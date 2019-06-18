23 Haziran seçimlerinin öne çıkan farkı, iki adayın ortak canlı yayına çıkmasıydı.

17 yılın ardından pazar gecesi yaşanan bu karşılaşmayı bazılarımız yeteri kadar heyecanlı bulmadı.

Hatta 3 dakikalık formatın keskinliği ve karşılıklı polemiğe müsaade edilmemesi sebebiyle sıkıcı dahi görenler oldu.

Heyecan ve gerilim bir yana, İstanbullular 6 gün sonra oy verecekleri büyükşehir adaylarını vizyon, proje ve kişilik açılarından karşılaştırma fırsatı buldu.

Adaylar da kampanyalardaki polemik konularını rakibinin yüzüne ifade etti.

Performansa gelince, elbette iki adayın taraftarları da kendi adaylarını tartışmanın galibi ilan etti.

İstanbullu'nun kanaatini önümüzdeki pazar sandıklarda göreceğiz.

Şahsi değerlendirmem ise, Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na kıyasla önemli bir fark sergilediği yönünde.

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