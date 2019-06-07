23 Haziran seçimlerine yaklaşık iki hafta kaldı.

Bayram vesilesiyle kampanyalar İstanbul dışına taştı.

Adaylar hemşehrilerine Anadolu'nun illerinden seslenmeyi tercih etti.

Mesele İstanbul olunca tüm Türkiye'nin seçimleri yakından takip etmesi kaçınılmaz.

Ülkenin kalbi mesabesindeki büyükşehrin seçimi vatandaşın tamamını ilgilendirir.

Bu öneme rağmen 23 Haziran sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yapılan bir yerel seçim.

İpi kim göğüslerse göğüslesin bundan fazlaca anlam çıkarmanın analiz açısından bir karşılığı yok.

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