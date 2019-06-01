Ramazanın son üç günü ile girdiğimiz haziran ayı çok önemli bir gündemle karşılıyor bizi. Elbette öncelikli konumuz 23 Haziran seçimleri...

9 günlük bayram tatilinden başlayarak seçim kampanyalarının hız kazanması bekleniyor.

İki adayın başa baş girdiği son üç haftalık süreç "fark yaratma" hamleleriyle dolu olacak. İkinci tur etkisinin oluştuğu bu seçimlerde kararsız seçmeni yanına çeken ipi göğüsleyecek. Bir süredir söylüyorum ancak tekrar etmekte de fayda görüyorum:

Muhafazakar seçmenin tavrı İstanbul'u kimin yöneteceğini belirleyecek.

Parti liderlerinin kampanyalarda sahaya inip inmeyeceği ve son düzlükte polemiklerin düzeyinin ne olacağı şimdiden merak uyandırıyor.

Sosyal medyayı güçlü şekilde kullanan her iki adayın asıl etkisi seçmenle kurulan iletişimin kalitesine bağlı.

CHP adayı İmamoğlu sinirine hakim olmayan bir profil çizerken, AK Parti adayı Yıldırım tecrübesini ve motivasyonunu konuşturuyor.

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