AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmesi gelecek dönem siyaset okumalarını hızlandırdı. Zira CHP adayı İmamoğlu'nun yüzde 54 alabilmesi sadece ittifak sisteminin bir cilvesi değil. AK Parti'nin 17 yıllık iktidarına son vermek isteyenlerin deneme yanılma ile vardıkları bir sonuç.

Bu sonucun arkasında Millet İttifakı ve HDP'den daha fazla bir destek olduğu açık. Batı başkentlerinin ya da uluslararası sermaye gruplarının sevinci desteğin kapsamını gösteriyor. Yine de Kılıçdaroğlu'nun 2009'den bu yana CHP'yi sağ seçmene götürme çabasını unutmayalım. İmamoğlu'nun adaylığı Kılıçdaroğlu'nun son denememesiydi. "Adalet yürüyüşünün" değil ama İP, SP ve HDP ile kurduğu ittifakın bu sonuçta ciddi bir etkisi oldu.

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