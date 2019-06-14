Seçimlere sekiz gün kala, herkes iki adayın önümüzdeki pazar günkü canlı TV tartışmasını bekliyor.

23 Haziran'ın sonucuna bu tartışmanın çok kritik etkide bulunacağı açık.

Adayların sandık algısı canlı yayın performansı ve sonrasındaki polemiklerle belirlenecek.

Bu arada muhalif medyada yürüyen başka bir tartışma daha var.

O da, Başkan Erdoğan'ın neden 31 Mart öncesindeki gibi mitingler yapmadığına dair.

Kampanya stratejilerini kıyaslayan değerlendirmelere bir sözüm yok.

Kaldı ki Erdoğan, İstanbul sahasında mikro iletişim yöntemleri ile Yıldırım'a destek veriyor.

Gerekli gördüğü zaman da diğer kampanya taktiklerini de kullanabilir.

Ancak bu tartışmadan Erdoğan'ı yenme sanrıları görenlere söylenecek çok cümle var.

Seçim sonrası ile ilgili hazırlık yapan bu çevre, "Erdoğan neden sessiz?" sorusunun peşine hemen bir saçma iddia ekliyor.

Neymiş, İstanbul seçimini CHP adayı alacağı için Erdoğan sahaya inmiyormuş.

Ama çare yokmuş, her şartta da "Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinde yenilmiş" sayılacakmış.

Bu seçim Yıldırım-İmamoğlu yarışı değilmiş.

Hatta İstanbul Büyükşehir için yeniden seçim yapıldığı için Yıldırım kazansa bile AK Parti kaybedecekmiş.

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17 yıldır girdiği her seçimde açık ara birinci olmayı başaran bir lider karşısında uzun süredir kendilerini kötü hissediyorlar.İç ve dış müttefikleriyle yüklenseler de bir türlü sandıktaKesin inançlı karşıtlar, CHP adayının daha adayken saklayamadığı "vegörmezden geliyorlar.Biriktirdikleri öfkeden beslenen ideolojik bir gözü karalıkla İmamoğlu'nu canhıraş bir şekilde savunuyorlar.Gerçeğe gözlerini sıkı sıkı kapatıp, görmek istedikleri sanrıya ısrarla sahip çıkıyorlar.CHP adayının kampanyada giderek gerçek kişiliğini dahaşekilde sergilemesi onları etkilemiyor.Ordu Havaalanı'nda Vali'ye hakaret ettikten sonra NTV yayınında Okan Müderrisoğlu'naedasını takınmasını hiç umursamıyorlar.Militan muhalifler,Gezi'de, 17-25 Aralıkgirişiminde ve 15 Temmuz gecesinde olduğugibi millet iradesini susturmaya kalktıklarındada iktidardan indiremediler.Her seçimde, herde bu defa yeneceğiz hayali gördüler.Sonuç hiç değişmedi...Erdoğan milletin ferasetine ulaştı ve oyun kuranların oyunlarını bozdu.Bu ülkenin davasının mücadelesini verdi.Her şey pahasına...Muhalefet ise her gelişmeyiUzun süreli yenilginin ardından bazı başarılarla bu zaaftan kurtulmuş olmuyorlar.Aksine tutunacakları yeni sanrılar üretme derdindeler. Şimdi de yerel seçimde CHP adayını kazandırıp,amaçlı argümanlarla...Yıldırım'ın tecrübesiyle ve mütevazi kişiliğiyle seçimi alacağını düşünüyorum.Muhafazakarlar içerisindeki küskünlerin debir ders daha vereceğine inanıyorum.Milletimizferasetiyle hep destekledi.