu belge AK Parti iktidarının reform iradesinin yeni bir dalgası.

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